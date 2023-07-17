Прибыль «Реала» в сезоне-2022/23 – 12 млн евро. Доход – 843 млн, долг сократился с 263 до 47 млн

«Реал» опубликовал финансовые итоги сезона-2022/23.

Клуб завершил период отчетности с прибылью в 12 миллионов евро.

Выручка без учета трансферов составила 843 миллиона евро и впервые превысила доход в последнем допандемийном сезоне-2018/19 – тогда клуб заработал 757 млн евро. Отмечается, что доходы клуба выросли на 17% по сравнению с предыдущим сезоном.

Чистый долг клуба сократился с 263 миллионов евро до 47 миллионов евро.

Собственный капитал « » по итогам года составил 558 миллионов евро. Финансовое состояние клуба оценивается как стабильное.

Также отмечается, что реконструкция « » идет в соответствии с намеченным планом. Основную часть работ планируется завершить к концу 2023 года.