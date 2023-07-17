Марио Фернандес: «У ЦСКА были все возможности вернуть меня, но он не захотел, предлагал мне оплатить часть отступных «Интернасьоналу» из своего кармана»

Теги ЦСКА Зенит Евгений Гинер Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес после трансфера в «Зенит» объяснил, почему не вернулся в ЦСКА.

«В мае 2022 года я обратился к президенту ЦСКА с просьбой о разрыве контракта, чтобы провести некоторое время в Бразилии со своей семьей и принять участие в рождении сына.

В тот момент мы заключили соглашение, и для того, чтобы меня отпустили, я подписал соглашение о расторжении контракта, тем самым отказавшись от оставшихся двух лет контракта, то есть от «высокой зарплаты», которую я должен был бы получать в этот оставшийся период контракта.

Так получилось, что, находясь в Бразилии, я решил остаться еще на год. Даже когда контракт уже был расторгнут, я связался с ЦСКА и сообщил о своем намерении вернуться в футбол и о том, что я остаюсь в Бразилии.

В тот момент я начал переговоры с «Интернасьоналом», и когда я спросил ЦСКА об освобождении, руководители заявили, что им не нужно никакого письма или освобождения от ЦСКА, так как я уже расторг контракт и теперь свободен, поэтому могу свободно вести переговоры с бразильским клубом.

Так получилось, что я не адаптировался к бразильскому футболу и попросил «Интернасьонал» расторгнуть со мной контракт, отказавшись от всех ценностей, которые я должен был получить, включая зарплату, и эта просьба была принята клубом.

Однако при заключении этой сделки/расторжении контракта «Интернасьонал», помимо уже сохраненных ценностей, еще включил финансовую оговорку на случай перехода в другие клубы, которую я принял и понял, что это справедливо, поскольку я – свободный спортсмен.

В тот момент, а точнее в апреле, будучи снова свободным, просто имея эту оговорку, за которую надо было платить по низкой для футбольного рынка стоимости, я сразу же связался с ЦСКА, предупредив о случившемся и выразив желание вернуться в клуб к новому сезону. Так начались переговоры о моем возможном возвращении.

Так получилось, что, узнав о сумме отступных, ЦСКА сразу же запротестовал, заявив, что не согласен с такой стоимостью и не хочет платить всю сумму, предложив мне оплатить часть стоимости сделки из своего кармана.

Таким образом, я посчитал несправедливым, что мне придется выплачивать такую сумму, поскольку я уже отказался от двухлетнего контракта с ЦСКА, чтобы приехать в Бразилию, а также отказался от ценностей, чтобы расторгнуть контракт с «Интернасьоналом», и было бы несправедливо «платить за работу».

Кроме того, чтобы я вернулся в ЦСКА в этом сезоне, если они заплатят отступные, я согласился получать зарплату ниже половины той, которую я получал по расторгнутому контракту до отъезда в Бразилию, то есть все возможные усилия я приложил для своего возвращения в ЦСКА. Однако ни со мной, ни с «Интернасьоналом» этот пункт согласован не был, а ЦСКА оставался непреклонным в течение примерно 2 месяцев контактов и решил прекратить переговоры со мной.

В этот момент, когда ЦСКА завершил переговоры, я четко сказал, что с этого момента буду выслушивать предложения от других клубов, так как хочу продолжить свою карьеру и они больше не заинтересованы в переговорах, тем самым прекратив со мной всякие контакты со стороны ЦСКА, то есть больше они меня не искали.

Через 17 дней после того, как ЦСКА завершил переговоры со мной и сказал, что это не благотворительность, и зная, что я свободен, ко мне обратился «Зенит», заинтересованный в моем подписании.

В тот момент я четко и честно сказал «Зениту», что мой приоритет – ЦСКА, что переговоры со мной завершены и что я готов выслушать другие предложения.

Когда я понял, что «Зенит» заинтересован и что они сделают предложение, я связался с ЦСКА, сообщив, что меня хочет заполучить российская команда и что я получу предложение, но даже в этом случае ЦСКА не захотел платить низкую стоимость клаусулы за мой трансфер, оставляя мне возможность заключить сделку с другим клубом.

Иными словами, у ЦСКА были все возможности вернуть меня, но он не захотел этого делать», – заявил защитник.

