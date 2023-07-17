Марио Фернандес: «У ЦСКА были все возможности вернуть меня, но он не захотел, предлагал мне оплатить часть отступных «Интернасьоналу» из своего кармана»
Марио Фернандес после трансфера в «Зенит» объяснил, почему не вернулся в ЦСКА.
«В мае 2022 года я обратился к президенту ЦСКА с просьбой о разрыве контракта, чтобы провести некоторое время в Бразилии со своей семьей и принять участие в рождении сына.
В тот момент мы заключили соглашение, и для того, чтобы меня отпустили, я подписал соглашение о расторжении контракта, тем самым отказавшись от оставшихся двух лет контракта, то есть от «высокой зарплаты», которую я должен был бы получать в этот оставшийся период контракта.
Так получилось, что, находясь в Бразилии, я решил остаться еще на год. Даже когда контракт уже был расторгнут, я связался с ЦСКА и сообщил о своем намерении вернуться в футбол и о том, что я остаюсь в Бразилии.
В тот момент я начал переговоры с «Интернасьоналом», и когда я спросил ЦСКА об освобождении, руководители заявили, что им не нужно никакого письма или освобождения от ЦСКА, так как я уже расторг контракт и теперь свободен, поэтому могу свободно вести переговоры с бразильским клубом.
Так получилось, что я не адаптировался к бразильскому футболу и попросил «Интернасьонал» расторгнуть со мной контракт, отказавшись от всех ценностей, которые я должен был получить, включая зарплату, и эта просьба была принята клубом.
Однако при заключении этой сделки/расторжении контракта «Интернасьонал», помимо уже сохраненных ценностей, еще включил финансовую оговорку на случай перехода в другие клубы, которую я принял и понял, что это справедливо, поскольку я – свободный спортсмен.
В тот момент, а точнее в апреле, будучи снова свободным, просто имея эту оговорку, за которую надо было платить по низкой для футбольного рынка стоимости, я сразу же связался с ЦСКА, предупредив о случившемся и выразив желание вернуться в клуб к новому сезону. Так начались переговоры о моем возможном возвращении.
Так получилось, что, узнав о сумме отступных, ЦСКА сразу же запротестовал, заявив, что не согласен с такой стоимостью и не хочет платить всю сумму, предложив мне оплатить часть стоимости сделки из своего кармана.
Таким образом, я посчитал несправедливым, что мне придется выплачивать такую сумму, поскольку я уже отказался от двухлетнего контракта с ЦСКА, чтобы приехать в Бразилию, а также отказался от ценностей, чтобы расторгнуть контракт с «Интернасьоналом», и было бы несправедливо «платить за работу».
Кроме того, чтобы я вернулся в ЦСКА в этом сезоне, если они заплатят отступные, я согласился получать зарплату ниже половины той, которую я получал по расторгнутому контракту до отъезда в Бразилию, то есть все возможные усилия я приложил для своего возвращения в ЦСКА. Однако ни со мной, ни с «Интернасьоналом» этот пункт согласован не был, а ЦСКА оставался непреклонным в течение примерно 2 месяцев контактов и решил прекратить переговоры со мной.
В этот момент, когда ЦСКА завершил переговоры, я четко сказал, что с этого момента буду выслушивать предложения от других клубов, так как хочу продолжить свою карьеру и они больше не заинтересованы в переговорах, тем самым прекратив со мной всякие контакты со стороны ЦСКА, то есть больше они меня не искали.
Через 17 дней после того, как ЦСКА завершил переговоры со мной и сказал, что это не благотворительность, и зная, что я свободен, ко мне обратился «Зенит», заинтересованный в моем подписании.
В тот момент я четко и честно сказал «Зениту», что мой приоритет – ЦСКА, что переговоры со мной завершены и что я готов выслушать другие предложения.
Когда я понял, что «Зенит» заинтересован и что они сделают предложение, я связался с ЦСКА, сообщив, что меня хочет заполучить российская команда и что я получу предложение, но даже в этом случае ЦСКА не захотел платить низкую стоимость клаусулы за мой трансфер, оставляя мне возможность заключить сделку с другим клубом.
