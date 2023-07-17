Федоров о Федотове: «Человек отдал долг родине. Раньше мы служили по два года, молодчик, красава! Армия всем идет на пользу, это факт»
Сергей Федоров позитивно высказался об армии, говоря об Иване Федотове.
Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы о возвращении 26-летнего вратаря в состав команды после службы на Северном флоте.
– Ваши эмоции?
– Человек отдал долг родине. Раньше мы служили по два года, молодчик, красава! Армия всем идет на пользу, это факт. Это пройденный этап.
Как главный тренер ЦСКА я рад, что Иван присоединился и будет выступать за нашу команду. Год он провел активно, но не совсем профессионально, нечасто удавалось играть на высшем уровне. Наша задача – вернуть его в тот курс понимания. Мышечная память быстро все вспомнит, конечно, не без ошибок это будет проходить. Но в моем понимании в декабре мы должны увидеть того Федотова, которого мы привыкли видеть.
– Можно ли говорить, что начало сезона Иван пропустит?
– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выйти несколько раз на лед, посмотреть друг на друга, чтобы Иван увидел своего тренера Сергея Наумова. Оттуда будем отталкиваться. Это простой процесс. Можно говорить о каких‑то сроках чуть позже, – сказал Федоров.
1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.
Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»
"Серёга, ты играл в ЦСКА, а не служил")
Служил он, ага )
А кому не идет, тому идет цинковый гроб