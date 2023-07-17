Федоров о Федотове: «Человек отдал долг родине. Раньше мы служили по два года, молодчик, красава! Армия всем идет на пользу, это факт»

Теги ЦСКА Филадельфия Сергей Федоров НХЛ КХЛ Сергей Наумов Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров позитивно высказался об армии, говоря об Иване Федотове.

Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы о возвращении 26-летнего вратаря в состав команды после службы на Северном флоте.

– Ваши эмоции?

– Человек отдал долг родине. Раньше мы служили по два года, молодчик, красава! Армия всем идет на пользу, это факт. Это пройденный этап.

Как главный тренер ЦСКА я рад, что Иван присоединился и будет выступать за нашу команду. Год он провел активно, но не совсем профессионально, нечасто удавалось играть на высшем уровне. Наша задача – вернуть его в тот курс понимания. Мышечная память быстро все вспомнит, конечно, не без ошибок это будет проходить. Но в моем понимании в декабре мы должны увидеть того Федотова, которого мы привыкли видеть.

– Можно ли говорить, что начало сезона Иван пропустит?

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выйти несколько раз на лед, посмотреть друг на друга, чтобы Иван увидел своего тренера Сергея Наумова. Оттуда будем отталкиваться. Это простой процесс. Можно говорить о каких‑то сроках чуть позже, – сказал Федоров.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»

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65 комментариев

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Serge Vendino
Ответ Ебздрогыч
Можете напомнить, где у нас Сергей Федоров 2 года служил? А то я что-то запамятовал
В Детройте
+128
0
+128
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Ебздрогыч
Можете напомнить, где у нас Сергей Федоров 2 года служил? А то я что-то запамятовал
+98
-2
+96
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АРХАТ
Раньше мы служили по два года, молодчик, красава!
"Серёга, ты играл в ЦСКА, а не служил")
+47
0
+47
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Serge Vendino
Хех, кто бы говорил
+40
0
+40
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Ебздрогыч
В ЦСКА устроили эту мерзкую клоунаду и теперь пытаются сделать вид, что все чудесно, все довольны, так и надо было. Самому Федорову, интересно, не противно участвовать в этом фарсе?
+39
-2
+37
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Imperor7
Ответ АРХАТ
Раньше мы служили по два года, молодчик, красава! "Серёга, ты играл в ЦСКА, а не служил")
И из того сбежал
+34
0
+34
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adimsonekat
Как прослуживший 9 лет, и кое-как уволившийся по сокращению, подтверждаю - на пользу не пошло. На Дальнем Востоке половину зубов потерял, и мозги бы потерял, если б не свалил.
+29
-2
+27
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napoli_14
Ответ Ебздрогыч
Можете напомнить, где у нас Сергей Федоров 2 года служил? А то я что-то запамятовал
"Когда я был молодым игроком и пришёл в ЦСКА в 16 лет, то с 18 до 20 лет я служил два года. Да, я играл в хоккей, так получилось."

Служил он, ага )
+25
0
+25
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Bansly
"Дядя Федор, ты - дурак"
+18
0
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Veld
Я не служил в армии и у меня сильное ощущение, что мне это, как минимум, не повредило )
+19
-1
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АРХАТ
Третьяк: "Армия это хорошо, я дослужился до полковника к 38 годам!"
+17
0
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Чемпион Людей
И еще один нам про пользу армии рассказывает. ЦСКА там весь в заложниках?
+13
-1
+12
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Timur Gabdullin
Кого пытается обмануть Федоров? Ни дня в армии он не провел. Игру в ЦСКА за службу в армии пытается нам выдать?
+13
-1
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HK Traktor
Где конкретные служил Сергей Федоров, кто в курсе? Наверняка ведь не в спортроте? Скорее всего на Байконуре или в Забайкалье, ну на худой конец у нас на Урале в Елани или Чебаре 😂😂😂
+9
0
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Денис Давыдов
Ответ Veld
Я не служил в армии и у меня сильное ощущение, что мне это, как минимум, не повредило )
я служил и полностью подтверждаю твое сильное ощущение 🤣
+9
0
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ROS#
Дезертир нарушивший воинскую присягу рассуждает о долге перед Родиной- меня сейчас стошнит ( ...
+7
-1
+6
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Damn Daaamn
т.е. контракт на 100 млн выдали, не проверив вратаря на льду перед этим?
+4
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Арг
"Армия всем идет на пользу, это факт"

А кому не идет, тому идет цинковый гроб
+6
-2
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Иннокентий Кокс
Где этот алкаш служил?
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Алексей Ильин
А "факт пользы армии для всех" у нас уже имеет научную основу? Хотелось бы ссылки на исследования XD
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impaled
Мог бы ещё про рекрутскую повинность вспомнить, когда 25 лет служили, чего уж там.
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Imperor7
Ответ Damn Daaamn
т.е. контракт на 100 млн выдали, не проверив вратаря на льду перед этим?
Они не считают народные бабки
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Виталий Клепцов
Что у него в голове? Как так можно нести эту бабушкину ересь?
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MikhaL
На всю КХЛ таких молодчиков и на команду не наберется, предпочитают с армейской службой разминуться.
+2
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Maxim Shumov
Вот и сережа опустился
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