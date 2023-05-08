«Зенит» стал чемпионом 5-й раз подряд, «Спартак» на 4-м месте, «Россия 25» впервые проиграла турнир при Ротенберге, поражение «МЮ», победа Ферстаппена и другие новости

1. «Зенит» 5-й раз подряд стал чемпионом России! Петербуржцы оформили титул в огненном матче со «Спартаком» (3:2), в котором были и привоз Селихова, и спорные судейские решения в момент гола «Зенита», и удаление Дуарте, и рекордный гол Промеса.

Сине-бело-голубые заработали вторую звезду на эмблеме (кстати, звезды теперь будут и у подписчиков тега «Зенита» напротив ника), Семак выиграл 9-й трофей во главе «Зенита» и приблизился к рекорду Романцева по титулам в чемпионате России. А Малком всячески намекал на увеличенные премиальные после игры. «Спартак» же не может обыграть «Зенит» в РПЛ с 2017-го и будет жаловаться в ЭСК. Игру, перед которой выступила группа t.A.T.u, посетили 48 893 зрителя – рекорд «Газпром Арены» при Fan ID.

2. В других матчах тура РПЛ ЦСКА продлил беспроигрышную серию до 12 матчей, обыграв «Оренбург» (2:1), «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» (2:1), «Урал» в гостях сыграл вничью с «Пари НН» (0:0). По итогам тура «Спартак» опустился на 4-е место, «Ростов» – на 3-е, ЦСКА поднялся на 2-е.

3. Кубок Стэнли. «Нью-Джерси» забросил 8 шайб «Каролине» (1-2 в серии), четыре из них пропустил Кочетков, впервые вышедший на лед в этом плей-офф. «Флорида» повела 3-0 в серии с «Торонто», Бобровский одержал 6-ю победу подряд, Самсонов получил травму.

4. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму», пропустив из-за ошибки Де Хеа – 0:1. Из-за этого «МЮ» повторил клубный антирекорд, проиграв 8 выездных матчей за сезон АПЛ. «Арсенал» победил «Ньюкасл» благодаря автоголу Шера и голу Эдегора – 2:0.

5. «Россия 25» заняла 2-е место на Qazaqstan Hockey Open 2023. Беларусь победила Казахстан (6:0) и выиграла турнир. Это первый проигранный турнир «России 25» под руководством Романа Ротенберга.

6. НБА. 42 очка Хардена помогли «Филадельфии» сравнять счет в серии с «Бостоном», «Финикс» снова обыграл «Денвер».

7. Гран-при «Формулы-1» в Майами. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й.

8. Александр Головин забил «Анжеру» сумасшедший гол в девятку из-за штрафной и помог «Монако» выиграть (2:1). Россиянин делит 1-е место среди игроков топ-5 лиг по голам дальними ударами – у него их 4, как и у Месси. «ПСЖ» победил в гостях «Труа» (3:1) и опережает «Ланс» на 6 очков за 4 тура до конца Лиги 1. Все итоги дня в чемпионате Франции – здесь.

9. Карлос Алькарас обыграл Яна-Леннарда Штруффа в финале в Мадриде и защитил титул на «Мастерсе».

10. Во втором матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» (85:61, 1-1).

11. Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой. Лео больше не хочет играть под давлением, утверждает Diario Sport.

12. Более 3,2 млрд рублей направят на развитие спорта в новых регионах РФ.

13. Казанский «Зенит» выиграл чемпионат России по волейболу, победив московское «Динамо» на тай-брейке в третьем матче финальной серии (2-3).

14. «Боруссия» разнесла «Вольфсбург» (6:0) и не дала «Баварии» оторваться в турнирной таблице. «Дортмунд» отстает от мюнхенцев на 1 очко за 3 тура до конца сезона Бундеслиги.

15. Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Фиорентину», «Ювентус» обыграл «Аталанту», «Торино» Миранчука и «Монца» сыграли вничью. Все результаты дня – здесь.

16. Тони Фергюсона арестовали за пьяное вождение. Пикап бойца врезался в две машины и перевернулся на бок.

17. FIS планирует уравнять мужские и женские дистанции в лыжах на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

18. Василий Уткин в костюме Обеликса пришел на матч «Эгриси» в Медиалиге.

Цитаты дня.

Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством: «С помощью «Газпрома» и Миллера удалось построить настоящую команду-династию»

Гильермо Абаскаль: «Спартак» не заслужил поражение от «Зенита» – во втором голе был скандал, возможно. Они нанесли пару ударов и забили три гола»

Зарема Салихова: «Спартак» легко победил бы «Зенит» при нормальном судействе. Надеюсь, Кукуян и Иванов получат медали и звания почетных граждан Петербурга»

Уэйн Руни: «Ман Сити» разнесет «Реал». Это другой уровень»

Глава МОК: «Мы прилагаем все усилия для возвращения спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на международные соревнования»

Медведев о титулах «Зенита»: «Ответ всем недоброжелателям – футбол в России есть. Попробуйте сразиться с нами!»

Ротенберг о поражении 4:7 от Беларуси: «Мы просто под нагрузками. Не было времени на восстановление»