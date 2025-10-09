Сборная Беларуси проиграла 4 матча подряд с общим счетом 2:17 и идет последней в группе квалификации ЧМ-2026

Сборная Беларуси проиграла четвертый матч подряд.

Сегодня команда Карлоса Алоса уступила сборной Дании со счетом 0:6 в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.

Белорусы потерпели 4 поражения подряд с общим счетом 2:17 – неудачная серия началась в товарищеском матче против сборной России (1:4). Они занимают последнее, 4-е, место в своей группе отборочного этапа чемпионата мира, не набрав ни одного очка.

12 октября сборная Беларуси сыграет с командой Шотландии.