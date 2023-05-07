Уэйн Руни уверен, что «Манчестер Сити» уверенно обыграет «Реал» и выйдет в финал ЛЧ.

Во вторник, 9 мая, «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом полуфинале . Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

« » не просто обыграет « » в полуфинале Лиги чемпионов – он разнесет их.

Конечно, я могу ошибаться. Нет команды, которая умеет опровергать аргументы лучше, чем «Реал» Карло Анчелотти в Лиге чемпионов. Но я просто думаю, что «Ман Сити» настолько хорош, что находится на другом уровне.

С начала сезона я чувствовал, что в этом сезоне наконец-то покорит Европу с «Сити». Невероятный футбол, который его команда показывает на протяжении последних месяцев, а также то, как вовремя они вышли на пик, только укрепляли это ощущение.

Год назад «Реал» выбил «Сити» из турнира на этой стадии, но сейчас все иначе. «Сити» лучше в обороне. Это более терпеливая команда, которая в Лиге чемпионов играет так, словно извлекла уроки из своего предыдущего европейского опыта. Но главное изменение – это , конечно. Именно он смещает баланс между этими командами.

Вылет «Сити» от «Мадрида» в прошлом сезоне был столь же невероятным, сколь и драматичным. В ответном матче на «Бернабеу» они дважды пропустили в компенсированное время, потом еще раз – в экстра-тайме. Так они растеряли преимущество в два мяча. Это вызвало еще больше критики за их неспособность одержать победу в Европе при Пепе.

Я чувствовал, что это несправедливо. Никакой закономерности не было, на этот раз Гвардиола не «перемудрил». На «Бернабеу» «Сити» играл невероятно, и Пеп правильно выбрал тактику. Команда просто провела сумасшедшие пять минут, такое иногда случается. Однако с Холандом такой ситуации не было бы.

Холанд не просто решил бы все еще раньше, реализовав хотя бы один из нескольких моментов, которые «Сити» создал до того, как «Реал» забил, но и «Мадрид» не смог бы играть так. В обоих матчах были периоды, когда «Реал» отбирал мяч у «Сити», усиливал давление и забивал. У них была возможность это делать отчасти потому, что у «Сити» не было реальной угрозы в контратаках.

А в лице Холанда «Ман Сити» получил игрока, которого практически невозможно остановить в контратаках», – написал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в колонке для The Times.