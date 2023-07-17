«ПСЖ» готов дать за Кейна 100+ млн евро, если «Бавария» его не купит. Мюнхенцы предложат 90 млн – «Тоттенхэм» это вряд ли устроит

«ПСЖ несколько недель общается с агентом Харри Кейна, Чарли Кейном.

Как утверждает ESPN, в парижском клубе понимают, что форварду больше нравится вариант с «Баварией», но будут готовы попытаться заключить сделку в том случае, если мюнхенцам это не удастся.

Чемпионы Франции собираются предложить « » больше денег, чем клуб Бундеслиги, и попробуют убедить самого .

« » готов потратить на усиление позиции форварда 100 млн евро. Бюджет, вероятно, увеличится, если будет продан .

Тем временем ожидается, что « » сделает 3-е предложение по Кейну – около 90 млн евро. Скорее всего, и этого будет недостаточно.