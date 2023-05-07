Зобнин упал после толчка от Кузяева перед 2-м голом «Зенита» – Абаскаль кричал судьям, что это фол. До этого Бальде упал в штрафной из-за наступа Ренана
Арбитр Павел Кукуян не зафиксировал нарушение перед вторым голом «Зенита».
«Зенит» принимает «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России.
На 40-й минуте в первом тайме петербуржцы забили второй мяч, поведя 2:1 – отличился хавбек Андрей Мостовой.
После этого футболисты «Спартака» и главный тренер команды Гильермо Абаскаль активно жестикулировали из-за эпизода, случившегося перед забитым мячом, когда в процессе атаки питерцев полузащитник красно-белых Роман Зобнин оказался на газоне после толчка от Далера Кузяева.
Момент продолжился, в результате чего «Зенит» забил. Арбитр не зафиксировал нарушение и не стал смотреть повтор с помощью ВАР.
Кроме того, до ситуации с Кузяевым и Зобниным в штрафной площади «Зенита» упал Кейта Бальде, которому на ногу наступил Роберт Ренан, но Кукуян продолжил матч, решив не назначить пенальти.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».
Кузяев - нет, там надо смотреть, что вытворял Зобнин перед этим.
Ща меня заминусуют болелы обоих клубов xD