Де Хеа неудачно отбил дальний удар Бенрахма и пропустил от «Вест Хэма». У вратаря «МЮ» 4 результативные ошибки в сезоне – больше всех в АПЛ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа совершил результативную ошибку.

На 27-й минуте матча 35-го тура в ходе контратаки « » хавбек из-за пределов штрафной низом нанес удар по воротам манкунианцев. Де Хеа дотянулся до мяча правой рукой, но не сумел как следует отбить, и тот, подскочив, влетел в угол.

В текущем сезоне испанец допустил 4 результативные ошибки в различных турнирах и вместе с голкипером « » лидирует среди вратарей чемпионата Англии по этому показателю.

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:0 – Бенрахма забил после ошибки Де Хеа. Онлайн-трансляция