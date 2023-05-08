Самсонова заменили из-за травмы в матче с «Флоридой». Вратарь столкнулся со своим защитником

Илья Самсонов не доиграл до конца матч с «Флоридой» (2:3 ОТ, 0-3) из-за травмы.

На 37-й секунде второго периода 3-й игры серии 2-го раунда Кубка Стэнли вратарь «Торонто» столкнулся с защитником-одноклубником . Россиянин пролежал на льду несколько минут и не смог самостоятельно добраться до раздевалки.

До момента травмы отразил все 8 бросков, и «Лифс» вели со счетом 1:0.

Вышедший на замену голкипер « » Джозеф Уолл пропустил шайбу уже на 23-й минуте. Всего американец отбил 18 бросков из 21.