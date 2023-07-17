«Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за 7 млн евро. Защитник подпишет контракт по схеме «3+1» с зарплатой 1 млн евро
«Спартак» покупает защитника Страхиню Эраковича.
Московский клуб договорился с «Црвеной Звездой» о трансфере футболиста, сообщает Sport24. Серб подпишет контракт на 3 года с возможностью продления еще на один сезон, его зарплата составит 1 миллион евро в год.
В минувшем сезоне чемпионата Сербии Эракович провел 26 матчей. Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.
80 комментариев