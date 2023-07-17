В Госдуме готовят законопроект, обязывающий спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства
В Госдуме готовят законопроект о компенсационной выплате при смене гражданства спортсменом.
«В случае, если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду России, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату российской организации (российским организациям), осуществившей (осуществившим) его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на его подготовку», – говорится в тексте.
Спортсмен может быть освобожден от выплаты компенсации, «если в течение трех лет до момента его регистрации (заявки) в качестве кандидата спортивной сборной команды иностранного государства он не являлся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации».
Также спортсмен может быть освобожден от компенсации, если он или его законные представители оплачивали подготовку самостоятельно.
Порядок расчета и компенсационной выплаты «разрабатывается соответствующей общероссийской спортивной федерацией и утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта».
«Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую. В нашем комитете готовится данный законопроект, по которому спортсмены должны будут осуществлять компенсационные выплаты при смене гражданства», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Хочешь второе гражданство - плати кругленькую сумму.
пожизненная кабала "родине"
Это как с позиции государства-плательщика. С позиции организации это еще более нелепо: за одну и ту же работу организация получит 2 выплаты: от государства и от спортсмена. Это вообще как?
Также часть этих "расходов" уже отработана спортсменом - например, поездки на международные соревнования, которые действительно можно считать расходами, соответствуют реально выполненной работе, потраченному времени. Сможет ли государство в ответ вернуть это время спортсменам? В общем, это просто еще один налог, никакой "справедливости" и "законности" тут и близко нет.
зы Исинбаева уже вернулась с курортов?