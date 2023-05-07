Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой. Лео больше не хочет играть под давлением, «Барса» с ним не общалась (Diario Sport)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Серджи Бускетс Жорди Альба деньги Футбол

Лео Месси может переехать в Саудовскую Аравию вместе с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Как пишет Diario Sport, еще три месяца назад аргентинец был категорически против переезда в Саудовскую Аравию, но на данный момент такое развитие событий выглядит наиболее вероятным.

После раздумий Месси поменял планы. Он хочет продолжать играть, но реалистично оценивает свое состояние и понимает, что уже вряд ли сможет выступать на высшем уровне.

Лионель выиграл все трофеи в мировом футболе, и он больше не хочет ставить себя в положение, где на него будут давить и требовать новых побед. Сейчас он в большей степени думает о будущем, чем о настоящем, и предпочитает очень крупный контракт и тихую семейную жизнь обязанности каждое воскресенье бороться за три очка.

Месси думал о переходе в «Барсу», но его вряд ли удастся осуществить из-за плохого финансового состояния клуба. По данным источника, это «мечта, далекая от реальности».

Месси не хочет вновь проходить через стресс, подобный тому, что он испытал, когда был вынужден покинуть «Барсу». На данный момент клуб не предпринял никаких действий по возвращению Лео, а президент «Барсы» Жоан Лапорта ни разу не общался с форвардом на эту тему.

Отмечается, что Месси поедет в Саудовскую Аравию не один, а в компании Серджи Бускетса и Жорди Альбы. Лео хочет, чтобы в новой обстановке его окружали люди, которым он доверяет.

В ходе недавней поездки в Саудовскую Аравию в статусе амбассадора страны по туризму Лео показали дома, в которых они с Бускетсом и Альбой смогут жить, и школы, куда смогут пойти их дети.

На данный момент Месси не интересует, кто будет играть в его новой команде или тренировать ее. Ему важнее качественные условия жизни.

Бускетс и Альба знают об этом плане, они уже дали согласие на переезд. За сезон в Саудовской Аравии они заработают в три раза больше, чем за год в «Барсе». При этом Серджи знает, что сможет остаться в каталонском клубе, только если снизит зарплату на 40%.

Сейчас речь идет о том, что Месси, Альба и Бускетс заключат с одним из саудовских клубов контракты по схеме «1+2».

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134 комментария

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Александр Зубков
Криштиано будет звать Пепе, Рамоса и Модрича. И в Сауд Аравии будет Классико кому за 30.
+242
-3
+239
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Oleg
Хорошо быть журналистом в подобных изданиях, вбрасываешь дичь, ни за что не отвечаешь, еще и зарплату приличную получаешь.
+127
-34
+93
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Дмитрий Бервинов
Ответ Александр Зубков
Криштиано будет звать Пепе, Рамоса и Модрича. И в Сауд Аравии будет Классико кому за 30.
там уже даже не за 30, а за 35
+94
-1
+93
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Tun
Ответ Александр Зубков
Криштиано будет звать Пепе, Рамоса и Модрича. И в Сауд Аравии будет Классико кому за 30.
Я бы посмотрел
+77
-3
+74
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jane gunn
Аль-Классико
+67
-1
+66
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Павел Федин
Новости, где фигурируют слова "раздумывает", "предпочитает", "категорически против" "по данным источника", " несчастлив в клубе" можно смело выкидывать в корзину. Не знаю как точнее объяснить, надеюсь поняли мысль. По построению текста и выбору слов понятно, что новость жирнющая утка и идиотские бредни журналюг
+27
-6
+21
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Влад Тюрин
Ответ Евгений Смирнов
Комментарий удален модератором
Идеально подстроили сейв Мартинеса после удара Коло-Муани на 123 минуте, да ?
Или хет-трик Мбаппе ?

