«Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за 7 млн евро. Защитник подпишет контракт по схеме «3+1» с зарплатой 1 млн евро

«Спартак» покупает защитника Страхиню Эраковича.

Московский клуб договорился с « » о трансфере футболиста, сообщает Sport24. Серб подпишет контракт на 3 года с возможностью продления еще на один сезон, его зарплата составит 1 миллион евро в год.

В минувшем сезоне чемпионата Сербии Эракович провел 26 матчей. Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.