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89 комментариев

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Aleksandr Danilov
Спасибо тебе, чудик, за такой жест доброй воли, что уехал на 2 года и попросил тебе не платить за лежание на пляже. Легенда - меценат
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Роман
По приколу ушёл, как бы не уходя, и потом жалуется, что за него не оплатили отступные? Правильно понял?
+63
-7
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Egor Aleksandrovich
какой же неблагодарный)
его бесплатно отпустили, когда он попросил, даже несмотря на то, что еще было 2 или 3 года до конца контракта.
но, видите ли, когда он по своей глупости (а может и, наоборот, излишней хитрости) вместе с агентом подписал дурацкий контракт с бразилами, и потом ЦСКА ему сказали - "чувак, мы не будем платить за своего же игрока, что это за глупость" - то кони плохие и сказали заплатить 350к евро самому.
просто мерзотность.
+57
-5
+52
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Кирилл
Такое ощущение, что у Марио какое-то странное раздвоение личности.

Утром он в интервью для сайта Зенита говорил, что, цитирую, «ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе – и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита».»

А сейчас, в этом «письме игрока», переданном через агента, оказывается «Через 17 дней после того, как ЦСКА завершил со мной переговоры и сказал, что это не благотворительность, и зная, что я свободен, ко мне обратился «Зенит», заинтересованный в моем подписании».

Так когда обратился Зенит, Марио: на следующий день после якобы выхода ЦСКА из переговоров или через 17 дней ?)
+31
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+24
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unknown artist
Марио, продажная.
Во первых он лгун, на раз гуглится, что именно агент первым через прессу заявил, что переговоров не будет и из поста Брейдо это отлично видно:

"
Марио.
Несмотря на заявление агента Марио мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако, раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах. ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом, с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учета обоюдных желаний. Тем более, когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции, и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет.

Еще раз повторим — на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали все возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации все зависит от агента и его желания вернуться Марио в ЦСКА."

Во вторых, эти сопли поданы по таким соусом, что это бедный Марио во всем себя ущемлял и "отказался" от двухгодичного контракта с ЦСКА, а не ему пошли на встречу. "Свободный спортсмен" он оказывается.
Ты, кинул команду в тяжелый момент, а потом еще и навариться на своем возвращении хотел.
Лицемер и лжец. Лучше б уж молчал, позорище.
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Spartakus1984
А какого фига ты Марио полез заключать с бразильским клубом контракт,если тебя отпустили просто отдохнуть от футбола?!!!!!!!!!!!!!
+15
-3
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omsk1716
Марио с каждым своим интервью доказывает что он не далекий тип. С такого и про совесть не спросить, так как он простые вещи не понимает и будет удивлен почему его будут освистывать.
Но и Бабаев.. как так можно было лажануться. Последние годы работы вообще не радуют.
+16
-6
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ЦСКА1960
Фигасе, он оказывается одолжение нам сделал, что отказался от получения зарплаты. А то что он рабочее место покинул, оставив команду без игрока, это ничего?
Когда контракт расторгается по инициативе игрока, клуб считается пострадавшей стороной, и вправе просить компенсацию.
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ProLL
Ответ Veni-Vidi-Vici
Здесь нужно сразу оговориться: это заявление распространено его агентом. И наверняка полностью написано им же, вряд ли кто-то сомневается, что сам Фернандес не в состоянии осилить такой текст самостоятельно. А значит, всё сказанное нужно делить минимум на 10. А то и множить на ноль.
Из Марио тоже не нужно делать невинную овечку, агент там явно ушлый и ему, понятное дело, на ЦСКА плевать, но Марио не настолько глуп, чтобы не отвечать за свои поступки. На португальском он говорит весьма бодро, видал я футболистов и гораздо тупее. Просто вся любовь Марио к ЦСКА, очевидно, закончилась, когда он понял, что недополучит лишний миллион евро. И тут дело не в агенте, а в самом Фернандесе. Они друг друга стоят.
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sabrusov
да остановился бы уже в оправдания, с каждой фразой сильнее закапывает себя
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Alexander Baranov
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Короче, кони зажали бабла на свою легенду, а теперь удивляются.
А зенит заплатил за возможность подписать свободного агента, очень логично
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-2
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Федот Евграфович
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хоть я и презираю ЦСКА, но этого мудака я презираю куда больше!
Ну что за бред ты несёшь! Как ты быстро всё забыл!
Вспомни, как ты пел хвалебные песни Гинеру, который поверил в тебя и взял в команду! Ты же тогда был вообще ни кому не нужен!
Ты попросил, тебя отпустили! А теперь ты это преподносишь, как будто это ты отдал на благотворительность ЦСКА свою зарплату за 2 года!
Гори ты вместе со своим новым клубом в аду!
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akula_ka-50
Прикольное у него восприятие Контракта, "мне должны были платить зп ещё два года", чувак, ты был рабом контракта еще на два года, и был обязан играть за клуб, а свободу ты бы получил только в случае выкупа твоего конатракта, и на момент ухода из ЦСКА стоило это не 300 тысяч, таким образом, тогда, клуб ЦСКА сделал тебе подарок, в нескольких миллионов долларов, дав тебе свободу, но, ты этого не понял.
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Veni-Vidi-Vici
Здесь нужно сразу оговориться: это заявление распространено его агентом. И наверняка полностью написано им же, вряд ли кто-то сомневается, что сам Фернандес не в состоянии осилить такой текст самостоятельно. А значит, всё сказанное нужно делить минимум на 10. А то и множить на ноль.
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Lionel Andres Messi 10
Ой, смотрите какой страдалец нашёлся. Отказался от зарплаты за 2 года, а то, что ЦСКА отпустил его бесплатно, это так, пустяк.
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ProLL
По логике Марио, оказывается, это он одолжение сделал ЦСКА, что отказался от зарплаты, чтобы уехать в Бразилию. Ути несчастный то какой, кинул клуб на 2 года в тяжелейший момент, ему пошли навстречу только потому, что это легенда (теперь бывшая) клуба и это, оказывается, сам Марио отказался от «высокой зарплаты»! Да ты, по хорошему, должен был неустойку заплатить клубу за разрыв контракта, что за детский лепет вообще?!
Вообще, все это заявление полностью пропитано алчностью, Фернандес лишь подтвердил, что ЦСКА для него что-то значил только пока платил бабло и выполнял все его прихоти. Как только что-то пошло не по его воле, вся любовь к клубу моментально испарилась.
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Илья Ворошилов
За него ещё платить должны ?
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Серега Вакалюк
Гладко стелешь, Марио, но кое-что вы с агентом не учли

