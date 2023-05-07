Де Хеа неудачно отбил дальний удар Бенрахма и пропустил от «Вест Хэма». У вратаря «МЮ» 4 результативные ошибки в сезоне – больше всех в АПЛ
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа совершил результативную ошибку.
На 27-й минуте матча 35-го тура АПЛ в ходе контратаки «Вест Хэма» хавбек Саид Бенрахма из-за пределов штрафной низом нанес удар по воротам манкунианцев. Де Хеа дотянулся до мяча правой рукой, но не сумел как следует отбить, и тот, подскочив, влетел в угол.
В текущем сезоне испанец допустил 4 результативные ошибки в различных турнирах и вместе с голкипером «Тоттенхэма» Уго Льорисом лидирует среди вратарей чемпионата Англии по этому показателю.
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:0 – Бенрахма забил после ошибки Де Хеа. Онлайн-трансляция
Нужно отпускать его свободным агентом этим летом. Лучше он уже не станет, а вот хуже всегда пожалуйста.