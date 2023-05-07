Медведев о титулах «Зенита»: «Ответ всем недоброжелателям – футбол в России есть. Попробуйте сразиться с нами!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Александр Медведев прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ.

«Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и в пятый раз подряд стал чемпионом России.

«Потрясающая игра по драматизму и по качеству. «Спартак» – очень непростая команда. Надо отдать им должное. Они играли в хороший футбол. Тем приятнее выиграть, забить победный гол.

Ваня Сергеев у нас имеет звание скорострельщика, то есть вышел и забил.

Самое главное, что сделали подарок городу, всем нашим болельщикам не только в Питере и Ленинградской области, но и по всей стране, по всему миру, а их миллионы и миллионы.

Десять [побед в чемпионатах страны] – важная цифра, конечно, с 1984 года.

Но пять раз подряд выиграть чемпионат России, обновляя состав, побеждая соперников, выигрывая досрочно все время, мы ни разу не доводили до последнего тура, показывая хороший красивый футбол. Ответ всем недоброжелателям – футбол в России есть.

Конкуренция с «Зенитом» будет двигать наш футбол вперед. Попробуйте сразиться с нами!» – сказал генеральный директор «Зенита».

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136 комментариев

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Серафима Кузьмина
Мы выиграли чемпионат 5 раз подряд - поэтому футбол есть во всей России. Логика стопудовая
+162
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Adekvat22
Не понял, как тот факт, что одна и та же команда в РПЛ побеждает пять лет подряд, доказывает высокий уровень чемпионата? :)
+94
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+90
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Газонокосильщик Хави
Вот голова два уха. По этой причине и говорят, что футбола в России нет, тк чемпион известен заранее. А фраза сразиться с нами кому была адресована? Клубам внутри страны?
+64
-5
+59
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Марат Фархатович
Футбол в России есть, Малком, Вендел, Клаудиньо,Радригао, Касьера, Ринан, Бариос, Сантос, Мантуан, кого я ещё не назвал? И это футбол России? Это деньги России .......
+45
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+41
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-= Masteryuga =-
Доминирование клуба с адмресурсом добьёт наш футбол окончательно...
+30
-3
+27
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Павел Клоков
Клоун под газом опять. Состав и зарплаты под лямов триста зелени, плюс судейки, сразитесь с нами..таких с баблом давно в Европе приструнили а у нас..
+18
-2
+16
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Savardus
А как одно сочетается с другим. В чемпионате Андорры 13 лет подряд не менялся чемпион. Андорра - планета футбола?
+13
-1
+12
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Мукунку хороший
Ответ Серафима Кузьмина
Мы выиграли чемпионат 5 раз подряд - поэтому футбол есть во всей России. Логика стопудовая
Только дровами топят пол страны вместо газа…
+19
-8
+11
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Роберт Зайнуллин
Всё пройдёт...Уйдёт питерская шайка, Зенит будет расформирован и уйдёт в небытие)
+11
0
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Виталий Мучаев
Питерская логика в Питере хорошо значит и в стране все отлично.
+10
-1
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stirliz
Сказочный...
+9
-1
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Рустам Ахметдинов
Ответ -= Masteryuga =-
Доминирование клуба с адмресурсом добьёт наш футбол окончательно...
Резануло глаза, когда Малком обнимает Медведева, показывая при этом жест, обозначающий подсчёт бабла, после которого Матч ТВ резко переключил на другие кадры)
+8
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+8
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Enotic
Как раз бесконечные досрочные чемпионства одного клуба, которые можно предсказывать ещё до старта чемпионата, говорят о том, что футбол в России скорее мертв
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Газонокосильщик Хави
Ответ zzzeeerrrooo
В большинстве стран чемпион известен до начала
Давай, назови эти большинство стран(кроме фарм лиги баварии), у которых последние 5 лет подряд были одни и те же чемпионы
+10
-3
+7
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Сергей Милкин
Купили пять раз подряд чемпионство и говорят что выиграли
+15
-9
+6
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AmazingN
Щас зенит будет рассказывать, что ЛЧ выиграл бы, если бы не санкции)))
+6
0
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Margor
чему ты радуешься вафля - росфутбол в могиле
+4
0
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phipw4htai
Футбола в России нет! Есть чемп по осваиванию бюджетов
+5
-1
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Вячеслав Максименко
Ответ zzzeeerrrooo
В большинстве стран чемпион известен до начала
На чемпионстве Наполи много бабла поднял?
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Мыкола
Брюгге на него нет))
+3
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Султан
Самая мерзкая команда в России, хуже быть не может
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Ростов-на-Дону
Мешок в России есть!
+3
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Bleffinho
не футбол в России есть, а деньги и админресурс у одного клуба есть. Футбол в России в упадке по всем показателям
+2
0
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BeastI666I
ахахаха позорнеее чемпионства зенита лишь вот такие поддерживающие )))) вот же идиот ))))))
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Марат Фархатович
Ответ Юрий Кечко
Когда в Спартаке были одновременно Алекс , Веллитон, Кариока, Ибсон, Ари, Рохо, Инсуральде Ты говорил также ? Или ты балабол непоследовательный ? Либо малолетка который тогда не особо смотрел футбол Выбирай что тебе ближе , другого не дано)))
Я выюыберу на... тебя послать. Сравнил уровень игроков умник
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