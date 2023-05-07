Зобнин упал после толчка от Кузяева перед 2-м голом «Зенита» – Абаскаль кричал судьям, что это фол. До этого Бальде упал в штрафной из-за наступа Ренана

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Роман Зобнин Далер Кузяев Кейта Бальде Павел Кукуян Гильермо Абаскаль Роберт Ренан Футбол

Арбитр Павел Кукуян не зафиксировал нарушение перед вторым голом «Зенита».

«Зенит» принимает «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России.

На 40-й минуте в первом тайме петербуржцы забили второй мяч, поведя 2:1 – отличился хавбек Андрей Мостовой.

После этого футболисты «Спартака» и главный тренер команды Гильермо Абаскаль активно жестикулировали из-за эпизода, случившегося перед забитым мячом, когда в процессе атаки питерцев полузащитник красно-белых Роман Зобнин оказался на газоне после толчка от Далера Кузяева.

Момент продолжился, в результате чего «Зенит» забил. Арбитр не зафиксировал нарушение и не стал смотреть повтор с помощью ВАР.

Кроме того, до ситуации с Кузяевым и Зобниным в штрафной площади «Зенита» упал Кейта Бальде, которому на ногу наступил Роберт Ренан, но Кукуян продолжил матч, решив не назначить пенальти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».

82 комментария

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СуперКонь
Да там и пенальти очевидный, и это. Как всегда двойные стандарты.
+160
-33
+127
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Nicu Maican
Кто-то удивлён судейству?
+130
-25
+105
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falkao2013
Очевидный фол. Кукуян как всегда!
+92
-15
+77
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Не уверен!!
Ответ ZarvuR2020
Качайте кейс с пенкой. Фол там такой же как и в прошлом туре против Ростова.
Фол такой же как КС Зенит, но там же пенка, а тут не. Так тогда фол был против Зенита, а сейчас со стороны Зенита.
+52
-7
+45
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t7ss7wp7rz
Очень жду оправданий этим решениям Кукуяна и Иванова от жителей Северной Пальмиры, с замиранием сердца, можно сказать.
+63
-19
+44
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Михаил Тихомиров
Ответ ЛексЛютый
Очевидно же, что Спартачи вышли в пачках и чешках, и совершенно никого не трогают. Бедолаги, здоровья этим добрякам.
То есть пенальти не было, да?
+39
-6
+33
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Александра Митрошина
Может уж в чемпионате изменить все. С зенитом не выходить технарь будет. А кто занял второе место чемпион. Новый формат чемпионата России )))а так судьи то все равно вытащит смысл бегать и клубам деньги тратить
+44
-18
+26
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ЛексЛютый
Ответ Benzi3
Зобнин упал так будто его Холланд снес, а не долхлый Кузяев. Типичный симулянт Тарасовский, понимая, что сейчас будет опасно решил упасть, найдя "контакт"
При этом сам пошел в тело Кузяеву секундами ранее, но не прокатило.
+31
-10
+21
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Генадий Филимонов
А когда Бэйл наступил на ногу голубому льву, то сразу удаление
+30
-13
+17
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Не уверен!!
Когда нарушение в твоей штрафной даже вар не может увидеть...
+21
-7
+14
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Генадий Филимонов
Ответ ЛексЛютый
Удаление было за наступ?
голубой лев, ты чего тут? Не заводе не выдавали билеты?
+22
-10
+12
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Вячеслав Пустохин
Пенальти, при нынешних трактовках - ДА.

Кузяев - нет, там надо смотреть, что вытворял Зобнин перед этим.

Ща меня заминусуют болелы обоих клубов xD
+12
-3
+9
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СуперКонь
Ответ ЛексЛютый
Очевидно же, что Спартачи вышли в пачках и чешках, и совершенно никого не трогают. Бедолаги, здоровья этим добрякам.
Да какая разница, такие фолы должны свистеться, никакой игры в мяч там нет, это не взаимная борьба.
+9
-3
+6
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Вадим flanec
Ответ Nicu Maican
Кто-то удивлён судейству?
Я удивлён. Статусный матч, который не достойны обслуживать эти судьи, что в поле, что ВАР.
+7
-1
+6
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Benzi3
Зобнин упал так будто его Холланд снес, а не долхлый Кузяев. Типичный симулянт Тарасовский, понимая, что сейчас будет опасно решил упасть, найдя "контакт"
+29
-24
+5
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SSilence
Ответ ЛексЛютый
Очевидно же, что Спартачи вышли в пачках и чешках, и совершенно никого не трогают. Бедолаги, здоровья этим добрякам.
Очевидно, что нужно свистеть все и в любую сторону, что правилами не допускается. Но вам не понять, вы упоротые :)
+5
-1
+4
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Тайосич
Ответ SMART789
таких "нарушений" можно в каждом голу найти всегда кто то кого то касается и можно сразу падать и кричать про несуществующие фолы
После таких нарушений ставят пенальти в пользу Зенита, а против начинаются отмазки, что "таких нарушений в каждом матче масса".
+6
-2
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Camarão
Зенит должен стать чемпионом в матче со Спартаком чтобы потешить свои комплексы, не мешайте ворам жировать:)
+6
-3
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falkao2013
Ответ Фёдор Кузнецов
Такие касания не фол
А какие касания фол?)
+4
-2
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SSilence
Ответ Генадий Филимонов
голубой лев, ты чего тут? Не заводе не выдавали билеты?
Его уже не пускают по фану. Сказали: "Отработаешь в комментах на спортсе, вернем".
+2
0
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василий иванов
Пенальти в пользу Спартака? ВАРа нет. Отмена гола? ВАРа нет. Красная (чистейшая) спартаковцу? ВАР существует!
+2
0
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FNT
Ответ Exyxea
Дело в том, что это систематические ошибки. Что с динамо в кубке, что сейчас
А левый пенальти в ворота Динамо на Зобнине?
+4
-2
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ZarvuR2020
Качайте кейс с пенкой. Фол там такой же как и в прошлом туре против Ростова.
+14
-12
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Анатолий Антонов
Ответ Александра Митрошина
Может уж в чемпионате изменить все. С зенитом не выходить технарь будет. А кто занял второе место чемпион. Новый формат чемпионата России )))а так судьи то все равно вытащит смысл бегать и клубам деньги тратить
Липовый чемпион. Чемпион иллюзия. Посещаемость, админресурс, судейство да и тренер флюгер. Все иллюзия, подделка, ненастоящее. Победы без самого смысла игры в футбол. Лишь бы и вопреки, зато на радость алексеюборисовичу и его патронам)
+1
0
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57s6w79qhh
Смысла нет, что-то писать. Адекватные понимают, что там была пенка.
+3
-2
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