Сергей Федоров позитивно высказался об армии, говоря об Иване Федотове.

Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы о возвращении 26-летнего вратаря в состав команды после службы на Северном флоте.

– Ваши эмоции?

– Человек отдал долг родине. Раньше мы служили по два года, молодчик, красава! Армия всем идет на пользу, это факт. Это пройденный этап.

Как главный тренер ЦСКА я рад, что Иван присоединился и будет выступать за нашу команду. Год он провел активно, но не совсем профессионально, нечасто удавалось играть на высшем уровне. Наша задача – вернуть его в тот курс понимания. Мышечная память быстро все вспомнит, конечно, не без ошибок это будет проходить. Но в моем понимании в декабре мы должны увидеть того Федотова, которого мы привыкли видеть.

– Можно ли говорить, что начало сезона Иван пропустит?

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выйти несколько раз на лед, посмотреть друг на друга, чтобы увидел своего тренера Сергея Наумова. Оттуда будем отталкиваться. Это простой процесс. Можно говорить о каких‑то сроках чуть позже, – сказал .

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»