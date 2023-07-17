«ПСЖ» готов дать за Кейна 100+ млн евро, если «Бавария» его не купит. Мюнхенцы предложат 90 млн – «Тоттенхэм» это вряд ли устроит
«ПСЖ несколько недель общается с агентом Харри Кейна, Чарли Кейном.
Как утверждает ESPN, в парижском клубе понимают, что форварду больше нравится вариант с «Баварией», но будут готовы попытаться заключить сделку в том случае, если мюнхенцам это не удастся.
Чемпионы Франции собираются предложить «Тоттенхэму» больше денег, чем клуб Бундеслиги, и попробуют убедить самого Кейна.
«ПСЖ» готов потратить на усиление позиции форварда 100 млн евро. Бюджет, вероятно, увеличится, если будет продан Килиан Мбаппе.
Тем временем ожидается, что «Бавария» сделает 3-е предложение по Кейну – около 90 млн евро. Скорее всего, и этого будет недостаточно.
Сможет ли Кейн выиграть ЗМ? Нет конечно. Трофеи в Баварии он конечно может выиграть, но легендарнее его это не сделает. Он лучший бомбардир в истории Шпор, был лучшим бомбардиром сезона в АПЛ несколько раз, становился лучшим бомбардиром ЧМ, является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии и может стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ это все намного круче победы в ЛЧ.