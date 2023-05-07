Зарема Салихова: «Спартак» легко победил бы «Зенит» при нормальном судействе. Надеюсь, Кукуян и Иванов получат медали и звания почетных граждан Петербурга»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Сергеевич Иванов Павел Кукуян Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова считает, что «Спартак» обыграл бы «Зенит» при нормальном судействе.

«Спартак» уступил «Зениту» (2:3) в матче 26-го тура Мир РПЛ.

В первом тайме защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде – главный арбитр игры Павел Кукуян решил не назначать пенальти.

Затем хавбек Далер Кузяев толкнул в спину полузащитника Романа Зобнина в центре поля перед вторым голом петербуржцев – нарушение не было зафиксировано.

«Надеюсь, что Павел Кукуян и Сергей Иванов тоже получат медали и звания почетного гражданина города Санкт-Петербурга.

При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит». Парни бились и сделали все для победы, но тяжело играть 11 на 13», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Иванов был ассистентом на ВАР.

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!

142 комментария

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Катя СПб
Ну, слава Богу, жива.
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Owen_the_Simple
Зарема - аватара спартаковского духа. Со всей паранойей, манией величия и категорическим неумением достойно принимать поражения.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Катя СПб
Ну, слава Богу, жива.
После ядерного апокалипсиса выживут только тараканы и Зарема🤓
+45
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Abriel
Заремка, мы занем, что С это вечный Моральный Чемпион. Теперь иди мыть посуду.
+44
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Злодей Спб
Пускай идёт в раздевалку спартака и утешит там всех как умеет. Добрым словом и быстрым делом :)
+49
-13
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Ноу криминалити
Сказал почетный гражданин Уфы и сидения машины Федуна
+31
-3
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Циник Петербургский
"Да не бомбит у меня, не бомбит!!"

P.S. Где была эта мадам после матча тушинского фарма Зенита с Динамо, например? ;))
+33
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fil_spb
Какое милое соседство сейчас в главных новостях футбольного раздела.

Ведь чуть ниже заремовского "«Спартак» легко победил бы «Зенит»", есть новость под заголовком "«Спартак» 11 лет не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге"

Может ли быть что-то смешнее и нелепее?
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Ndrew
Считаю нужно поздравить главного московского болельщика Зенита г-у Селихову с заслуженным чемпионством.
Заслужила.
+24
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Streetbor
Селихов тоже причастен, но не упомянула.
+18
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добрый грек
Её мнение как долго ещё будут спрашивать?
+15
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MustOilHelsinki
Когда уже Зарема признает, что Спартак фарм-клуб Зенита? Даже Селихов сделал многое для чемпионства сине-бело-голубых!
+15
-2
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Ale87
Ответ Циник Петербургский
"Да не бомбит у меня, не бомбит!!" P.S. Где была эта мадам после матча тушинского фарма Зенита с Динамо, например? ;))
Или после Акрона 🤣
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Катя СПб
Ответ Злодей Спб
Пускай идёт в раздевалку спартака и утешит там всех как умеет. Добрым словом и быстрым делом :)
Пожалейте команду.
+15
-5
+10
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Из Парижа с любовью
Ахаха а потом всякие жиробасные блогеры Спартака говорят, что это у Зенита комплексы перед их клубом.
Ага там уже у троих, пылает очаг весь вечер на стриме. И это не считая экспертницы еще )))))
+10
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fil_spb
О, Зарема. Пригорает. Без твоего факела чемпионство было бы слегка неполноценным. Спасибо.
А уж про Иванова спартаковцам после недавних матчей с Динамо и Локомотивом лучше вообще не заикаться, а то можно внезапно выйти на самих себя. Также как и про Кукуяна, у которого удар открытыми шипами от Соболева в лицо Шунину в первом круге, это не то что не КК, а вообще не нарушение.
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Ale87
Какая токсичная баба 🤢
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Колбаскер тут
С 2017 года насколько я понимаю не было ни одного нормального судейства в матчах спартака с Зенитом)
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Циник Петербургский
Ответ Ale87
Или после Акрона 🤣
Что Вы сразу с козырей-то! ;)
+9
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DosSantosAveiro
Экспертница, а чего ты молчала, когда Локо убивали в кубке против твоих костоломов?
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-1
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FNT
Так Иванов же отлично (или нормально) судит, особенно когда Спартаку всякий левак с Локомотивом дает, не? Дамочка, ау.
+7
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ZarvuR2020
Судейство было нормальным. Нормально у спартачей это как в кубке, когда можно даже ногой в грудь влететь. Страдай.
+8
-3
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Денис Гончаров
Какая же фантастическая дура.
+5
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hulk&boloto
Ответ Owen_the_Simple
Зарема - аватара спартаковского духа. Со всей паранойей, манией величия и категорическим неумением достойно принимать поражения.
Обычный хайпинг, вы ведетесь)
+8
-4
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LAOWAI
И таких ,как она , среди болел всемирнолюбимой )) команды- больше половины точно ! Зенит с победой и с чемпионством
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