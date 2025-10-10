Пикфорд отыграл на ноль 8 матчей подряд по 90 минут – он первый вратарь в истории сборной Англии с таким достижением

Джордан Пикфорд установил рекорд среди вратарей сборной Англии.

Команда Томаса Тухеля обыграла Уэльс в товарищеском матче со счетом 3:0.

31-летний Пикфорд, представляющий «Эвертон », стал первым вратарем в истории сборной Англии, который отстоял «на ноль» восемь матчей подряд (по 90 минут каждый).

Последний раз Пикфорд пропустил гол в сборной ровно год назад – 10 октября 2024 года в матче Лиги наций с Грецией (1:2).