Кейн не хочет в «ПСЖ» и не будет вести переговоры. Парижане могут сосредоточиться на Влаховиче
Харри Кейна не интересует возможность выступать за «ПСЖ».
Как утверждает The Telegraph, форвард «Тоттенхэма» не намерен вести с парижанами переговоры.
На данный момент у капитана сборной Англии два варианта продолжения карьеры: в «Тоттенхэме» или «Баварии». Пока что лучший бомбардир в истории «шпор» не сигнализировал о готовности продлить контракт.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирался предложить за Кейна как минимум 100 млн евро в том случае, если его переход в мюнхенский клуб сорвется.
Теперь парижане могут сосредоточиться на приобретении Душана Влаховича («Ювентус»).
Со статистикой выступлений нападающего можно ознакомиться здесь.
Харри с мозгами, знает где футбол, история, кубки и достижения, а где цирк
Жаль, не смешная)
ахахахахаха
Наверное вы посмеётесь.
Но высказывания мостового о многом говорят . Там даже Месси (возраст не оправдание, он мог лучше)не смог раскрыться дольше. По сложности адаптации и общему уровню , Лига 1 третья , после апл и Серии А .
Да да Ла лига слабее ЧФ ,
P.S. уровень лиги не тоже самое что уровень топ клубов лиги.