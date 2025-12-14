  • Спортс
  Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»

27-летняя нападающая «Арсенала» и сборной Англии Клои Келли высказалась об оценке внешности в женском футболе.

- Считаете ли вы, что к женщинам-игрокам предъявляются более высокие требования? 

– Честно говоря, не уверена. Многие мужчины-игроки сталкиваются с жесткой критикой и комментариями. Но давление немного другое. Думаю, мы, футболистки, стараемся быть лучшими, вдохновляя молодых девушек и женщин сделать шаг туда, где им нравится и где они могут преуспеть.

- Но разница в том, что комментарии о внешности мужчин-игроков встречаются нечасто.

– Конечно. Если вы оцениваете, хороша я или плоха в футболе, это нормально. Это ваше мнение. Если же вы собираетесь оценивать меня как человека, это немного другое, но я остаюсь собой и буду собой, где бы я ни была. Молодым девушкам, которые, возможно, чуть менее уверены в себе, это неприятно. Но, думаю, это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы, – сказала Келли.

