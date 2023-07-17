«Динамо» за 10 тысяч рублей выменяло Ожиганова у СКА («СЭ»)

СКА получил 10 тысяч рублей от «Динамо» за Игоря Ожиганова.

Московский клуб объявил о переходе защитника в обмен на денежную компенсацию.

Компенсация составила десять тысяч рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Такая компенсация вызвана тем, что СКА превышает потолок зарплат КХЛ, и им нужно расставаться с игроками, чтобы соответствовать пределу платежной ведомости лиги.

В прошлом сезоне провел в составе 62 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности «плюс 11».

В Кубке Гагарина-2023 на счету хоккеиста 15 игр и 7 (2+5) очков при показателе полезности «плюс 7».