1. Ставить себе в заслугу что вы отказались от зарплаты - это была ваша инициатива, а не клуба. Ставить себе это в заслугу - с чего бы? Инициатива твоя, а не клуба. ЦСКА мог спокойно отказать и тебе пришлось бы платить неустойку

2. Агент сказал что из переговоров вышел ОН, а не клуб. У тебя все наоборот

3. Заплатить из своего кармана 100-200к чтоб потом получать 500-1000к - не такая уж и большая затрата, неустойка была бы больше. Да и ЦСКА не обязан был платить за твои левые контракты в Бразилии.

Вообщем 🤡🤡🤡

Жду с нетерпением 03.09 на ВЭБ-Арене, сам выскажу тебе все что думаю с трибуны) и уверен что еще 99% болел сделают также )
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Кирилл
Вообще, в этой всей ситуации может помочь разобраться только руководство Интернасьонала ответив на простой вопрос «достигли ли они и ЦСКА договоренности по сумме выкупа Марио или нет».
И тогда многое станет на свои места.

Если достигли - Марио балаболит и пытается прикрыться руководством ЦСКА.
Если нет - значит себя очень некрасиво ведет руководство ЦСКА.
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Aleksandr Dubovik
Марио сделал фатальную ошибку - то, что ему бы простили в ЦСКА (набор формы, слабую игру), в зените точно ждать и прощать не будут. Успехов пожелать не могу, но главное без травм.
Скучать не будем
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Alexander Lyakhov
Стиль текста порадовал.
Гугл-переводчиком переводили?
+2
0
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Влад Безруков
Как же ты обделался Марио
Зачем он закапывать себя враньём?
Его слова противоречат даже словам его агента
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Dr. Bobondar
Ответ zzzeeerrrooo
его право мог ведь спокойно получать зп в цска сидя на лавке
С лавки его можно было хоть за какие то копейки продать
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zhuk88
Ничесе там в конюшне подгарает :)
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Andrew Kolevatykh
Короче говоря, ЦСКА пошел навстречу игроку, а вот игрок не захотел, когда ЦСКА попросил. Конечно, никаких обязательств у Марио нет, это профессиональный футбол, но это попросту неприятно.
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