Зарема Салихова: «Спартак» легко победил бы «Зенит» при нормальном судействе. Надеюсь, Кукуян и Иванов получат медали и звания почетных граждан Петербурга»

Зарема Салихова считает, что «Спартак» обыграл бы «Зенит» при нормальном судействе.

«Спартак» уступил (2:3) в матче 26-го тура Мир .

В первом тайме защитник «Зенита» Роберт Ренан наступил в своей штрафной на ногу форварду красно-белых Кейта Бальде – главный арбитр игры Павел Кукуян решил не назначать пенальти.

Затем хавбек Далер Кузяев толкнул в спину полузащитника Романа Зобнина в центре поля перед вторым голом петербуржцев – нарушение не было зафиксировано.

«Надеюсь, что и тоже получат медали и звания почетного гражданина города Санкт-Петербурга.

При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит». Парни бились и сделали все для победы, но тяжело играть 11 на 13», – сказала жена бывшего владельца « » Леонида Федуна.

Иванов был ассистентом на ВАР.

Второй гол «Зенита» надо было отменять. Что это было?!