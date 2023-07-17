«ПСЖ» потеряет 175 млн евро в случае бесплатного ухода Мбаппе. Клуб приостановил переговоры по трансферам и, возможно, будет вынужден продавать игроков

Бесплатный уход Килиана Мбаппе приведет к финансовым проблемам у «ПСЖ».

Ранее нападающий уведомил парижский клуб о том, что не станет активировать опцию продления контракта до 2025 года. Он хочет остаться в «ПСЖ» до 2024-го, в то время как клуб намерен продлить соглашение с игроком или продать его летом.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в «ПСЖ», уход Мбаппе на правах свободного агента приведет к финансовым проблемам у парижан – они потеряют около 150 миллионов фунтов (175 млн евро).

Не исключено, что из-за этого « » придется продавать игроков и производить другие изменения в кадровом составе клуба. Бесплатный уход негативно повлияет на соответствие клуба стандартам финансового фэйр-плей. Из-за неопределенности в ситуации с контрактом француза «ПСЖ» приостановил переговоры по нескольким трансферам – в частности, это касается полузащитника из « ».

«ПСЖ» установил крайний срок для урегулирования разногласий по контракту Мбаппе – это должно произойти до 31 июля.