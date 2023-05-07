На игре «Зенит» – «Спартак» 48 893 зрителя. Это рекорд «Газпром Арены» при Fan ID

На игре, в которой «Зенит» имеет возможность оформить чемпионство, почти 50 тысяч зрителей.

Петербуржцы принимают «Спартак» (2:1, второй тайм) в 26-м туре Мир РПЛ.

Матч посетили 48 893 болельщика. Это рекорд « » после введения Fan ID.

До этого лучшей в весенней части чемпионата была посещаемость игры «Зенит» – «Динамо» 22 апреля – 27 724 человека.

«Зенит» – «Спартак». 2:1 – Дуарте удален, петербуржцы станут чемпионами, если победят. Онлайн-трансляция