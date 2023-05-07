Семак выиграл 9 трофеев за 5 лет во главе «Зенита»

Сергей Семак выиграл 9 трофеев за 5 лет в качестве главного тренера «Зенита».

Обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир (3:2), «Зенит» досрочно стал чемпионом Мир РПЛ в сезоне-2022/23. Это 9-й трофей Сергея Семака за 5 лет в качестве главного тренера сине-бело-голубых.

возглавил « » в мае 2018 года. Под его руководством команда 5 раз становилась чемпионом, выиграла Кубок России в сезоне-2019/20 и трижды завоевала Суперкубок России.