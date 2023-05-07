Глава МОК: «Мы прилагаем все усилия для возвращения спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на международные соревнования»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Томас Бах заявил, что МОК прилагает все усилия для возвращения россиян на международные соревнования.

«Сейчас мы прилагаем все усилия для выполнения миссии, реализации предложения олимпийского движения по возвращению спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на международные соревнования.

Мы находимся в тесном контакте и обмениваемся мнениями с международными федерациями, которые в данный момент отвечают за проведение соревнований.

Мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена на условиях, которые были определены, чтобы спортсмены из этих двух стран принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе и мы могли действительно объединить весь мир Олимпийскими играми в Париже.

Вы знаете заявления правительств, которые хотят решать, кто может участвовать в Олимпийских играх, международных соревнованиях, а кто нет. Мы должны быть очень тверды в том, что эти решения должны приниматься ответственными спортивными организациями.

Считаю, что правительства имеют право выражать свою позицию. Но они также понимают, что любой бойкот только накажет их собственных спортсменов и лишит их людей возможности гордиться выступлениями спортсменов на Олимпийских играх», – заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах

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23 комментария

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maripous
Нейтральный статус не имеет никакого отношения к возвращению российских спортсменов. А сами нейтральные спортсмены никак не могут способствовать какому либо об’единению.
Если хотят вернуть, значит надо просто разрешить участие сборной России и не городить огород с условиями.
Поиск предателей среди российских спортсменов-это не возвращение и не об"единение, а еще больший скандал и проблемы с безопасностью.
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Viks
Ха-ха-ха! Зачинщик всех отстранений Бах борется за возвращение!
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gornkb
Бах отвратителен
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olvl
Нужно вернуть всё как было во времена нормальных ОИ. Прекратить эти манипуляции с флагами и гимнами. Не вы их нам давали, не вам и отменять. И Хартию не вы писали. А вот соблюдать должны.
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Sutekh Hexen
Лол кек чебурек :)
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HRYNDEL
Ыздит как дышит!!!
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AIBOLIT66
Мы прилагаем все усилия для возвращения
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интересно, а кто их оттуда турнул?
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Александр Сачков
А много усилий прилагать и не надо. Просто соблюдайте собственные нормативные акты, которые не предусматриает дисквалификации стран по политическим мотивам, зато предусматривают дисквалификацию стран при вмешательстве правительств в спорт.
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Viks
Ответ Адриана
Комментарий удален пользователем
А правительства, о которых ты говорила, находятся в России?
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Адриана
Ответ Viks
"А почему правительства имеют право выражать свою позицию," --- Любой может выражать свою позицию - это незыблемое право человека - не знала?
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ancifer2
Ответ olvl
Нужно вернуть всё как было во времена нормальных ОИ. Прекратить эти манипуляции с флагами и гимнами. Не вы их нам давали, не вам и отменять. И Хартию не вы писали. А вот соблюдать должны.
когда говорят "нужно", всегда надо задать вопрос - "кому?"
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YOKODZUMA
Ответ olvl
Нужно вернуть всё как было во времена нормальных ОИ. Прекратить эти манипуляции с флагами и гимнами. Не вы их нам давали, не вам и отменять. И Хартию не вы писали. А вот соблюдать должны.
Но вот выводить войска с Украины не надо. Это мы имеем полное право. А вот они не имеют никакого права возражать. А зеленский вообще преступник военный, потому что сразу же страну не сдал.
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Вадим flanec
Заткните себе эти условия, подальше.
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Mikkimaus
Зачем прилагать какие то усилия? Это можно сделать легко-допустить сборную России до турниров. Но это, если есть желание. А если желания нет, то выдумываются всякие условия и критерии с усилиями.
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Ivan Petrov
Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь. ©
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Грустный Тролль
Потом скажет, что делал все что было в его силах, но из-за давления был вынужден подчиниться :D
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Павел Павлов
Не подмажете-не поедете?
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Viks
Бах хочет допустить до олимпиады не российских спортсменов, а трёх нейтралов, чтобы было кому нести белый флаг на открытии олимпиады.
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HaLaVa666
Хотел бы вернуть, то просто вернул бы. Такой волшебный """ , прям как Путин
+3
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Адриана
Комментарий удален пользователем
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