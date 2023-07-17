«Динамо» за 10 тысяч рублей выменяло Ожиганова у СКА («СЭ»)
СКА получил 10 тысяч рублей от «Динамо» за Игоря Ожиганова.
Московский клуб объявил о переходе защитника в обмен на денежную компенсацию.
Компенсация составила десять тысяч рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Такая компенсация вызвана тем, что СКА превышает потолок зарплат КХЛ, и им нужно расставаться с игроками, чтобы соответствовать пределу платежной ведомости лиги.
В прошлом сезоне Игорь Ожиганов провел в составе СКА 62 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности «плюс 11».
В Кубке Гагарина-2023 на счету хоккеиста 15 игр и 7 (2+5) очков при показателе полезности «плюс 7».
Это прекрасно.
Теперь если в Суторминах считать много, можно считать в Ожигановых.