Марио Фернандес: «У ЦСКА были все возможности вернуть меня, но он не захотел, предлагал мне оплатить часть отступных «Интернасьоналу» из своего кармана»

Марио Фернандес после трансфера в «Зенит» объяснил, почему не вернулся в ЦСКА.

«В мае 2022 года я обратился к президенту ЦСКА с просьбой о разрыве контракта, чтобы провести некоторое время в Бразилии со своей семьей и принять участие в рождении сына.

В тот момент мы заключили соглашение, и для того, чтобы меня отпустили, я подписал соглашение о расторжении контракта, тем самым отказавшись от оставшихся двух лет контракта, то есть от «высокой зарплаты», которую я должен был бы получать в этот оставшийся период контракта.

Так получилось, что, находясь в Бразилии, я решил остаться еще на год. Даже когда контракт уже был расторгнут, я связался с ЦСКА и сообщил о своем намерении вернуться в футбол и о том, что я остаюсь в Бразилии.

В тот момент я начал переговоры с « », и когда я спросил об освобождении, руководители заявили, что им не нужно никакого письма или освобождения от ЦСКА, так как я уже расторг контракт и теперь свободен, поэтому могу свободно вести переговоры с бразильским клубом.

Так получилось, что я не адаптировался к бразильскому футболу и попросил «Интернасьонал» расторгнуть со мной контракт, отказавшись от всех ценностей, которые я должен был получить, включая зарплату, и эта просьба была принята клубом.

Однако при заключении этой сделки/расторжении контракта «Интернасьонал», помимо уже сохраненных ценностей, еще включил финансовую оговорку на случай перехода в другие клубы, которую я принял и понял, что это справедливо, поскольку я – свободный спортсмен.

В тот момент, а точнее в апреле, будучи снова свободным, просто имея эту оговорку, за которую надо было платить по низкой для футбольного рынка стоимости, я сразу же связался с ЦСКА, предупредив о случившемся и выразив желание вернуться в клуб к новому сезону. Так начались переговоры о моем возможном возвращении.

Так получилось, что, узнав о сумме отступных, ЦСКА сразу же запротестовал, заявив, что не согласен с такой стоимостью и не хочет платить всю сумму, предложив мне оплатить часть стоимости сделки из своего кармана.

Таким образом, я посчитал несправедливым, что мне придется выплачивать такую сумму, поскольку я уже отказался от двухлетнего контракта с ЦСКА, чтобы приехать в Бразилию, а также отказался от ценностей, чтобы расторгнуть контракт с «Интернасьоналом», и было бы несправедливо «платить за работу».

Кроме того, чтобы я вернулся в ЦСКА в этом сезоне, если они заплатят отступные, я согласился получать зарплату ниже половины той, которую я получал по расторгнутому контракту до отъезда в Бразилию, то есть все возможные усилия я приложил для своего возвращения в ЦСКА. Однако ни со мной, ни с «Интернасьоналом» этот пункт согласован не был, а ЦСКА оставался непреклонным в течение примерно 2 месяцев контактов и решил прекратить переговоры со мной.

В этот момент, когда ЦСКА завершил переговоры, я четко сказал, что с этого момента буду выслушивать предложения от других клубов, так как хочу продолжить свою карьеру и они больше не заинтересованы в переговорах, тем самым прекратив со мной всякие контакты со стороны ЦСКА, то есть больше они меня не искали.

Через 17 дней после того, как ЦСКА завершил переговоры со мной и сказал, что это не благотворительность, и зная, что я свободен, ко мне обратился «Зенит», заинтересованный в моем подписании.

В тот момент я четко и честно сказал «Зениту», что мой приоритет – ЦСКА, что переговоры со мной завершены и что я готов выслушать другие предложения.

Когда я понял, что « » заинтересован и что они сделают предложение, я связался с ЦСКА, сообщив, что меня хочет заполучить российская команда и что я получу предложение, но даже в этом случае ЦСКА не захотел платить низкую стоимость клаусулы за мой трансфер, оставляя мне возможность заключить сделку с другим клубом.

Иными словами, у ЦСКА были все возможности вернуть меня, но он не захотел этого делать», – заявил защитник.

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