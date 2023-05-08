Самсонова заменили из-за травмы в матче с «Флоридой». Вратарь столкнулся со своим защитником
Илья Самсонов не доиграл до конца матч с «Флоридой» (2:3 ОТ, 0-3) из-за травмы.
На 37-й секунде второго периода 3-й игры серии 2-го раунда Кубка Стэнли вратарь «Торонто» столкнулся с защитником-одноклубником Люком Шенном. Россиянин пролежал на льду несколько минут и не смог самостоятельно добраться до раздевалки.
До момента травмы Самсонов отразил все 8 бросков, и «Лифс» вели со счетом 1:0.
Вышедший на замену голкипер «Торонто» Джозеф Уолл пропустил шайбу уже на 23-й минуте. Всего американец отбил 18 бросков из 21.
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