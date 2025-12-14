Кафанов о Сафонове в матче с «Мецом»: «Никто не осмелится винить Матвея в пропущенных мячах. Он сыграл без единой ошибки»
Кафанов: Сафонов сыграл без единой ошибки в матче с «Мецом».
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Лиги 1 с «Мецом» (3:2).
«В каждом из эпизодов, когда забивали мячи в ворота Матвея, он сделал все, что мог, и сыграл без единой ошибки в этом матче. Команда при этом выиграла. И это самое важное. Никто не осмелится винить Матвея в пропущенных мячах.
Как полевой игрок Матвей играл очень смело, все передачи дошли точно до адресата, и в этих атаках футболисты «ПСЖ» не потеряли ни одного мяча, несмотря на жесткий прессинг соперников.
Очень хочется посмотреть статистику, чтобы удостовериться в том, что Матвей, играя как полевой игрок, сделал такое большое количество передач за один матч», — сказал Кафанов.
