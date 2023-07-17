Кейн не хочет в «ПСЖ» и не будет вести переговоры. Парижане могут сосредоточиться на Влаховиче

Теги Бавария ПСЖ Ювентус бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Душан Влахович Футбол

Харри Кейна не интересует возможность выступать за «ПСЖ».

Как утверждает The Telegraph, форвард «Тоттенхэма» не намерен вести с парижанами переговоры.

На данный момент у капитана сборной Англии два варианта продолжения карьеры: в «Тоттенхэме» или «Баварии». Пока что лучший бомбардир в истории «шпор» не сигнализировал о готовности продлить контракт.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирался предложить за Кейна как минимум 100 млн евро в том случае, если его переход в мюнхенский клуб сорвется.

Теперь парижане могут сосредоточиться на приобретении Душана ВлаховичаЮвентус»).

Со статистикой выступлений нападающего можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Ilya Krapivchenko
Слишком очевидно)
Харри с мозгами, знает где футбол, история, кубки и достижения, а где цирк
+12
-3
+9
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Расул Сабиров
Ответ Человек1991
Зря ты так Гарик Кейнальти ) ПСЖ топ клуб Европы, в топ 5, вместе с Барселоной и Сити ) Да и Чемп Франции посильнее будет деревенского чемпа Германии)
кроме тебя ещё кто то так считает🤔мне очень интересно,просто ты так уверенно об этом пишешь 👍👍👍
+5
-1
+4
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Mykytka
Ответ Человек1991
Зря ты так Гарик Кейнальти ) ПСЖ топ клуб Европы, в топ 5, вместе с Барселоной и Сити ) Да и Чемп Франции посильнее будет деревенского чемпа Германии)
Это отличная шутка!
Жаль, не смешная)
+5
-1
+4
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bulldozer
Но там же злые дяди ультрасы собрались Влаховичу пальцы отрезать😂
+1
0
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Marcus-light
Ответ Ilya Krapivchenko
Слишком очевидно) Харри с мозгами, знает где футбол, история, кубки и достижения, а где цирк
В Тоттенхэме?)
+2
-1
+1
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Надоело париться в бане
Ответ Ilya Krapivchenko
Слишком очевидно) Харри с мозгами, знает где футбол, история, кубки и достижения, а где цирк
>знает где кубки

ахахахахаха
+1
0
+1
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corazón blanco
Здравое решение. Если и выбирать между двумя этими клубами, то конечно предпочтение надо отдавать Баварии. Такой же гегемон в своей лиге, только еще и шансы на победу в Лиге Чемпионов значительно выше + болельщики не будут при первых неудачах желать смерти и т.д. Но что-то подсказывает, что Кейн останется перебивать рекорд Ширера.
+1
-1
0
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songbilong
Единственный шанс хоть что-то выиграть, к тому же больше них, никто столько бабла не предложит. Даже Боули столько не предложит
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Stalker1785
Только не Влахович пожалуйста
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Andrey Yaroslavtsev
Может он переживает, что ему тоже что-то отрежут?
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Jor Hakobyan
Если суждено быть без трофейником, тогда смысль перейти в псж? И в Тотенхеме можно им быть🙄
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ПавелАвер
скорей бы уже его увидеть в футболке Баварии....
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futbol Liverpool
Ответ Расул Сабиров
кроме тебя ещё кто то так считает🤔мне очень интересно,просто ты так уверенно об этом пишешь 👍👍👍
Чемпионат франции тяжелее , чем бундес ,
Наверное вы посмеётесь.
Но высказывания мостового о многом говорят . Там даже Месси (возраст не оправдание, он мог лучше)не смог раскрыться дольше. По сложности адаптации и общему уровню , Лига 1 третья , после апл и Серии А .
Да да Ла лига слабее ЧФ ,
P.S. уровень лиги не тоже самое что уровень топ клубов лиги.
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