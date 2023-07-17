«Динамо» за 10 тысяч рублей выменяло Ожиганова у СКА («СЭ»)

Теги СКА КХЛ Динамо Игорь Ожиганов Спорт-Экспресс Хоккей

СКА получил 10 тысяч рублей от «Динамо» за Игоря Ожиганова.

Московский клуб объявил о переходе защитника в обмен на денежную компенсацию.

Компенсация составила десять тысяч рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Такая компенсация вызвана тем, что СКА превышает потолок зарплат КХЛ, и им нужно расставаться с игроками, чтобы соответствовать пределу платежной ведомости лиги.

В прошлом сезоне Игорь Ожиганов провел в составе СКА 62 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности «плюс 11».

В Кубке Гагарина-2023 на счету хоккеиста 15 игр и 7 (2+5) очков при показателе полезности «плюс 7».

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24 комментария

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kukry
1/5 Суторминых.
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Дмитрий Яцков
представляю эти раунды тяжелейших переговоров и торгов. с 1000 прыгнуть на 10’...
+15
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Всё знаю
В кхл появился свой Сутормин.
Это прекрасно.
Теперь если в Суторминах считать много, можно считать в Ожигановых.
+14
-1
+13
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Эдуард Судницын
Ак Барс Щипачова у Динамо за 1000 рублей купил. Так что в щипачвых считать надо.
+5
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robbaggio
38 попугаев
+4
0
+4
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Ron Weasley
10 000 это же не подъёмная сумма для Динамо, после сезона узнаем что у команде долги и зп полгода не платят
+2
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Фанат Сан-Марино
Ответ Всё знаю
В кхл появился свой Сутормин. Это прекрасно. Теперь если в Суторминах считать много, можно считать в Ожигановых.
50000 : 5 = Ожиганов
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R Air
Действительно колхоз лига.
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dmon82
каждый пенсионер может себе позволить одного Ожиганова, а потом перепродажи за 20000
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svolota84
от режиссеров: "Сутормин за 50 тысяч"
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Фанат Сан-Марино
Ответ robbaggio
38 попугаев
И то стоят дороже, чем Ожиганов, а в некоторых случаях дороже, чем Су Тор Мин
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RVC
Ответ Всё знаю
В кхл появился свой Сутормин. Это прекрасно. Теперь если в Суторминах считать много, можно считать в Ожигановых.
так это не первый такой случай) в прошлом году Шипачев и Войнов из Динамо в Ак Барс за 1000 ₽ переходили)
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Владимир
Весело!!!!!))))
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Leopolbd
Ответ robbaggio
38 попугаев
А в Ожигановых то Я дороже.
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KozlikX
надо кого нибудь тысяч за 70 чтоб обменяли , чтоб по курсу рубля так сказать уровень повысился , в Ожигановых считать устанем
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Роман
Если когда-нибудь у нас изменится дизайн купюр и их номинал, я знаю, чьи портреты будут на 10000 и 50000
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гилберт
Дороговато.
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АРХАТ
Цирк
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Евгений - 79
1/5 сутормина. Неплохо
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marshal .masha
Ну а что, гулять, так гулять)
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