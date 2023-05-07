На игре «Зенит» – «Спартак» 48 893 зрителя. Это рекорд «Газпром Арены» при Fan ID

Теги Спартак Зенит болельщики Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

На игре, в которой «Зенит» имеет возможность оформить чемпионство, почти 50 тысяч зрителей.

Петербуржцы принимают «Спартак» (2:1, второй тайм) в 26-м туре Мир РПЛ.

Матч посетили 48 893 болельщика. Это рекорд «Газпром Арены» после введения Fan ID.

До этого лучшей в весенней части чемпионата была посещаемость игры «Зенит» – «Динамо» 22 апреля – 27 724 человека.

«Зенит» – «Спартак». 2:1 – Дуарте удален, петербуржцы станут чемпионами, если победят. Онлайн-трансляция

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15 комментариев

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Savardus
48 893 зрителя уже на стадионе.
Еще 1 000 000 на подходе, генерал Кеноби
+62
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a2wai
Бесплатная раздача билетом на концерт Тату себя полностью оправдала.
+31
-2
+29
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kostanostra
предатели
+9
-3
+6
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Петроград
Сейчас показывают интервью с поля. Там очень показательно: получаса с финального свистка чемпионского матча не прошло, а стадион уже пустой.
+7
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+6
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Алекс Кадет
бесплатно могли и сто тысяч впустить, но не вместились
+5
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SMART789
Ответ a2wai
Бесплатная раздача билетом на концерт Тату себя полностью оправдала.
да на чемпионский матч со Спартаком это = провал
Не менее 60 тыс должно быть без фан уйди причем по любым ценам
+5
-2
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Петроград
Интересно, как себя сейчас чувствуют люди, отвечающие в Зените за билетную программу? Каково им раздавать бесплатно билеты на чемпионский(!) матч со Спартаком(!), когда раньше продавали их по 5-8 тысяч?
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Человек_Легенда
Дак а что эти 49000.

Катюшу заряжали (зачем? для чего?)
20 минут после финального свистка - трибуны уже опустели.

Ну молодцы, по наполняемости отлично сработали, но все равно эмоции далеко не те.
+3
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Pb-SE
Ответ Sergio Aamess
Можно фото посмотреть этих зрителей? Наверное зеки. Они сейчас везде где надо создать количество…
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