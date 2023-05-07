«Спартак» не может обыграть «Зенит» в РПЛ с 2017-го – 10 матчей подряд

«Спартак» не обыгрывал «Зенит» в чемпионате с 2017 года.

В матче 26-го тура Мир « » обыграл « » со счетом 3:2.

В последних 10 матчах против «Зенита» в РПЛ у «Спартака» 6 поражений и 4 ничьих. Последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в чемпионате 27 ноября 2017 года (3:1).