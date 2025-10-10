Жезуш о Роналду: «Он второй по скорости в «Аль-Насре» и третий по количеству спринтов. Криштиану – очень умный человек со знаниями, которые выходят далеко за рамки футбола»
Жорже Жезуш высоко оценил физическое состояние Криштиану Роналду.
«Криш невероятен. Он второй по скорости игрок в команде и третий по количеству спринтов на скорости более 25 км/час. Это нечто экстраординарное.
И это касается не только того, что происходит на поле – это очень умный человек со знаниями, которые выходят далеко за рамки футбола», – сказал главный тренер «Аль-Насра».
Он игрок, который знает себя, знает свое тело, и когда мы делаем более интенсивные упражнения, он выкладывается до предела своих возможностей. Он редко получает травмы, потому что знает, как контролировать себя. Он знает, как контролировать свою жизнь вне футбола», – добавил Жезуш.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: SAPO