Иными словами, у ЦСКА были все возможности вернуть меня, но он не захотел этого делать», – заявил защитник.
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его бесплатно отпустили, когда он попросил, даже несмотря на то, что еще было 2 или 3 года до конца контракта.
но, видите ли, когда он по своей глупости (а может и, наоборот, излишней хитрости) вместе с агентом подписал дурацкий контракт с бразилами, и потом ЦСКА ему сказали - "чувак, мы не будем платить за своего же игрока, что это за глупость" - то кони плохие и сказали заплатить 350к евро самому.
просто мерзотность.
Утром он в интервью для сайта Зенита говорил, что, цитирую, «ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе – и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита».»
А сейчас, в этом «письме игрока», переданном через агента, оказывается «Через 17 дней после того, как ЦСКА завершил со мной переговоры и сказал, что это не благотворительность, и зная, что я свободен, ко мне обратился «Зенит», заинтересованный в моем подписании».
Так когда обратился Зенит, Марио: на следующий день после якобы выхода ЦСКА из переговоров или через 17 дней ?)
Во первых он лгун, на раз гуглится, что именно агент первым через прессу заявил, что переговоров не будет и из поста Брейдо это отлично видно:
"
Марио.
Несмотря на заявление агента Марио мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако, раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах. ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом, с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учета обоюдных желаний. Тем более, когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции, и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет.
Еще раз повторим — на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали все возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации все зависит от агента и его желания вернуться Марио в ЦСКА."
Во вторых, эти сопли поданы по таким соусом, что это бедный Марио во всем себя ущемлял и "отказался" от двухгодичного контракта с ЦСКА, а не ему пошли на встречу. "Свободный спортсмен" он оказывается.
Ты, кинул команду в тяжелый момент, а потом еще и навариться на своем возвращении хотел.
Лицемер и лжец. Лучше б уж молчал, позорище.
Но и Бабаев.. как так можно было лажануться. Последние годы работы вообще не радуют.
Когда контракт расторгается по инициативе игрока, клуб считается пострадавшей стороной, и вправе просить компенсацию.
Ну что за бред ты несёшь! Как ты быстро всё забыл!
Вспомни, как ты пел хвалебные песни Гинеру, который поверил в тебя и взял в команду! Ты же тогда был вообще ни кому не нужен!
Ты попросил, тебя отпустили! А теперь ты это преподносишь, как будто это ты отдал на благотворительность ЦСКА свою зарплату за 2 года!
Гори ты вместе со своим новым клубом в аду!
Вообще, все это заявление полностью пропитано алчностью, Фернандес лишь подтвердил, что ЦСКА для него что-то значил только пока платил бабло и выполнял все его прихоти. Как только что-то пошло не по его воле, вся любовь к клубу моментально испарилась.
1. Ставить себе в заслугу что вы отказались от зарплаты - это была ваша инициатива, а не клуба. Ставить себе это в заслугу - с чего бы? Инициатива твоя, а не клуба. ЦСКА мог спокойно отказать и тебе пришлось бы платить неустойку
2. Агент сказал что из переговоров вышел ОН, а не клуб. У тебя все наоборот
3. Заплатить из своего кармана 100-200к чтоб потом получать 500-1000к - не такая уж и большая затрата, неустойка была бы больше. Да и ЦСКА не обязан был платить за твои левые контракты в Бразилии.
Вообщем 🤡🤡🤡
Жду с нетерпением 03.09 на ВЭБ-Арене, сам выскажу тебе все что думаю с трибуны) и уверен что еще 99% болел сделают также )
И тогда многое станет на свои места.
Если достигли - Марио балаболит и пытается прикрыться руководством ЦСКА.
Если нет - значит себя очень некрасиво ведет руководство ЦСКА.
Скучать не будем
Гугл-переводчиком переводили?
Зачем он закапывать себя враньём?
Его слова противоречат даже словам его агента