Самсонова заменили из-за травмы в матче с «Флоридой». Вратарь столкнулся со своим защитником

Теги травмы Торонто Флорида Кубок Стэнли НХЛ Люк Шенн Илья Самсонов Джозеф Уолл Хоккей

Илья Самсонов не доиграл до конца матч с «Флоридой» (2:3 ОТ, 0-3) из-за травмы.

На 37-й секунде второго периода 3-й игры серии 2-го раунда Кубка Стэнли вратарь «Торонто» столкнулся с защитником-одноклубником Люком Шенном. Россиянин пролежал на льду несколько минут и не смог самостоятельно добраться до раздевалки.

До момента травмы Самсонов отразил все 8 бросков, и «Лифс» вели со счетом 1:0.

Вышедший на замену голкипер «Торонто» Джозеф Уолл пропустил шайбу уже на 23-й минуте. Всего американец отбил 18 бросков из 21.

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5 комментариев

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Ваня Колобов
Поедсказать конечно нельзя ничего, но трудно отрицать, что дальнейшее отсутствие в воротах Самсонова повлияло на результат.
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_abc_
Илья тащил, но защита Торонто нашла способ проиграть...
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Magista_17
Ответ Великий Кукурузо
а чё Самсон,свою треху дежурную он пускает стабильно😬
Ахинею нести не надо,он старается и тащит,когда может,не его проблема что защитники Торонто любят привозить на свои ворота
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Илье скорейшего выздоровления.
+1
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