Тренер Ирана Галенои: «Состав России оценивается в 200 млн евро – в 6 раз больше, чем наш. Они были бы в топ-20 команд ФИФА, если бы не несправедливые обстоятельства»

Тренер сборной Ирана заявил о несправедливых обстоятельствах бана России.

Команды встретятся в пятницу в Волгограде в рамках BetBoom товарищеского матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

– Прежде всего хочу поблагодарить организаторов встречи за теплый и радушный прием, а также иранцев, проживающих в России, за помощь на нашем пути сюда. Очень рад услышать новость о том, что завтра на стадионе ожидается аншлаг. Это значит, что иранский футбол занимает заслуженное место на мировом уровне.

Как вы знаете, наша команда в последние годы быстро прибавила в уровне. Иранский футбол отличает атакующая стратегия – хотя, конечно, многое зависит и от соперника.

Мы очень уважаем сборную России и считаем ее очень сильной и тактически, и физически. Стоимость состава российской команды оценивается примерно в 200 миллионов евро – это в шесть раз больше, чем у нас. Если бы не те несправедливые обстоятельства, которые сейчас существуют в мире, уверен, сборная России находилась бы в числе топ-20 команд ФИФА.

За последние годы Россия провела много матчей, одержала ряд побед, несколько ничьих и лишь одно поражение. В среднем российская команда забивает более трех мячей за игру. Уверен, что завтра нас ждет очень интересный матч. Мы ожидаем, что россияне начнут игру активно, с атакующих действий. Мы внимательно изучили их матчи и подготовили контрмеры.

Наша сборная также находится в хорошем состоянии, несмотря на то что несколько ключевых игроков не смогли приехать из-за травм, в том числе Сердар Азмун . Произошли некоторые изменения в составе, но все футболисты показали себя хорошо на тренировках. Надеюсь, что завтра болельщики, ради которых мы все это делаем, получат удовольствие от встречи.

– Спрашивали ли вы у иранцев, играющих за российские клубы, о нюансах игры соперника?

– Все команды сейчас используют современные технические средства и аналитические системы для подготовки и разбора соперников. Уверен, обе стороны хорошо подготовлены.

Мы внимательно смотрели записи матчей сборной России – в том числе игру с Египтом, где Россия уступила, а также ничьи с Ираном и Нигерией.

– Сколько иранских болельщиков ожидается завтра на стадионе?

– Насколько я знаю, нас приедут поддержать около шести-семи сотен иранцев. Они встречали нас в Волгограде, и я уверен, что завтра придут посмотреть игру и поддержать команду, – сказал Амир Галенои.