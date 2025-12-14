Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
Валерий Кечинов считает, что тренер «Ахмата» Станислав Черчесов мог бы возглавить «Динамо».
Черчесов уже работал в московском клубе с 2014 по 2015 год.
— Нужно ли «Динамо» дать еще шанс Гусеву?
— Это уж пусть руководство клуба решает. Но высказывания Гусева в адрес коллег… Конечно, это не красит тренера. Но это пусть решает руководство.
— Как считаете, какой тренер подошел бы «Динамо»?
— Есть Федотов, который сейчас без работы. В ЦСКА, а до этого в «Сочи» он работал очень прилично. Поэтому, может быть, стоит дать попробовать ему.
Черчесов — тренер серьезный, но он сейчас работает в «Ахмате». Тем не менее, мне кажется, если бы ему поступило такое предложение, он бы не отказался. С этим тренером любая топовая команда будет бороться за самые высокие места, — сказал экс-игрок «Спартака».