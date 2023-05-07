Арбитр Павел Кукуян не зафиксировал нарушение перед вторым голом «Зенита».

«Зенит» принимает « » в матче 26-го тура чемпионата России.

На 40-й минуте в первом тайме петербуржцы забили второй мяч, поведя 2:1 – отличился хавбек Андрей Мостовой.

После этого футболисты «Спартака» и главный тренер команды активно жестикулировали из-за эпизода, случившегося перед забитым мячом, когда в процессе атаки питерцев полузащитник красно-белых оказался на газоне после толчка от .

Момент продолжился, в результате чего « » забил. Арбитр не зафиксировал нарушение и не стал смотреть повтор с помощью ВАР.

Кроме того, до ситуации с Кузяевым и Зобниным в штрафной площади «Зенита» упал Кейта Бальде, которому на ногу наступил Роберт Ренан, но Кукуян продолжил матч, решив не назначить пенальти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».