Семак выиграл 9 трофеев за 5 лет во главе «Зенита»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Футбол

Сергей Семак выиграл 9 трофеев за 5 лет в качестве главного тренера «Зенита».

Обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2), «Зенит» досрочно стал чемпионом Мир РПЛ в сезоне-2022/23. Это 9-й трофей Сергея Семака за 5 лет в качестве главного тренера сине-бело-голубых.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством команда 5 раз становилась чемпионом, выиграла Кубок России в сезоне-2019/20 и трижды завоевала Суперкубок России.

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43 комментария

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Nogoi89
Семак - легенда нашего футбола!
+57
-8
+49
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1905vb
Выход Мантуана и Сергеева сделали своё дело! Семак браво!
+46
-3
+43
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SMART789
Теперь то вы понимаете почему москва так просит его уволить?)))
+31
-7
+24
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Старик Стариканов
сколько боли принес Семак болелам тушинского середняка
+19
-1
+18
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alexsem69
Богданыч Сыла💪
+19
-2
+17
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Иван Рыбаков
Ответ mc-manaman
сколько раз выходил из групп в евровесне Семак?😏
4 раза Семак тренеровал в еврокубках. Зенит вышел 2 раза из этих заходов в евровесну.
+17
-4
+13
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0:4 на спотифай камп ноу
Матч был топовым, согласитесь, держал в напряжении все 90 минут. Поздравляю Зенит, и хотел бы отметить игру Спартака, ну очень хорошо ребята играли сегодня, где то не повезло)
+9
0
+9
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ЛексЛютый
Матчменеджмет бешеный!!!
+6
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+5
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Вольдемар Непутёвый
Всех с золотом и Светлым праздником 🐽 )))
+5
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Dmitriy Vin
Главное достижение Богданыча — трофеи выиграны разными составами. Заболотный, Ерохин, Шатов, Дзюба, Азмун, теперь бразильцы - игроки и составы менялись, а стабильная игра была всегда. От простых навесов до коротких пасов.
+5
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ЛексЛютый
Ответ Генадий Филимонов
семак там делает 0 целых, 0 десятых
Геннадий, вы неутомимы, продолжайте в том же духе!
Там конечно же делает Манчини и Луческу.
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Игорь М.
Ответ Dmitriy Vin
Главное достижение Богданыча — трофеи выиграны разными составами. Заболотный, Ерохин, Шатов, Дзюба, Азмун, теперь бразильцы - игроки и составы менялись, а стабильная игра была всегда. От простых навесов до коротких пасов.
Но ведь у Зенита всегда были бразильцы и покупки за 100 миллионов!!!! Вы не понимаете, что админресурс решает!!! (сарказм, Зенит сегодня лучший, как и всегда))))
+2
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Шлёма Презерман
Ответ Михаил Мартыко
Семак конечно молодец. Ещё бы - с таким баблом трудно не побеждать. С удовольствием наблюдал кислую мину Миллера, когда ЦСКА обул Зенит.
бабла у Спартака более чем достаточно для создания реальной конкуренции Зениту. Но глядя на спартачей, вспоминается Матроскин: "Средства у нас есть. У нас ума не хватает."
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Злодей Спб
Богданыч и Зенит нашли друг друга.
Будет тренировать 20 лет как Ферги :)
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Игорь М.
Ответ Михаил Мартыко
Семак конечно молодец. Ещё бы - с таким баблом трудно не побеждать. С удовольствием наблюдал кислую мину Миллера, когда ЦСКА обул Зенит.
с Заболотным, Шатовым, Маком, Оздоевым и Ерохиным взял чемпионство в сезоне 18/19, попутно унизив Москву) вот же у тебя горит)
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ЛексЛютый
Ответ SMART789
Теперь то вы понимаете почему москва так просит его уволить?)))
Осторожно, фиксируется повышенное число обиженных экспертов.
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Владислав88
Ответ 1905vb
Выход Мантуана и Сергеева сделали своё дело! Семак браво!
Какое браво, он из должен был на 20 минут раньше выпускать, и было спокойно 5 банок как с Локо, но он уже который матч сопли даёт, физручелло бездарный со своим любимым Кассьеррой. Раньше из-за Дзюбы в меньшинстве играли, теперь из-за Кассьерры. Это у него идея-фикс в меньшинстве всю дорогу играть или нет яму калек на скамейку посадить?
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Владислав88
9 выиграл и 5 проиграл, что при таком составе просто зашкварище и позорище
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Savardus
Ответ Semen B
Глоришь за Ливерпуль? Так зачем тогда на ветки РПЛ заходишь?
Чтобы посмотреть как бомбит у всяких гоблинов с болота, очевидно.
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Semen B
Ответ Savardus
Да, и что?) Уколоть не получилось совсем, я не болею в РПЛ вообще ни за кого.
Глоришь за Ливерпуль?

Так зачем тогда на ветки РПЛ заходишь?
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Semen B
Ответ Savardus
И выбил 0 из 16 в гостевых матчах в еврокубках.
0 побед?
Примерно как у КБ а Питере.
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ЛексЛютый
Ответ Savardus
И выбил 0 из 16 в гостевых матчах в еврокубках.
Страдать!
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Иван Сипин
Ответ Nogoi89
Семак - легенда нашего футбола!
Где был зенит в Европе при нем?
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Иван Рыбаков
Ответ Rested
Куда?)))
В плей-офф Лиги Европы.
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Кагов
Сергей Семак единственный многократный чемпион России как футболист и как тренер. Семак стал 10-кратным чемпионом России. Он 5 раз подряд выигрывал золотые медали чемпионата России в качестве тренера «Зенита». Игроком Семак становился чемпионом пять раз: один раз с ЦСКА (2003), дважды – с «Рубином» (2008, 2009) и дважды с «Зенитом» (2010, 2011/2012). Также Семак имеет чемпионскую медаль 2015 в качестве помощника главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша. (10+1=11 медалей).
Тренер «Зенита» Михаил Бирюков стал чемпионом страны в ДЕСЯТЫЙ раз — у него
ВСЕ чемпионства в истории клуба «Зенит», как вратарь в 1984 в СССР, остальные девять - тренер вратарей Зенита!
Пятикратными чемпионами в составе Зенита под руководством Семака стали М.Кержаков, Ерохин, Кузяев и Барриос.

Михаил Кержаков самый титулованный в составе Зенита, 12 титулов (5ч-2к-5ск). Забавно, что Миша обошел брата Сашу уже на два чемпионства в Зените. И кто из них легенда Зенита!? ОБА!!
Ерохин завоевал в Зените 9 титулов (5ч-1к-3ск), кроме этого три титула в Молдавии с Шерифом (2ч-1к), всего 12.
Кузяев завоевал в Зените 8 титулов (5ч-1к-2ск).
У Вильмара Барриоса 10-й трофей, 8 в Зените (5ч-1к-2ск), два раза становился чемпионом Аргентины.
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