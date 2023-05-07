Группа t.A.T.u выступила с песней «Нас не догонят» перед матчем «Зенит» – «Спартак»

Группа t.A.T.u выступила перед матчем «Зенит» – «Спартак».

Дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной провел выступление перед началом встречи 26-го тура Мир РПЛ и исполнил песню «Нас не догонят».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».

Фото: телеграм-канал РПЛ