«Спартак» обратится в ЭСК из-за решений Кукуяна перед 2-м голом «Зенита»: Ренан наступил на ногу Бальде, Кузяев толкнул Зобнина
«Спартак» собирается обжаловать действия судьи Павла Кукуяна в игре с «Зенитом» (2:3).
«Планируем обратиться в ЭСК по нескольким эпизодам после изучения записи матча», – сообщил руководитель пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.
По информации «Спорт-Экспресса», речь идет об отрезке перед вторым голом «Зенита». Сперва защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде, а затем хавбек Далер Кузяев толкнул полузащитника Романа Зобнина в центре поля.
Такие пенальти в нынешние времена ставят только в путь.