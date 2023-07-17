Кейн не хочет в «ПСЖ» и не будет вести переговоры. Парижане могут сосредоточиться на Влаховиче

Харри Кейна не интересует возможность выступать за «ПСЖ».

Как утверждает The Telegraph, форвард « » не намерен вести с парижанами переговоры.

На данный момент у капитана сборной Англии два варианта продолжения карьеры: в «Тоттенхэме» или «Баварии». Пока что лучший бомбардир в истории «шпор» не сигнализировал о готовности продлить контракт.

Ранее сообщалось, что « » собирался предложить за как минимум 100 млн евро в том случае, если его переход в мюнхенский клуб сорвется.

Теперь парижане могут сосредоточиться на приобретении (« »).

Со статистикой выступлений нападающего можно ознакомиться здесь.