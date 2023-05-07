Глава МОК: «Мы прилагаем все усилия для возвращения спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на международные соревнования»
Томас Бах заявил, что МОК прилагает все усилия для возвращения россиян на международные соревнования.
«Сейчас мы прилагаем все усилия для выполнения миссии, реализации предложения олимпийского движения по возвращению спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на международные соревнования.
Мы находимся в тесном контакте и обмениваемся мнениями с международными федерациями, которые в данный момент отвечают за проведение соревнований.
Мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена на условиях, которые были определены, чтобы спортсмены из этих двух стран принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе и мы могли действительно объединить весь мир Олимпийскими играми в Париже.
Вы знаете заявления правительств, которые хотят решать, кто может участвовать в Олимпийских играх, международных соревнованиях, а кто нет. Мы должны быть очень тверды в том, что эти решения должны приниматься ответственными спортивными организациями.
Считаю, что правительства имеют право выражать свою позицию. Но они также понимают, что любой бойкот только накажет их собственных спортсменов и лишит их людей возможности гордиться выступлениями спортсменов на Олимпийских играх», – заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Если хотят вернуть, значит надо просто разрешить участие сборной России и не городить огород с условиями.
Поиск предателей среди российских спортсменов-это не возвращение и не об"единение, а еще больший скандал и проблемы с безопасностью.
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интересно, а кто их оттуда турнул?
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