Семак выиграл 9 трофеев за 5 лет во главе «Зенита»
Сергей Семак выиграл 9 трофеев за 5 лет в качестве главного тренера «Зенита».
Обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2), «Зенит» досрочно стал чемпионом Мир РПЛ в сезоне-2022/23. Это 9-й трофей Сергея Семака за 5 лет в качестве главного тренера сине-бело-голубых.
Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством команда 5 раз становилась чемпионом, выиграла Кубок России в сезоне-2019/20 и трижды завоевала Суперкубок России.
Там конечно же делает Манчини и Луческу.
Будет тренировать 20 лет как Ферги :)
Так зачем тогда на ветки РПЛ заходишь?
Примерно как у КБ а Питере.
Тренер «Зенита» Михаил Бирюков стал чемпионом страны в ДЕСЯТЫЙ раз — у него
ВСЕ чемпионства в истории клуба «Зенит», как вратарь в 1984 в СССР, остальные девять - тренер вратарей Зенита!
Пятикратными чемпионами в составе Зенита под руководством Семака стали М.Кержаков, Ерохин, Кузяев и Барриос.
Михаил Кержаков самый титулованный в составе Зенита, 12 титулов (5ч-2к-5ск). Забавно, что Миша обошел брата Сашу уже на два чемпионства в Зените. И кто из них легенда Зенита!? ОБА!!
Ерохин завоевал в Зените 9 титулов (5ч-1к-3ск), кроме этого три титула в Молдавии с Шерифом (2ч-1к), всего 12.
Кузяев завоевал в Зените 8 титулов (5ч-1к-2ск).
У Вильмара Барриоса 10-й трофей, 8 в Зените (5ч-1к-2ск), два раза становился чемпионом Аргентины.