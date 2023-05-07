Зарема Салихова: «Спартак» легко победил бы «Зенит» при нормальном судействе. Надеюсь, Кукуян и Иванов получат медали и звания почетных граждан Петербурга»
Зарема Салихова считает, что «Спартак» обыграл бы «Зенит» при нормальном судействе.
«Спартак» уступил «Зениту» (2:3) в матче 26-го тура Мир РПЛ.
В первом тайме защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде – главный арбитр игры Павел Кукуян решил не назначать пенальти.
Затем хавбек Далер Кузяев толкнул в спину полузащитника Романа Зобнина в центре поля перед вторым голом петербуржцев – нарушение не было зафиксировано.
«Надеюсь, что Павел Кукуян и Сергей Иванов тоже получат медали и звания почетного гражданина города Санкт-Петербурга.
При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит». Парни бились и сделали все для победы, но тяжело играть 11 на 13», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Иванов был ассистентом на ВАР.
P.S. Где была эта мадам после матча тушинского фарма Зенита с Динамо, например? ;))
Ведь чуть ниже заремовского "«Спартак» легко победил бы «Зенит»", есть новость под заголовком "«Спартак» 11 лет не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге"
Может ли быть что-то смешнее и нелепее?
Заслужила.
Ага там уже у троих, пылает очаг весь вечер на стриме. И это не считая экспертницы еще )))))
А уж про Иванова спартаковцам после недавних матчей с Динамо и Локомотивом лучше вообще не заикаться, а то можно внезапно выйти на самих себя. Также как и про Кукуяна, у которого удар открытыми шипами от Соболева в лицо Шунину в первом круге, это не то что не КК, а вообще не нарушение.