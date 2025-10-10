Пикфорд отыграл на ноль 8 матчей подряд по 90 минут – он первый вратарь в истории сборной Англии с таким достижением
Джордан Пикфорд установил рекорд среди вратарей сборной Англии.
Команда Томаса Тухеля обыграла Уэльс в товарищеском матче со счетом 3:0.
31-летний Пикфорд, представляющий «Эвертон», стал первым вратарем в истории сборной Англии, который отстоял «на ноль» восемь матчей подряд (по 90 минут каждый).
Последний раз Пикфорд пропустил гол в сборной ровно год назад – 10 октября 2024 года в матче Лиги наций с Грецией (1:2).
Как вам дерби?21072 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости