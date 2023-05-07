Уэйн Руни: «Ман Сити» разнесет «Реал». Это другой уровень»

Теги Уэйн Руни Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Уэйн Руни уверен, что «Манчестер Сити» уверенно обыграет «Реал» и выйдет в финал ЛЧ.

Во вторник, 9 мая, «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» не просто обыграет «Реал Мадрид» в полуфинале Лиги чемпионов – он разнесет их.

Конечно, я могу ошибаться. Нет команды, которая умеет опровергать аргументы лучше, чем «Реал» Карло Анчелотти в Лиге чемпионов. Но я просто думаю, что «Ман Сити» настолько хорош, что находится на другом уровне.

С начала сезона я чувствовал, что в этом сезоне Пеп Гвардиола наконец-то покорит Европу с «Сити». Невероятный футбол, который его команда показывает на протяжении последних месяцев, а также то, как вовремя они вышли на пик, только укрепляли это ощущение.

Год назад «Реал» выбил «Сити» из турнира на этой стадии, но сейчас все иначе. «Сити» лучше в обороне. Это более терпеливая команда, которая в Лиге чемпионов играет так, словно извлекла уроки из своего предыдущего европейского опыта. Но главное изменение – это Эрлинг Холанд, конечно. Именно он смещает баланс между этими командами.

Вылет «Сити» от «Мадрида» в прошлом сезоне был столь же невероятным, сколь и драматичным. В ответном матче на «Бернабеу» они дважды пропустили в компенсированное время, потом еще раз – в экстра-тайме. Так они растеряли преимущество в два мяча. Это вызвало еще больше критики за их неспособность одержать победу в Европе при Пепе.

Я чувствовал, что это несправедливо. Никакой закономерности не было, на этот раз Гвардиола не «перемудрил». На «Бернабеу» «Сити» играл невероятно, и Пеп правильно выбрал тактику. Команда просто провела сумасшедшие пять минут, такое иногда случается. Однако с Холандом такой ситуации не было бы.

Холанд не просто решил бы все еще раньше, реализовав хотя бы один из нескольких моментов, которые «Сити» создал до того, как «Реал» забил, но и «Мадрид» не смог бы играть так. В обоих матчах были периоды, когда «Реал» отбирал мяч у «Сити», усиливал давление и забивал. У них была возможность это делать отчасти потому, что у «Сити» не было реальной угрозы в контратаках.

А в лице Холанда «Ман Сити» получил игрока, которого практически невозможно остановить в контратаках», – написал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в колонке для The Times.

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146 комментариев

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Prokuror Prokurorov
Год назад Реал дико отскочил. По игре Сити действительно разнес Реал, но Куртуа включил режим паука/стены и засушил Сити. Сити тогда не хватило топ форварда. Сейчас он есть.
+193
-33
+160
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Jordan_Henderson14
Запомнили, вспомним через 2 недели эти слова)
+128
-11
+117
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rozikmusoev@gmail.com
Ответ Barca_mania
Комментарий удален модератором
Никак не можете забыть 8 от Баварии?
+120
-19
+101
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Schiaff1no
Если каждый раз говорить, что Реал разнесут в ЛЧ- когда-то это окажется правдой :)
+73
-6
+67
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Игорь Новиков
Ответ Barca_mania
в итоге окажется прав) по моему это суперочевидно, что Сити разорвёт реал
Прямо как год назад "было очевидно".
+75
-18
+57
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Екн Лор
Ответ Франческо Тотти
Пеп сейчас такое придумает, что охренеют все)
Холанд в роли инвертированного полуфлангового опорника?
+57
-3
+54
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Alexandr Sokolov
Ответ Франческо Тотти
Пеп сейчас такое придумает, что охренеют все)
в первую очередь сам Пеп
+56
-2
+54
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Франческо Тотти
Пеп сейчас такое придумает, что охренеют все)
+56
-3
+53
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Эркинбек Апаканов
Ответ rozikmusoev@gmail.com
Никак не можете забыть 8 от Баварии?
8 это любимое число барсафанов 🤣
+33
-3
+30
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Jaxongir Shodiev
Видел прикол, где сити рвет реал 9:0 к 80-минуте, но у 95-минуте счет 9:10 в потзу Рела
+27
-7
+20
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Эркинбек Апаканов
Ответ Barca_mania
Комментарий удален модератором
Правильно, Реал же не барса , чтобы 8 за один матч получить))))
+21
-4
+17
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Barry
У Реала уникальный опыт побед в ЛЧ. Они спокойны в любой ситуации. Удивлен такой уверенности Руни.

