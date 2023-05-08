Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден стал главным героем 4-го матча серии полуфинала Восточной конференции с «Бостоном». Он реализовал 16 из 23 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых, а также сделал 9 передач, 8 подборов, 4 перехвата и 1 блок при 1 потере.

Его 42 очка принесли «76-м» победу – 116:115.

Кроме того, Харден стал автором мяча, который позволил «Филадельфии» сравнять счет в основное время, а также положил трехочковый, обеспечивший успех в концовке овертайма.