«Спартак» обратится в ЭСК из-за решений Кукуяна перед 2-м голом «Зенита»: Ренан наступил на ногу Бальде, Кузяев толкнул Зобнина

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Роман Зобнин Далер Кузяев Кейта Бальде Павел Кукуян Спорт-Экспресс ЭСК РФС Дмитрий Зеленов Роберт Ренан Футбол

«Спартак» собирается обжаловать действия судьи Павла Кукуяна в игре с «Зенитом» (2:3).

«Планируем обратиться в ЭСК по нескольким эпизодам после изучения записи матча», – сообщил руководитель пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

По информации «Спорт-Экспресса», речь идет об отрезке перед вторым голом «Зенита». Сперва защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде, а затем хавбек Далер Кузяев толкнул полузащитника Романа Зобнина в центре поля.

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!

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78 комментариев

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Oleg Olegov
МБ лучше ещё раз на чай с судьями собраться
+39
-13
+26
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schwein
Меня больше всего прикалывает, что сначала Зобнин бортует Далера, затем Далер ускоряется, бортует Зобнина и тот падает как подкошенный. Безотносительно того, что это фол со стороны Далера, Зобнин натурально девочка.
+38
-17
+21
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Enotic
Ответ rugbyfan
Чайку попейте, клоуны двуличные
Папка твой клоун
+28
-12
+16
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SunLover
а че с ростовом это другое? :)
+40
-24
+16
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Сергей Рукавцов
спартаковский дух он такой
+23
-9
+14
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Зубы Дзюбы
Ответ SunLover
а че с ростовом это другое? :)
А че с Ростовом?
+21
-7
+14
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иван кочубей
в тушино - ныть
+34
-20
+14
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schwein
А что касается наступа, ровно такой же наступ на ногу Азмуна в матче с Локо (если не путаю) разбирал ЕСК года 2 назад и сказал что фигня, не пенальти. Потому что вскользь и не является причиной падения.
+11
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+8
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Sunnyboy
Спартак сегобня был не плох. От того победа еще слаще.
+6
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Ninjah
На счет Кузяева и Зобнина я вообще не понял, почему должны были гол отменять? Там 10 человек мяч потрогало после этого.
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Mixet.spb
Повтор посмотрите.. нефиг ныть неделю
+7
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Батуа
Не важно, был пенальти или нет, и что скажет эск. Не в этом, так в другом стал бы зенит чемпионом. А так только позориться
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schwein
Ответ natetinain
эск скажет, что пенальти на бальде не было, но гол зенита засчитывать было нельзя из-за умышленного толчка в спину кузяевым зобнина. кто-то из звездастых готов поставить тыщу баксов на то, что гол признают правильным?
Признают. Обоюдная борьба двух игроков без мяча в центре поля на глазах у судьи. Вообще не влияло на гол.
+4
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Зубы Дзюбы
Ответ Sagnol
Тупое обращение, потому что Зобнин первым бортанул Кузяева. А по Бальде: ставить такие пенали... Чел мяч уже зенитовцу отдал. Спартак вообще во многом потерял, когда с самого начала неудач в чемпионате начал судейство мусолить. Все клубы с ним попадают.
А по Бальде.

Такие пенальти в нынешние времена ставят только в путь.
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Алексей Спартаковский
клоуны лукойловские, позорящие Спартак, те из наших кто им вторят тоже, сегодня было более менее, в обе стороны судьи косячили. Спартак просто ужасно играл в обороне, + Селихов был ужасен опять, срочно вратарь нужен, тот же Беленов. Денисова и Маслова не должно быть в команде.
+6
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flash166
У генича спросите , что там? Пусть бомбер не забудет взять
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Andrusha_1
Заныли. А левый пеньдель не считается?
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alex-nicky
Ответ Александр Лебедев
Ваше последнее чемпионство
Очередной политэконом. Напоминаю, что в случае реального федерализма и отсутствия центрального, но по совместительству московского, бюджета, город Москва опустеет, не говоря о том, что никакого футбола там не будет. Даже если не будет реального федерализма, что заставит не зависящее от Москвы и упомянутого бюджета ПАО перестать быть спонсором (реклама, ага) Зенита? Но даже если что-либо изменится в сторону совсем отмороженных «все отнять и поделить» то город Санкт-Петербург со своим региональным валовым продуктом вполне в состоянии найти другие источники спонсирования. Чего не скажешь опять же о Москве. Так что прогноз твой нулевой. В любом исходе ваши дела похуже наших. Думай о себе, не злобься черной завистью - и будет тебе счастие! Аминь.
+1
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Gibraltar
Срочное сообщение , Зарема вылетела в Санкт - Петербург чтобы объявить секс протест
+2
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Колбаскер тут
В следующий раз придем с пивом (с)
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Назар Игорь
Ответ Oleg Olegov
МБ лучше ещё раз на чай с судьями собраться
Теперь чай не прокатит, коньячок под чëрную икорку и лобстеров.
+1
0
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Sagnol
Тупое обращение, потому что Зобнин первым бортанул Кузяева. А по Бальде: ставить такие пенали... Чел мяч уже зенитовцу отдал. Спартак вообще во многом потерял, когда с самого начала неудач в чемпионате начал судейство мусолить. Все клубы с ним попадают.
+5
-4
+1
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Petr Ivanov
Ответ Enotic
Папка твой клоун
Ну судя по твоей аватарке-это у тебя с папкой не все в порядке..
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Наталья Ларионова
Да просто Спартак и в этом матче хотел три пенальти пробивать. На меньшее они уже не согласны.
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Павел Астафу
А Бальде пинать в спину лежащего Клаудиньо как бы это нормально)
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