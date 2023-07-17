«ПСЖ» готов дать за Кейна 100+ млн евро, если «Бавария» его не купит. Мюнхенцы предложат 90 млн – «Тоттенхэм» это вряд ли устроит

Теги Бавария ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ несколько недель общается с агентом Харри Кейна, Чарли Кейном.

Как утверждает ESPN, в парижском клубе понимают, что форварду больше нравится вариант с «Баварией», но будут готовы попытаться заключить сделку в том случае, если мюнхенцам это не удастся.

Чемпионы Франции собираются предложить «Тоттенхэму» больше денег, чем клуб Бундеслиги, и попробуют убедить самого Кейна.

«ПСЖ» готов потратить на усиление позиции форварда 100 млн евро. Бюджет, вероятно, увеличится, если будет продан Килиан Мбаппе.

Тем временем ожидается, что «Бавария» сделает 3-е предложение по Кейну – около 90 млн евро. Скорее всего, и этого будет недостаточно.

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21 комментарий

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Ussaev M
надеюсь перейдет в Баварию
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Сижу на факсах Барселоны
А этому сколько пальцев отрежут, если перейдёт в ПСЖ?
+13
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+8
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Тухель
Ответ WelcomeBackPURE
Не тот клуб, что бы войти в историю
В какую историю? Кейн уже легенда Шпор, АПЛ и сборной Англии и ему 30. Ничего легендарнее он не добьется. Даже если в Баварии проведет 3-4 сезона и выиграет условно даже ЛЧ, то своё эго потешит, но легендой Баварии он от этого не станет. Никто в Баварии условного Тиаго не считает легендой Баварии, там таких было дофига.
Сможет ли Кейн выиграть ЗМ? Нет конечно. Трофеи в Баварии он конечно может выиграть, но легендарнее его это не сделает. Он лучший бомбардир в истории Шпор, был лучшим бомбардиром сезона в АПЛ несколько раз, становился лучшим бомбардиром ЧМ, является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии и может стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ это все намного круче победы в ЛЧ.
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Алексей Петров
Так достачно будет или вряд ли устроит?
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Великолепный Пеп
Ответ Тухель
В какую историю? Кейн уже легенда Шпор, АПЛ и сборной Англии и ему 30. Ничего легендарнее он не добьется. Даже если в Баварии проведет 3-4 сезона и выиграет условно даже ЛЧ, то своё эго потешит, но легендой Баварии он от этого не станет. Никто в Баварии условного Тиаго не считает легендой Баварии, там таких было дофига. Сможет ли Кейн выиграть ЗМ? Нет конечно. Трофеи в Баварии он конечно может выиграть, но легендарнее его это не сделает. Он лучший бомбардир в истории Шпор, был лучшим бомбардиром сезона в АПЛ несколько раз, становился лучшим бомбардиром ЧМ, является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии и может стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ это все намного круче победы в ЛЧ.
Кейн своей карьерой заслужил сам определять что ему круче и важнее
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blaugrana_man
Ответ Сижу на факсах Барселоны
А этому сколько пальцев отрежут, если перейдёт в ПСЖ?
А этого на гильотину отправят сразу, учитывая исторические отношения французов и англичан... хотя разве во Франции остались ещё французы
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Moe Joe
ПСЖ худшее место для такой великой карьеры
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United_LP
Надоели уже эти сериалы с Кейном, Мбаппе. Благо, с Онана заканчивается, а то в день 48 новостей было.
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Бродяга-симпатяга
Мечка всей жизни Кейна сьездить в Гавр или Анжер в ноябре
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WelcomeBackPURE
Не тот клуб, что бы войти в историю
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Е.Р.
Какие 100? какие 90? он СА в след году. вы там рехнулись в конец со своими деньжищами?
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Tun
Проблема в том, что даже за сотку Леви не отпустит
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Max Wolf
Хоть я и фанат Баварии, но вся эта верхушка сплошные идиоты. Тухель хорош, но спровадить Нагельсмана в разгар сезона , это просто идиотизм. А вот то что. хотят подешевле купить , но подороже продать...ну вообщем скупой платит дважды и в конце . Кто им. ешал купить Харланла ещё раньше за 35 лимонов, кстати он был согласенв Баварию, так нет Левандовски не понравится, хотя знали Лёва лыжи уже давно готовил в Испанию. Ну так роспишитесь получите. А он им и другим только успевает голы штамповать.
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Тухель
Ответ Великолепный Пеп
Кейн своей карьерой заслужил сам определять что ему круче и важнее
Так он это уже определил подписав 6 летний контракт со Шпорами в 2018. Он домашний парень, который под конец карьеры хочет что то еще попробовать и это вполне нормально.
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