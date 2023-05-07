Де Хеа неудачно отбил дальний удар Бенрахма и пропустил от «Вест Хэма». У вратаря «МЮ» 4 результативные ошибки в сезоне – больше всех в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Тоттенхэм Давид Де Хеа Уго Льорис Саид Бенрахма Футбол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа совершил результативную ошибку.

На 27-й минуте матча 35-го тура АПЛ в ходе контратаки «Вест Хэма» хавбек Саид Бенрахма из-за пределов штрафной низом нанес удар по воротам манкунианцев. Де Хеа дотянулся до мяча правой рукой, но не сумел как следует отбить, и тот, подскочив, влетел в угол.

В текущем сезоне испанец допустил 4 результативные ошибки в различных турнирах и вместе с голкипером «Тоттенхэма» Уго Льорисом лидирует среди вратарей чемпионата Англии по этому показателю.

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:0 – Бенрахма забил после ошибки Де Хеа. Онлайн-трансляция

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41 комментарий

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Garrry
косячит в передачах, косячит на линии, косячит на выходах. Где ещё должен накосячить самый высокооплачиваемый вратарь мира чтобы его убрали ?
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SPB_12_adekvat
МЮ нужен новый кипер и уже давно, но некоторые упорно продолжают его отмазывать
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SPB_12_adekvat
Ответ MonkeyMeister
К сожалению, нужен новый кипер. Но я даже не представляю кто будет стоять на уровне Де Хеа и не косячить.
Вратарь Брентфорда уже сейчас лучше Де Хеа. Хватит обожествлять Де Хеа, он уже давно не топ кипер, лажающий к тому же именно в важные моменты постоянно
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Gatsby !!!
Да де хеа ошибся. А нападения что делает? уже 3 тайма гол неможет забит
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Aibek Mak
Чем проще удар тем сложнее для Давида и наоборот (((
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Valentin Grabenovsky
уже не смешно, спасибо Де Хеа за все. но продлевать его точно не стоит
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Ksandvankneshas
После того как де Хеа вытащил Моура на 2 место в 2018 он только сливает игры, кубки, хоронит тренеров. Это ужас, который начался с ЧМ-18 и не заканчивается до сих пор.
Нужно отпускать его свободным агентом этим летом. Лучше он уже не станет, а вот хуже всегда пожалуйста.
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Спартак Уокер
Думаю Де Хеа потихоньку превращается в Кариуса
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Ivchev
Ответ fellx
Судья прям очень хочет, что бы МЮ вышел в ЛЧ да?))) 100% игра рукой, с неестественным плановым движением руки в сторону мяча, и судья молчит))
Рука нисколечко не увеличивала площадь тела, если не в руку, мяч попал бы в живот, это не пенальти по правилам,200%. Что главное условие, между прочим. Но зачем учить правила, если можно просто хейтит, верно? Жаль вас таких.
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Jaxongir Shodiev
Ответ Garrry
косячит в передачах, косячит на линии, косячит на выходах. Где ещё должен накосячить самый высокооплачиваемый вратарь мира чтобы его убрали ?
Избить подругу, тогда точно уберут
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Evgen_Hazard
Ответ Garrry
косячит в передачах, косячит на линии, косячит на выходах. Где ещё должен накосячить самый высокооплачиваемый вратарь мира чтобы его убрали ?
Так у него контракт кончается летом, правда? Вот и уберут. Этот с горем пополам доиграют
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dimamak10
Ответ SPB_12_adekvat
МЮ нужен новый кипер и уже давно, но некоторые упорно продолжают его отмазывать
Я его отмазывал за те сезоны когда он приносил очков по 15 сейвами, когда 4 сезона становился лучшим игроком сезона в мю. Провел 500+ матчей , но думаю пора прощаться, уже сил нет смотреть на вечные косяки. Косяки перевешивают спасения
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Нурбек Лесбеков
Надеюсь этого слепого последний сезон за МЮ. Надоело смотреть как в пустом месте ошибается.
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Александр Белов
Мю и Спартак братья-близнецы😂
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tampa-bay
Повезло МЮ что есть еще игра в запасе в сравнении с Ливером
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Gatsby !!!
#вернитегринвуда
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Волосатый Гонсалес
как же больно на это смотреть если честно, шанс на лч уплывает на глазах 💔
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Jaxongir Shodiev
Думаю, обретет вторую молодость в командах, которые играют с низким блоком
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Nariman Muradov
В игре МЮ все виноваты, оснавном тренер, ни тактики ни чего не показал, не его уровень АПЛ, можно было после перерыва отыграть 1:2, 10Хаг тоже физрук как и Оле. В таком темпе МЮ не попадет зону ЛЧ. Но Удачи Манчестер Юнайтед...
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Val Smith
Ответ Streetbor
раньше боялись Маги в старте, а теперь всем Де Хея))
Пост сдал, пост принял.
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Roman Konstantinovich
Ответ Valentin Grabenovsky
уже не смешно, спасибо Де Хеа за все. но продлевать его точно не стоит
Точно! Магваера на ворота)) Правильно Рон скзала, что его обманули. Он ше в свой дом, где Бруно, защитник из Реала, забыл как его и еще позвал Каземиро, а МЮ нанял этого стратега))) МЮ надо продавать, амеры не умеют в футбол
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DavidRobertJosephBeckham
Не продлевать этого косячника, однозначно!
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dimamak10
Ответ Jaxongir Shodiev
Думаю, обретет вторую молодость в командах, которые играют с низким блоком
Если Пикфорд перейдет в Тоттенхэм , а Де Хеа в эвертон , то идеальная замена. Будет вытаскивать мертвые мячи и пускать бабочки
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Aleus Marcus
Ответ Gatsby !!!
Да де хеа ошибся. А нападения что делает? уже 3 тайма гол неможет забит
правильно говоришь. Сейчас в тренде хейтить ДДХ. Да, привозит, но и тащит о многих, ооочень многих моментах. Местами нереальные. С нападением беда
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jexOn
Селихов сегодня привез, теперь де Хеа..
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