«Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за 7 млн евро. Защитник подпишет контракт по схеме «3+1» с зарплатой 1 млн евро

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Страхиня Эракович Футбол

«Спартак» покупает защитника Страхиню Эраковича.

Московский клуб договорился с «Црвеной Звездой» о трансфере футболиста, сообщает Sport24. Серб подпишет контракт на 3 года с возможностью продления еще на один сезон, его зарплата составит 1 миллион евро в год. 

В минувшем сезоне чемпионата Сербии Эракович провел 26 матчей. Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь

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80 комментариев

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Кондитер
топ трансфер
+54
-4
+50
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Магомед Саид Амирханов
Замечательно!
+42
-3
+39
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Ебздрогыч
Нехило Спартак закупается в это ТО. Посмотрим, что на деле получится
+38
-4
+34
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Александр Мызников
Это одно из лучших ТО Спартака за последние 10 лет, радует селекция красно-белых
+18
-3
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Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ natetinain
у литвинова пас хуже чем у жиго? это вряд ли.
Литвинов будет играть опорного
+16
-1
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Dmitry Orlov
Ответ wasp00000
Это уже четвёртый лег? А своих за дверь??
Кого "своих"? Чернов и Маслов - лучше Эраковича сейчас?
+13
0
+13
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DZ0
ЦЗ нужен был. Опыта, конечно, никак у Санчеза, но и зп меньше и желания показать себя больше будет.
+14
-3
+11
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Иван Афонин
Классный трансфер. Думаю, Ераковича Абаскаль захотел из - за того, что у него отличный пас. А в Спартаке нет защитников с хорошим первым пасом, коим был Жиго
+12
-1
+11
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natetinain
Ответ Иван Афонин
Классный трансфер. Думаю, Ераковича Абаскаль захотел из - за того, что у него отличный пас. А в Спартаке нет защитников с хорошим первым пасом, коим был Жиго
у литвинова пас хуже чем у жиго? это вряд ли.
+9
0
+9
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semv
Надеюсь будет таким же оплотом обороны как Видич!
+11
-3
+8
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Ильдар Фарукшин
Добро пожаловать, ты точно будешь как дома. ❤️❤️❤️❤️
+5
-1
+4
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Игорь М.
Ответ Александр Мызников
Это одно из лучших ТО Спартака за последние 10 лет, радует селекция красно-белых
Вы ведь ещё не видели новичков в деле, а уже селекцию хвалите)
+5
-1
+4
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jwbmwbqvih
Ответ Данила Данайцев
Отлично, ждём бразилу и хорошо бы опорника, но что-то мне кажется, что Абаскаль не заинтересован в опорнике.
Конечно не заинтересован,потому что есть Умяров и Литвинов. Куда еще?
+4
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Пикачу82
Отличный вариант, главное теперь чтоб мешки не влезли и не насрали со своим быблом как обычно ...
+5
-2
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Spartakus1984
Ответ box2box2
Смешно будет, когда 7партак после всех этих трансферов займет в конце 3-4 место) : Абаскаль сначала будет тасовать состав, при таком изобилии, тура до 15-го) растеряет кучу очков со всякими Пари и Химками) и в итоге тренера снимут и найдут нового, на которого потом свалят очередной провал))) Спартаковская схема отработанная уже даже не годами, а десятилетиями)
Смешно будет если гегемон не выиграет чемпионат.А все остальное вполне может быть и как будет так будет.
+3
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Сергей Марков
Ответ Иван Афонин
Классный трансфер. Думаю, Ераковича Абаскаль захотел из - за того, что у него отличный пас. А в Спартаке нет защитников с хорошим первым пасом, коим был Жиго
ну хорошего паса у Жиго никогда не было. зато он мог взять протащить мяч хоть до чужой штрафной.
+3
0
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Вадим flanec
Игрок, что называется на вырост. Надеюсь Видич N2.
+3
-1
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Nigel Saduev
Ответ wasp00000
Я в комплексе, опять одни западенцы играть будут, а свои идут на...
ты хочешь чтобы Спартак 2 играл в рпл ? вас фиг поймёшь кстати
+2
0
+2
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Добро пожаловать!
+4
-2
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Михаил Меликов
Ответ wasp00000
Это уже четвёртый лег? А своих за дверь??
посмотри сколько в Зените играют!
+1
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DoDidDone
Осталось Фалькао подписать
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RWMen
Ответ box2box2
Смешно будет, когда 7партак после всех этих трансферов займет в конце 3-4 место) : Абаскаль сначала будет тасовать состав, при таком изобилии, тура до 15-го) растеряет кучу очков со всякими Пари и Химками) и в итоге тренера снимут и найдут нового, на которого потом свалят очередной провал))) Спартаковская схема отработанная уже даже не годами, а десятилетиями)
Слейся отсюда, не позорься, абажур)
+1
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Spuki _Plai
Забавно, приоритет выкупа этого игрока был у Зенита, у которого сейчас в центре защиты Ренан и Чистяков ( мягко говоря не внушают 100 %доверия), а если этот парень настолько хорош чего его отдали конкурентам ??? Честно говоря странновато !
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андрей калуцких
Спартак покупает молодого защитника в Црвене Звезде....хм...где-то я это раньше видел.
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NbamenWade3
Там Зенит перехватывает
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