«ПСЖ» потеряет 175 млн евро в случае бесплатного ухода Мбаппе. Клуб приостановил переговоры по трансферам и, возможно, будет вынужден продавать игроков

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы бизнес финансовый фэйр-плей Бернарду Силва Килиан Мбаппе деньги Футбол

Бесплатный уход Килиана Мбаппе приведет к финансовым проблемам у «ПСЖ».

Ранее нападающий уведомил парижский клуб о том, что не станет активировать опцию продления контракта до 2025 года. Он хочет остаться в «ПСЖ» до 2024-го, в то время как клуб намерен продлить соглашение с игроком или продать его летом. 

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в «ПСЖ», уход Мбаппе на правах свободного агента приведет к финансовым проблемам у парижан – они потеряют около 150 миллионов фунтов (175 млн евро). 

Не исключено, что из-за этого «ПСЖ» придется продавать игроков и производить другие изменения в кадровом составе клуба. Бесплатный уход Килиана негативно повлияет на соответствие клуба стандартам финансового фэйр-плей. Из-за неопределенности в ситуации с контрактом француза «ПСЖ» приостановил переговоры по нескольким трансферам – в частности, это касается полузащитника Бернарду Силвы из «Манчестер Сити». 

«ПСЖ» установил крайний срок для урегулирования разногласий по контракту Мбаппе – это должно произойти до 31 июля.

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23 комментария

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Neclerque
Ответ Большой Сэми
ПСЖ последних лет обязан попасть в учебный материал в будущих учебниках по управлению футболбных клубов. В главу "как управлять не стоит"
ПСЖ был куплен меньше чем за 50 млн евро, а сейчас клуб стоит 4+ миллиарда

Да, в клуб вложили внушительную сумму, но если взять это чисто как бизнес-проект - он крайне успешен
+13
-2
+11
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Neclerque
Ответ Сергей Батурин
а я говорил, что ПСЖ в этом году уже всё. ЧМ в Катаре закончился - монеты из Франции уходят
Да, поэтому базу новую открыли за 300 миллионов евро и по стадиону договариваются
+6
0
+6
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Flavius
ПСЖ установил крайний срок чтобы что? )))
У игрока есть действующий контракт, он его отрабатывает. Чем эти куколды недовольны?
+8
-3
+5
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Сергей Батурин
а я говорил, что ПСЖ в этом году уже всё. ЧМ в Катаре закончился - монеты из Франции уходят
+11
-9
+2
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Алексей Гусев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Смех Джокера и Хищника в студию
https://www.youtube.com/watch?v=LDqvZrd6JUI
+2
0
+2
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Кирилл.С-Пб
Чеита??? У шейха краник нефти загнулся???
+3
-2
+1
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natan111
В Арсенал этого господина. У клуба как раз позиция в нападение слабая.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Flavius
ПСЖ установил крайний срок чтобы что? ))) У игрока есть действующий контракт, он его отрабатывает. Чем эти куколды недовольны?
Чтобы потом установить крайний срок 15 августа, а потом 31 августа. А потом ТО закроется.
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