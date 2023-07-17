Прибыль «Реала» в сезоне-2022/23 – 12 млн евро. Доход – 843 млн, долг сократился с 263 до 47 млн

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес Сантьяго Бернабеу деньги коронавирус Футбол

«Реал» опубликовал финансовые итоги сезона-2022/23.

Клуб завершил период отчетности с прибылью в 12 миллионов евро.

Выручка без учета трансферов составила 843 миллиона евро и впервые превысила доход в последнем допандемийном сезоне-2018/19 – тогда клуб заработал 757 млн евро. Отмечается, что доходы клуба выросли на 17% по сравнению с предыдущим сезоном.

Чистый долг клуба сократился с 263 миллионов евро до 47 миллионов евро.

Собственный капитал «Реала» по итогам года составил 558 миллионов евро. Финансовое состояние клуба оценивается как стабильное.

Также отмечается, что реконструкция «Сантьяго Бернабеу» идет в соответствии с намеченным планом. Основную часть работ планируется завершить к концу 2023 года.

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24 комментария

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Cruel Snake
И заметьте, без единого рычага. Грамотный президент, руководство
+50
-9
+41
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войд
Лучший клуб в истории в полном порядке
Идём за треблом💪
+28
-15
+13
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Balt39
Ответ войд
Лучший клуб в истории в полном порядке Идём за треблом💪
Я всё конечно понимаю, но вы за треблом с Хоселу собрались идти?
+17
-4
+13
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Roja
Ответ Daniil Kotov
Как это без единого рычага? Реал продал часть прибыли от стадиона. Это не рычаг? Или ты о делах конкурентов знаешь больше чем о своём собственно клубе?
Часть прибыли от использования стадиона другими компаниями
Им будут платить за мероприятия, к которым сам Реал не имеет никакого отношения
Ты о делах конкурента не знаешь
+14
-3
+11
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Axmat Cecenov
Ответ Daniil Kotov
Как это без единого рычага? Реал продал часть прибыли от стадиона. Это не рычаг? Или ты о делах конкурентов знаешь больше чем о своём собственно клубе?
Они продали часть выручки от стадиона, от не спортивных мероприятий.
+12
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Антон Анч
Вот что бывает, когда в клубе четко выстроенная управленческая вертикаль и профессиональный менеджмент
+13
-3
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Daniil Kotov
Ответ Roja
Часть прибыли от использования стадиона другими компаниями Им будут платить за мероприятия, к которым сам Реал не имеет никакого отношения Ты о делах конкурента не знаешь
Все верно. Тот же самый экономический рычаг для получения прибыли здесь и сейчас. Продажа будущих доходов.
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Ебздрогыч
Пример грамотного управления клубом. Перес умудряется и стадион строить, и трофеи выигрывать, и звезд подписывать. И это без арабских денег. Потрясающе!
+6
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RealJon
Сообщается еше, Реал имеет 128м в казне и 265м как кредитной полис чтобы справиться с будушими рассходами
+3
-1
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Гномович!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И без помощи Хосе Марии Энрикесу Негрейре
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Maksat Hasanow
Ответ Balt39
Я всё конечно понимаю, но вы за треблом с Хоселу собрались идти?
а что не так с Хоселу? кроме Хоселу Реале есть другие игроки с которымы можно играть и без Девятки
+3
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Оганнес Багдян
Не устану повторять что второе пришество дедушки ФЛО оказалось судьбоносным. 👏
Заметерел, собаку съел во всех делах,
И в бизнесе успешен, и команду ведёт вперед, и есть уверенность что завтра клуб не останется без денег.
Супер стадион, супер команда, традиции и успех.
Идём дальше
+3
-2
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Roja
Ответ Daniil Kotov
Все верно. Тот же самый экономический рычаг для получения прибыли здесь и сейчас. Продажа будущих доходов.
Реал сдал стадион в аренду, для проведения мероприятии
Какие будущие доходы?
Если кто-то сдаёт квартиру в аренду - это тоже рычаг?
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Адилет Асанкожоев
Ответ Daniil Kotov
Как это без единого рычага? Реал продал часть прибыли от стадиона. Это не рычаг? Или ты о делах конкурентов знаешь больше чем о своём собственно клубе?
Не прибыль от стадиона, а право на организацию нефутбольных мероприятий за 30% процентов от дохода и единовременную выплату 360 миллионов евро. То есть Реал получает 70% дохода от этих мероприятий.
https://www.sports.ru/football/1109072483-real-zaklyuchil-sdelku-na-360-mln-s-investkompaniej-sixth-street-ona-p.html

Весь футбольный доход от матчей остался у Реала, права на него не продавали.
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Владіслав Ыраесулинувыоев
Ответ Balt39
Я всё конечно понимаю, но вы за треблом с Хоселу собрались идти?
Сити тоже игроков для ротации подписывал, дальше что?
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Arsen
Дедушка Флорентино своей любовью к Мадриду, заслужил минимум памятник при жизни. Настоящий мадридиста!
Очень уважаю этого человека
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Edward XVII
с точки зрения бухгалтерии какой то нонсенс. как можно при чистой прибыли 12 сократить долг на 200?? в природе так не бывает, какая то нестыковка.
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Real0494
Ответ Balt39
Я всё конечно понимаю, но вы за треблом с Хоселу собрались идти?
А кто написал что куда собрались идти?
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Balt39
Ответ Maksat Hasanow
а что не так с Хоселу? кроме Хоселу Реале есть другие игроки с которымы можно играть и без Девятки
А кто? Родриго? Я без капли негатива говорю, что в линии нападения итак Вальверде справа бегал. Там из топ игроков только Вини. Я не знаю кто будет забивать
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Balt39
Ответ Владіслав Ыраесулинувыоев
Сити тоже игроков для ротации подписывал, дальше что?
А в основе кто профильной девяткой будет? При чем тут Сити? У Сити, если вы их затронули, Альварес подменяет Холланда. А у Реала - Хоселу
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Maksat Hasanow
Ответ Balt39
А кто? Родриго? Я без капли негатива говорю, что в линии нападения итак Вальверде справа бегал. Там из топ игроков только Вини. Я не знаю кто будет забивать
нуда я о Родриго говорю. слева тепер у Реала нету никаких проблем. там Арда, Браим. ну так почему бы и нет? кроме того можно и Алваро Родригеса наиграть
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Абдул Абакаев
Ответ войд
Лучший клуб в истории в полном порядке Идём за треблом💪
орнул с требла
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