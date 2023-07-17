Прибыль «Реала» в сезоне-2022/23 – 12 млн евро. Доход – 843 млн, долг сократился с 263 до 47 млн
«Реал» опубликовал финансовые итоги сезона-2022/23.
Клуб завершил период отчетности с прибылью в 12 миллионов евро.
Выручка без учета трансферов составила 843 миллиона евро и впервые превысила доход в последнем допандемийном сезоне-2018/19 – тогда клуб заработал 757 млн евро. Отмечается, что доходы клуба выросли на 17% по сравнению с предыдущим сезоном.
Чистый долг клуба сократился с 263 миллионов евро до 47 миллионов евро.
Собственный капитал «Реала» по итогам года составил 558 миллионов евро. Финансовое состояние клуба оценивается как стабильное.
Также отмечается, что реконструкция «Сантьяго Бернабеу» идет в соответствии с намеченным планом. Основную часть работ планируется завершить к концу 2023 года.
Идём за треблом💪
Им будут платить за мероприятия, к которым сам Реал не имеет никакого отношения
Ты о делах конкурента не знаешь
Заметерел, собаку съел во всех делах,
И в бизнесе успешен, и команду ведёт вперед, и есть уверенность что завтра клуб не останется без денег.
Супер стадион, супер команда, традиции и успех.
Идём дальше
Какие будущие доходы?
Если кто-то сдаёт квартиру в аренду - это тоже рычаг?
https://www.sports.ru/football/1109072483-real-zaklyuchil-sdelku-na-360-mln-s-investkompaniej-sixth-street-ona-p.html
Весь футбольный доход от матчей остался у Реала, права на него не продавали.
Очень уважаю этого человека