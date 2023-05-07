Группа t.A.T.u выступила с песней «Нас не догонят» перед матчем «Зенит» – «Спартак»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия фото музыка Футбол

Группа t.A.T.u выступила перед матчем «Зенит» – «Спартак».

Дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной провел выступление перед началом встречи 26-го тура Мир РПЛ и исполнил песню «Нас не догонят».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».

Фото: телеграм-канал РПЛ

23 комментария

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Мяснойбой
Селя — гений
+26
0
+26
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Заборостроитель
Оператор с черлидершой вытянул предматчевое шоу
+11
0
+11
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Уся Ваткин
Селяхви
+10
0
+10
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Клирик
Это Селихов выступил так выступил!))
+9
0
+9
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Vićtor Diaź
Ответ Дмитрий Иванченко
Он не прокуренный, у неё рак щитовидки был и из-за этого голос стал пропадать ещё до развала группы
Ого
Виноват
Не знал 😔
Здоровья ей.
+9
0
+9
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Дмитрий Иванченко
Ответ Vićtor Diaź
Тёмненькая ещё в порядке) Только голос прокуренный
Он не прокуренный, у неё рак щитовидки был и из-за этого голос стал пропадать ещё до развала группы
+8
-1
+7
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ХавиГави_Паратрупер
Символично получилось, Селихов уже начал погоню🎅🏿
+5
0
+5
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Красная стрела
Зенит, как пропагандист нетрадиционных ценностей. ☝🏿
+7
-3
+4
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Фёдор Кузнецов
Селихов проникся песней
+2
0
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Рыжая беременная туда вышла что ли?
+2
0
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Илнур Кара
Ответ Заборостроитель
Оператор с черлидершой вытянул предматчевое шоу
А что там было?
+1
0
+1
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Nick Crosier
По фактам.
+1
0
+1
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Peter Parker
Ответ Мяснойбой
Селя — гений
Да, забил с Динамо, с Ростовом, а теперь с Зенитом. Кто еще в этом чемпионате так может?
+3
-2
+1
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Красная стрела
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Рыжая беременная туда вышла что ли?
Отожралась может🤔
0
0
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Заборостроитель
Ответ Илнур Кара
А что там было?
Да, ничего такого. После немного постыдной фонограммы двух женщин в трансляции перед выходом команд на поле показали раза три чирлидера, оператор, странно только и её снимал крупным планом

Фото для примера
https://cdnstatic.rg.ru/uploads/photogallery/2023/05/07/ria_8426473hr_result_f6c.jpg
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Дмитрий Иванченко
Ответ bam bam
а хто з іх депутат ?)
Волкова пыталась (темненькая), но насколько помню вроде как никуда она не прошла
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Caustic
фейспалмище! 🤦‍♂️
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cektor
Спартак зенит не догорит. Это факт )
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Иван Кардашевский
Уверен, если Спартак сравняет, точно выиграет.
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naspartaks ru
хахахах, начинаем считать!!!!))))))))
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