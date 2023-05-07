Мадрид (ATP). Алькарас играет за титул со Штруффом

Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас играет с Яном-Леннардом Штруффом в финале в Мадриде.

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Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

26 апреля – 7 мая 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Финал

Карлос Алькарас (Испания) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
5:3
Дата проведения
7 мая, 19.40
Онлайн матча

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58 комментариев

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VaD
На победу Штруффа дают 14. Не припомню таких коэффициентов в финале "Мастерса".
+14
-1
+13
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Магнат
Ответ Иван Дичковский
Желаю победы феномену Карлосу Алькарасу, он заслуживает взять титул. Никто надеюсь не посмеет сказать что Карлосу помогло отсутствие Надаля и Джоковича, он их бы обыграл ещё увереннее чем год назад, у меня даже сомнений нет в этом.
Сомнений у него нет в этом. Ещё бы! Один без ноги, другой без руки.
+15
-2
+13
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Egorov Evgeniy
Даёшь первого лаки лузера- победителя мастерса !!)
+11
0
+11
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Gestor_36
только штруфф только победа!
+12
-5
+7
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Kript
Ребята, которые ушли говоря, что с исходом всё понятно - возвращайтесь.
+7
0
+7
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sedric
У Алькараса всегда проблемы против людей с сильным и точным приемом. Правда Штруфф никогда таким приемом не славился, но сегодня прям пикует на приеме.
+6
0
+6
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ariete
Мда, здоровый Аслан конечно забрал бы турнир.
+7
-2
+5
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Вегетарианец_
С 0:2 Штруфф делает 3:2. Найс.)
+5
0
+5
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Avior
Ответ mrs Bennet
Как смог Щтруфф в финал Мадрида попасть..
Победил всех соперников. Это не очевидно?
+5
-1
+4
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Максим Пестов
Ответ Вегетарианец_
Кто там пару лет назад говорил про коллапс в туре у Джоковича?) Вы еще добрым словом вспомните про тот так называемый коллапс у Джоковича/Федерера/Надаля, когда через годик-другой после ухода Надаля и Джоковича Алькарас будет пылесосить турнир за турниром, потому что соперников в туре у него просто нет и в ближайшие годы не предвидится.
Да не будет он пылесосить все подряд
+4
-1
+3
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sedric
2-8 по виннерам-анфорсам, это конечно мрачно. Алькарас видимо думал, что Штруфф кроме подачи ничего делать не будет.
+3
0
+3
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VaD
Пиковый Струффи.
+3
0
+3
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Andrei Fedun
"вечер перестает быть томный..."
🔥
+3
0
+3
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Вегетарианец_
Ого, Ян под ноль взял подачу Алькараса.
Пожалуй, посмотрю матч еще немного.)
+3
0
+3
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Вегетарианец_
Штруфф на ровном месте включил анфорс-машину и снова отдал свою подачу. Но Карасик сегодня сам много чудит, так что все возможно.
+3
0
+3
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Kript
Ответ TUOMAS
За Штруффа притоплю сегодня. Даже алкоголь взял на этот матч
Вот я тоже, встретимся в эфире ))
+4
-1
+3
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Railway/
Надеюсь, убойные подачи Яна деморализуют Карасика
+6
-3
+3
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TUOMAS
За Штруффа притоплю сегодня. Даже алкоголь взял на этот матч
+6
-3
+3
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Теннисный абсолют
Надо быть честным с собой...
Алькарас станет Величайшим.
И ему для этого не надо будет играть 20 лет, как Бигам.
Управится за 12-14 лет, ибо мужской теннис - деградирующий вид спорта, в который идут ментально слабые кексики и не очень талантливые спортсмены.
Карлито же и по таланту хорош, по физухе крут, и в плане характера как биг-3. Только вот у него нет двоих конкурентов своего уровня. Поэтому будет штамповать как не в себя, соберет КБШ, а может и не раз.
Надалевский рекорд РГ устоит, а по Шлемаи и неделям почти наверняка падут рекорды.
Хотя конечно может быть травма, но видно что он из тех, кто как Джокович-Леброн-Роналду за каждой мелочью следит по здоровью. Поэтому думаю его обойдет это.
+10
-7
+3
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billy_pilgrim
Ответ VaD
На победу Штруффа дают 14. Не припомню таких коэффициентов в финале "Мастерса".
И это при том, что он на минуточку уже обыгрывал Карася, причем не где-нибудь, а на РГ, и в трех сетах. Да, это было 2 года назад, но тем не менее...

Ставить на Карлитоса бессмысленно - можно рискнуть плюсовую фору взять на немца. Чел на кураже, если подача полетит, может и не влетит крупно..
+3
-1
+2
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Tarkovski
Ответ sedric
У Алькараса всегда проблемы против людей с сильным и точным приемом. Правда Штруфф никогда таким приемом не славился, но сегодня прям пикует на приеме.
Собственно это один из главных инструментов того же Синнера
+2
0
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daiv18
Ответ Теннисный абсолют
Надо быть честным с собой... Алькарас станет Величайшим. И ему для этого не надо будет играть 20 лет, как Бигам. Управится за 12-14 лет, ибо мужской теннис - деградирующий вид спорта, в который идут ментально слабые кексики и не очень талантливые спортсмены. Карлито же и по таланту хорош, по физухе крут, и в плане характера как биг-3. Только вот у него нет двоих конкурентов своего уровня. Поэтому будет штамповать как не в себя, соберет КБШ, а может и не раз. Надалевский рекорд РГ устоит, а по Шлемаи и неделям почти наверняка падут рекорды. Хотя конечно может быть травма, но видно что он из тех, кто как Джокович-Леброн-Роналду за каждой мелочью следит по здоровью. Поэтому думаю его обойдет это.
Теннис спорт для богатых, удивительно что в одну эпоху появилось сразу три супер теннисиста, не испытывавших проблем с деньгами. Кто знает что было бы, будь этот спорт более доступным для масс.
+4
-2
+2
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Tarkovski
Вот менталка все равно будет подводить Штруффа как бы хорошо он не играл
+2
0
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And Justice for All
Ответ sedric
У Алькараса всегда проблемы против людей с сильным и точным приемом. Правда Штруфф никогда таким приемом не славился, но сегодня прям пикует на приеме.
А у какого теннисиста не было бы проблем против сильного и самое главное точного приёма?)
+2
0
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Никита Волк
Штруфф очень помог, конечно, но и Карлос прибавил
+2
0
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