Плюс Сити играет на три фронта, а Реал все силы бросил на ЛЧ и спокойно готовится к полуфиналу.
+14
-2
+12
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Пацанчик реальный
Справедливости ради,скорей всего так и будет,уж очень хорош Сити,да и Пеп давно уже жаждет выиграть ЛЧ с Сити,но Реал всегда Реал,если кто и сможет их остановить,так это Реал!))
+15
-4
+11
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Inam782
Ответ Митрандир цвета хаки
По игре Реал разносят любые соперники. Даже румынский Шериф нагнул Реал на барнабеу в прошлой ЛЧ)
По игре Шериф нагнул??Ты сам себе противоречишъ
+8
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Jaxongir Shodiev
Видел прикол, где сити рвет реал 9:0 к 80-минуте, но у 95-минуте счет 9:10 в потзу Рела
Мне больше другой прикол нравиться, Сити лидировал в счёте с 2 минуты 1 матча, до 90-й минуты второго матча, дальше прошёл Реал
+10
-2
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Гриззли
Ответ Барсик91
Все по делу написал, окромя лишь громкого заявления на счёт "разнесет". Это нетактично) Сити играл круто в той лч и должен был забирать кубок. И реал они не замечали 180 минут. Это была бы заслуженная и закономерная победа более сильной и цельной команды. Тот реал критиковали все кому не лень и по существу непонятно за счет каких игровых аспектов они могли проходить каждую стадию того плэй офф. А уж тем более против Сити Так случается в футболе, небольшое затмение, невероятная удача и все переворачивается на 180. Милан возил Ливерпуль, а за 6 минут все растерял. Ничего, спустя два года вернули свое. Дважды ведь в одно место не попадает) Фортуна давным давно задолжала Сити этот кубок несчастный. То против Монако какая то ерунда случалась, то с Ттх вар впервые в истории громко вмешался.. Прости Господи Челси в финале с необъяснимой мистикой прохождения по лч в кризисные сезоны. Лионы и тд... Когда то должно и горожанам повезти. Да им собственно удача то и не нужна, там такой скилл и мощь, они почти всегда контролируют ситуацию, а соперники только и уповают на чудо да удачу, а потом пресса пишет про характер..смех) Так что нужно просто , чтоб соперникам перестало так люто доезжать в решающий момент. И тогда все будет своим чередом, а исход будет объяснимый и логичный P.s. нынешний Реал кстати более конструктивен и интересней прошлогоднего. Чувство безнадёги в матчах с псж и сити все ведь помнят? Безыднейно, тухло Как Франция в первом тайме с аргами , что то похожее было. В общем, Будет мощная битва. Притопим за яркие полуфиналы
"И реал они не замечали 180 минут. "
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Поэтому получили шесть голов в свои ворота? Не один случайный, даже не два, а шесть!
+9
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Алексей Ненахов
Ответ Barca_mania
в итоге окажется прав) по моему это суперочевидно, что Сити разорвёт реал
Экспертное мнение от покорителей Айнтрахта
+8
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Artur Smith
Если Реал закроет КДБ, возникнут сложности. Что помешает Анчелотти отрядит того же двужильного Вальверде на КДБ? КДБ, при всем к нему уважении в этом году просел в физике. Сильно осложнят жизнь КДБ - отключат Холанда. Он очень зависим. Проблема почти всех команд, играющих с Сити в том, что они не могу оказать давление на Сити. Реал же может и того же Винисиуса держать некому
+5
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Франческо Тотти
Ответ Екн Лор
Холанд в роли инвертированного полуфлангового опорника?
Ага, в схеме 4*3*3, где у него в центре будет Грилиш, а с другого фланга Альварес.
+3
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cmorblr
Ответ Jordan_Henderson14
Запомнили, вспомним через 2 недели эти слова)
Зачем ждать 2 недели, послезавтра уже будет ясно.
+4
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Jaxongir Shodiev
Ответ Лимит Лимитович
Ну давайте будем объективны, Холланд напихает овоську Реалу
Вполне, но где гарантия, что сити не пропустит авоську и один в итоге?
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Комментарий удален модератором
Не-не-не, 2:8 - это к «Барселоне»😂😂😂
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Артём Толоконников
14 кратные победители ЛЧ передают ему пламенный привет
+9
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Artur Smith
Если Реал закроет КДБ, возникнут сложности. Что помешает Анчелотти отрядит того же двужильного Вальверде на КДБ? КДБ, при всем к нему уважении в этом году просел в физике. Сильно осложнят жизнь КДБ - отключат Холанда. Он очень зависим. Проблема почти всех команд, играющих с Сити в том, что они не могу оказать давление на Сити. Реал же может и того же Винисиуса держать некому
Закроет КДБ ,тогда на фланге останется Грилиш в шикарной форме ,в обороне Карвахаль частенько сдает против сильных вингеров
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goonerfromRussia
Ман Сити и правда другой уровень. Глупо спорить. Однако, в ЛЧ с Реалом это вообще ничего не значит. Они, видимо, души дьяволу продали
+2
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