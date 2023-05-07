«Спартак» не может обыграть «Зенит» в РПЛ с 2017-го – 10 матчей подряд

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Футбол

«Спартак» не обыгрывал «Зенит» в чемпионате с 2017 года.

В матче 26-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

В последних 10 матчах против «Зенита» в РПЛ у «Спартака» 6 поражений и 4 ничьих. Последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в чемпионате 27 ноября 2017 года (3:1).

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53 комментария

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Давид Agabekyan
Очевидный заговор. Игроки Зенита заговорились играть в футбол против Спартака. Как так можно
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ablexs
Вся моя семья это болельщики Спартака, поздравляем вас Питер с победой и надеемся в следующем году дадим вам бой.
+26
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Фёдор Кузнецов
Ответ Давид Agabekyan
Очевидный заговор. Игроки Зенита заговорились играть в футбол против Спартака. Как так можно
Ещё и Селихова заговорили
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Роберт Дауни-средний
ничего, будут вспоминать уже ничего не значащую победу в кубке до посинения, они это любят) Полуфиналы еврокубков котируют выше самих евротрофеев, и ненужные победы тоже
+18
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ FCSM-UL89
Спортс не устанет накидывать ещё сутки..бла бла..вставляй Спартак и рейтинг поднимай
Вставили вроде Спартаку...
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mahurat
Ответ Алексей Самойлов
Бомжам в очередной раз подарили победу...... 🤮
Подарили. Одиннадцать Зарем...
+5
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Старик Стариканов
Сразу видно что Спартак главный фарм-клуб Зенита
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igls54
Две звезды - две светлых повести
Имеем Спартак без всякой совести
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-1
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Фан Рубина
Ну а как обыграть, если потенциал Спартака сдерживают бездарные иностранные физруки, сменяющие один другого?
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Mike_Podolyan
Лохи
+1
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Ganibale
Ответ Роберт Дауни-средний
ничего, будут вспоминать уже ничего не значащую победу в кубке до посинения, они это любят) Полуфиналы еврокубков котируют выше самих евротрофеев, и ненужные победы тоже
Кто вспоминает?
Уже все забыли давно. К чему этот высер
+2
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Саня Беляков
Ответ disharmony666
поплачь поплачь ))
это сарказм)
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Роберт Дауни-средний
Ответ Captain_Noname
3:0 в кубке Помнится, тогда гречавые ссылались на отсутствие мотивации и грозились устроить разгром в ответном матче Итог: почетное третье место в кубке и сегодняшняя "чемпионская" игра с перевесом в один мяч, с учетом удаления, лузовой статистики и элемента случайности
как же с вас пластиноголовых дуралеев рофлить приятно)) ну и где твой клуб в кубке? почётно слил середняку пердива, чей состав стоит как половина промеса?)
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Alexander p.
Спартак в пердив
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Goldstream
Сегодня Спартак был очень интересным тактически.
Абаскаль проделал хорошую работу.
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scanner c
Ответ Фёдор Кузнецов
Ещё и Селихова заговорили
Про Дуартэ забыл
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Фёдор Кузнецов
Ответ scanner c
Про Дуартэ забыл
Дуарте это впринципе прикол, постоянные ошибки
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Сергей Денисов
если такие люди в Спартаке идиоты комментируют что играл Спартак хорошо,>))))
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Vastichh
Ответ ablexs
Вся моя семья это болельщики Спартака, поздравляем вас Питер с победой и надеемся в следующем году дадим вам бой.
Мы только за
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Промах Мораты
Ответ Ganibale
А команда в голубом сегодня разве переиграла Спартак?
и не только сегодня причем. читай новость
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Oleg Olegov
Ответ Ganibale
А команда в голубом сегодня разве переиграла Спартак?
Вы ошиблись, в "блекло-голубом" же
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Captain_Noname
Ответ Роберт Дауни-средний
ну так вам спасибо нужно сказать за подобный хрестоматийный образ среднестатистического болелы кб.
А, ответ уровня "сам дурак", понимаю

Дауни - на то и дауни, чтобы быть заурядным
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Роберт Дауни-средний
Ответ Captain_Noname
Кстати, правильно ты себя назвал, уважение Настоящий Дауни
ну так вам спасибо нужно сказать за подобный хрестоматийный образ среднестатистического болелы кб.
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Колбаскер тут
Коротко о важности победы в кубке. Зениту на него плевать
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Алексей Спартаковский
лукойл уйдет обыграет, аксиома, здесь и сейчас это нереально, ибо коллективный федун то никуда не уходил
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