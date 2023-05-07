«Спартак» обратится в ЭСК из-за решений Кукуяна перед 2-м голом «Зенита»: Ренан наступил на ногу Бальде, Кузяев толкнул Зобнина

«Спартак» собирается обжаловать действия судьи Павла Кукуяна в игре с «Зенитом» (2:3).

«Планируем обратиться в ЭСК по нескольким эпизодам после изучения записи матча», – сообщил руководитель пресс-службы московского клуба .

По информации « », речь идет об отрезке перед вторым голом «Зенита». Сперва защитник «Зенита» наступил в своей штрафной на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде, а затем хавбек толкнул полузащитника в центре поля.

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!