Джеймс Харден набрал 42 очка и реализовал ключевые броски в 4-м матче серии с «Бостоном»

Теги Бостон Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден стал главным героем 4-го матча серии полуфинала Восточной конференции с «Бостоном». Он реализовал 16 из 23 бросков с игры, 6 из 9 трехочковых, а также сделал 9 передач, 8 подборов, 4 перехвата и 1 блок при 1 потере.

Его 42 очка принесли «76-м» победу – 116:115.

Кроме того, Харден стал автором мяча, который позволил «Филадельфии» сравнять счет в основное время, а также положил трехочковый, обеспечивший успех в концовке овертайма.

12 комментариев

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Марсель Объелся
А прикиньте Харден не забрасывает эту трёху. И всё следующее межсезонье поливают Эмбиида, за то, что МВП не берет игру на себя, и на Хардена, что вечный чокер в плей-офф. Слава Богу он забил эту треху, так бы о звездах Филы говорили бы не затыкаясь
+13
0
+13
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Misunderstood
Борода ещё и в защите там пыхтел неплохо) очень хорош) ну и Такер и со Смартом конечно молодцы, духовные лидеры своих команд)
+11
0
+11
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carlitosway
вообщем что филе выиграть серию надо чтоб борода набирал 40 )
+9
-2
+7
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demx
Блин, они ж в первой половине вели +10 и больше. Понадобилась такая филигранная игра от Бороды, чтобы дома чуть не отдать серию.
+5
-1
+4
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jonnysilverhand01
Борода ещё может … а год назад на нес уже «крест» ставили
+4
-1
+3
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Илья Савчук
Ноль вопросов, мощная игра от Хардена. Но у 76 играют только 2 игрока, остальной состав мертвецы. Бостон проиграл обе игры по своей же тупости.
+3
-2
+1
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kc6nxy8whs
Ответ Stephan Carrypenko
Все равно понятно, что филе в по делать нечего... Бостон в любом случае пройдёт
Дур….@чок ты)
0
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1ntegro
Ответ Илья Савчук
Ноль вопросов, мощная игра от Хардена. Но у 76 играют только 2 игрока, остальной состав мертвецы. Бостон проиграл обе игры по своей же тупости.
при чем 2 это Харден и Харрис
+1
-1
0
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бредихин
Ответ Илья Савчук
Ноль вопросов, мощная игра от Хардена. Но у 76 играют только 2 игрока, остальной состав мертвецы. Бостон проиграл обе игры по своей же тупости.
есть такая же команда в финиксе. где играют два человека
0
0
0
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