Группа t.A.T.u выступила с песней «Нас не догонят» перед матчем «Зенит» – «Спартак»
Группа t.A.T.u выступила перед матчем «Зенит» – «Спартак».
Дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной провел выступление перед началом встречи 26-го тура Мир РПЛ и исполнил песню «Нас не догонят».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».
Фото: телеграм-канал РПЛ
Виноват
Не знал 😔
Здоровья ей.
Фото для примера
https://cdnstatic.rg.ru/uploads/photogallery/2023/05/07/ria_8426473hr_result_f6c.jpg