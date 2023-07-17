В Госдуме готовят законопроект, обязывающий спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Политика ТАСС деньги Легкая атлетика

В Госдуме готовят законопроект о компенсационной выплате при смене гражданства спортсменом.

«В случае, если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду России, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату российской организации (российским организациям), осуществившей (осуществившим) его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на его подготовку», – говорится в тексте.

Спортсмен может быть освобожден от выплаты компенсации, «если в течение трех лет до момента его регистрации (заявки) в качестве кандидата спортивной сборной команды иностранного государства он не являлся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации».

Также спортсмен может быть освобожден от компенсации, если он или его законные представители оплачивали подготовку самостоятельно.

Порядок расчета и компенсационной выплаты «разрабатывается соответствующей общероссийской спортивной федерацией и утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта».

«Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую. В нашем комитете готовится данный законопроект, по которому спортсмены должны будут осуществлять компенсационные выплаты при смене гражданства», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. 

88 комментариев

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Idacius
Я правильно понимаю, что следующим законом будет, что если человек полноценно меняет гражданство, то ему государство возвращает все отчисления в пенсионный фонд, ведь он не будет получать пенсию в России?
+95
-3
+92
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Лека-Лека
Вот бы госдума приняла такой закон для чиновников, депутатов и членов их семей.
Хочешь второе гражданство - плати кругленькую сумму.
+85
0
+85
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Gelios77
Ответ Лека-Лека
Вот бы госдума приняла такой закон для чиновников, депутатов и членов их семей. Хочешь второе гражданство - плати кругленькую сумму.
да нет. Вполне достаточно обязательной воинской повинности чиновников и их детей и внуков. Занимаешь высокий государственный пост = твой сын и внук пойдет служить в армию. И автоматом запрет на получение второго гражданства до третьего колена. И все сразу будет всем понятно)
+41
-2
+39
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АГОШКИН Алексей
А подготовить закон о наследовании пенсии в случае если пенсионер ее не дополучил или вообще не дожил до нее они не хотят?
+36
0
+36
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Vasilii Mishchenko
Ответ _Mr.Green_
ну это смотрится здраво, хотя и не знаю с юридической точки зрения. Тогда вопрос почему ранее такого не было
В чем здравость? Откуда у государства деньги? Налоги граждан, в том числе спортсмена и его родителей. Давайте при каждом увольнении с работника компенсацию за его профессиональный рост брать. Заодно государство должно вернуть все налоги, да не 13%, а все, пенсионные, страховые и пр. Да все по документам - учитывая состояние спортивных обьектов и разворовывание денег еще не известно, кто кому доплачивать будет
+32
-5
+27
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Мыло "судейское"
когда многие становятся успешными зачастую вопреки условиям, буквально на горбе родителей, требовать компенсации убого...

пожизненная кабала "родине"
+27
-3
+24
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Nata Nata
А обратные прецеденты есть? РФ уже платила такую компенсацию за кого-то из перешедших к нам спортсменов?
+17
0
+17
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Олег Акимов
Тогда стоит брать компенсацию с детей депутатов, которые меняют гражданство. Были потрачены деньги на медицину, образование.
+18
-2
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колючий ёжик
На мой взгляд, незаконное требование, намеренно искажающее суть - "деньги налогоплательщиков" не расходуются (!), а перераспределяются - причем между налогоплательщиками. Все полученные спортсменами зарплаты и расходы организации, отвечающей за их подготовку, давно уже вернулись государству в виде налогов - скорее всего в пределах года. Поэтому непонятно, какие тут "расходы". Можно лишь требовать деньги за то, что эти "расходы" временно вышли из под контроля государства, т.е. лишь процент за временное пользование этими деньгами.

Это как с позиции государства-плательщика. С позиции организации это еще более нелепо: за одну и ту же работу организация получит 2 выплаты: от государства и от спортсмена. Это вообще как?

Также часть этих "расходов" уже отработана спортсменом - например, поездки на международные соревнования, которые действительно можно считать расходами, соответствуют реально выполненной работе, потраченному времени. Сможет ли государство в ответ вернуть это время спортсменам? В общем, это просто еще один налог, никакой "справедливости" и "законности" тут и близко нет.
+13
-1
+12
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Margor
Нужно больше золота
+15
-3
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Святослав Лис
Крепостное право возвращается в 21-м веке.
+12
-1
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Anna
Т. е. спортсмен за свой счет дорос до кандидата в сборную, и чтобы уйти он должен еще заплатить?)
+10
0
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Pasha0403
в Сибирь бы этих трутней-миллиардеров, лес валить.
+11
-1
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avcgloronalduMU
опричнина и крепостное право? но не для них самих?

зы Исинбаева уже вернулась с курортов?
+8
0
+8
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иг1171
Ну налоги родителям, конечно тоже вернут.
+7
0
+7
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Олег Милославский
Исымбаева,навсегда уехавшая в Испанию,очень довольна и поддерживает этот закон 😀😀
+7
0
+7
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Игорь М.
Ответ Nata Nata
А обратные прецеденты есть? РФ уже платила такую компенсацию за кого-то из перешедших к нам спортсменов?
За Ари, Фернандеса, Рауша, Гилерме, Нойштедтера ничего не платили:)
+6
0
+6
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Сергей Михайличенко
Ответ Gelios77
да нет. Вполне достаточно обязательной воинской повинности чиновников и их детей и внуков. Занимаешь высокий государственный пост = твой сын и внук пойдет служить в армию. И автоматом запрет на получение второго гражданства до третьего колена. И все сразу будет всем понятно)
Они будут служить в тылу на хлебных должностях получат все блага.
+6
0
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Igor Pivovarov
Южной Корее сперва за Ана заплатите. Один из немногих победителей ОИ, у кого допинг не нашли.
+7
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Nata Nata
Ответ Idacius
Я правильно понимаю, что следующим законом будет, что если человек полноценно меняет гражданство, то ему государство возвращает все отчисления в пенсионный фонд, ведь он не будет получать пенсию в России?
А Вы уверены, что сменивший гражданство (это редко - чаще получающий еще одно гражданство) не будет получать пенсию в России? Очень много пенсионеров, не живущих в России и не отказывающихся от пенсии.
+13
-7
+6
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Денис Давыдов
как будто им будет не похрен на ваши тупые законы 🤣
+6
0
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Остап Бендер
А деньги-то вернут налогоплательщикам, как я понимаю? Всем по чуть-чуть или по очереди будут?
+7
-1
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Дмитрий Осипов
Ответ Nata Nata
А Вы уверены, что сменивший гражданство (это редко - чаще получающий еще одно гражданство) не будет получать пенсию в России? Очень много пенсионеров, не живущих в России и не отказывающихся от пенсии.
Полноценно поменять гражданство, это как раз взять новое и отказаться от предыдущего. Значит полностью отказаться от пенсии, на которую копил отчислениями. Но мы же все понимаем, что пенсия людей, которая находится в пенсионном фонде не принадлежит людям, и люди не могут ей распоряжаться как своим имуществом.
+5
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Сергей Штырков
Ответ Pasha0403
в Сибирь бы этих трутней-миллиардеров, лес валить.
чинушей?
+4
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NoWar
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Ответ _Mr.Green_
ну это смотрится здраво, хотя и не знаю с юридической точки зрения. Тогда вопрос почему ранее такого не было
Чего же тут здорового? Это ограничение свободы человека. Давайте еще всех граждан при смене гражданства обяжем выплачивать компенсацию - они ведь бесплатно в садик и школу ходили. Это какие деньги государство на них потратило.
+4
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