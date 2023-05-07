Мадрид (ATP). Алькарас играет за титул со Штруффом
Карлос Алькарас играет с Яном-Леннардом Штруффом в финале в Мадриде.
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Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
26 апреля – 7 мая 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 7 мая, 19.40
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Пожалуй, посмотрю матч еще немного.)
Алькарас станет Величайшим.
И ему для этого не надо будет играть 20 лет, как Бигам.
Управится за 12-14 лет, ибо мужской теннис - деградирующий вид спорта, в который идут ментально слабые кексики и не очень талантливые спортсмены.
Карлито же и по таланту хорош, по физухе крут, и в плане характера как биг-3. Только вот у него нет двоих конкурентов своего уровня. Поэтому будет штамповать как не в себя, соберет КБШ, а может и не раз.
Надалевский рекорд РГ устоит, а по Шлемаи и неделям почти наверняка падут рекорды.
Хотя конечно может быть травма, но видно что он из тех, кто как Джокович-Леброн-Роналду за каждой мелочью следит по здоровью. Поэтому думаю его обойдет это.
Ставить на Карлитоса бессмысленно - можно рискнуть плюсовую фору взять на немца. Чел на кураже, если подача полетит, может и не влетит крупно..