Столько лет говорили, что Месси без ЧМ никто и не великий, а тут после победы ЧМ сразу стал купленным.
Удобно однако.
+23
-5
+18
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Real_v_dushe
Это больше похоже на правду, чем откровенный фейк о каком-то предложении от Парижа.
+25
-13
+12
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Юрий Кечко
Ответ llolishe
Барсоглоры которые говорили что Роналду убегает в Саудовскую Аравию ради денег переобуваются Начнуться целые рассказы о том ,что Месси там лишь бы популизировать футбол в такой стране
Месси уходит победителем чм , с отличной статистикой в откровенно проблемном клубе
В нем заинтересована как минимум Барселона в возвращении

Роналду уходил плотно сев на банку в глубе с одним голом с игры , полностью провалив чм, оббивая пороги всех топ клубов , в том числе предлагая себя Реалу , получив ото всех отказ , и обосрав всех и вся напоследок в интервью

Ну да это ведь прям один в один ситуации ;)
+12
-2
+10
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Даниил Гутин
Ответ Александр Зубков
Криштиано будет звать Пепе, Рамоса и Модрича. И в Сауд Аравии будет Классико кому за 30.
Месси ещё Иньесту может позвать, а Аль Наср подписать Зидана, чтоб вообще весело было
+5
0
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mr kovalsky
Ответ Павел Федин
Новости, где фигурируют слова "раздумывает", "предпочитает", "категорически против" "по данным источника", " несчастлив в клубе" можно смело выкидывать в корзину. Не знаю как точнее объяснить, надеюсь поняли мысль. По построению текста и выбору слов понятно, что новость жирнющая утка и идиотские бредни журналюг
новость: месси раздумывает над переходом в барселону
фанаты мессы: "легенда возвращается", "месси в европе все хотят"
новость: месси раздумывает над переходом в са
фанаты: пф, сразу ясно утка
+10
-6
+4
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Михаил Зобнин
Возьмите меня в вашу редакцию, я тоже могу такие новости выдавать!
+4
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Yan4ester
каждый день новости про Месси: остаётся(ПСЖ) возвращается(барса), уходит(саудиты)....
это как каждый день новости про новых игроков и Челси))) просто от балды печатают
+4
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Guillermo
Всё-таки каких высот достиг прогресс! Журналисты научились читать мысли футболистов, ещё и на расстоянии
+4
0
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Oleg
Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий удален модератором
Как в принципе и ты)
+13
-10
+3
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Ramal Ali
Какая серия сейчас ?
+3
0
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Ярослав Ройс
кря
+3
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Юрий Кечко
Ответ Теннисный абсолют
Жаль Лео, сломался человек от факта, что он самый неэффективный игрок плей-офф Кубка ЛЧ за последние 10 лет
Последнюю лч лео брал 8 лет назад
Были ещё несколько полуфиналов после где он тащил в одно рыло уже мертвую барсу
То есть либо ты признаешь что ты набалаболил и каишься, либо ты не мужчина )))
+2
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MESSIya
Лучшее решение для всех. Арабы получат суперзвезд, Барса разгрузить платёжку, избавившись от тяжёлого контракта Альбы и сможет дальше укреплять я, Месси и ко поиграют в свое удовольствие и заработают под конец карьеры
+2
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dimamak10
Ответ Александр Зубков
Криштиано будет звать Пепе, Рамоса и Модрича. И в Сауд Аравии будет Классико кому за 30.
Еще Марсело в команду Роналду и сложный трансфер Дани Алвеса в команду Месси
+2
0
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Vinnipukh Vinni
Ответ Hans Castorp
Не хочет играть под давлением в 36 лет ? Понятно что бабки там предлагают конские , но и Месси и Бускетс с Альбой вполне еще год могут попылить при желании. Кстати это все в очердной раз наталкивает на мысль о том , какой же все таки Лука Модрич уникум. До 38 лет на высочайшем уровне не играл никто из звезд нашего века , ни Хави/ Иньеста , ни Роналду , ни вот теперь Месси
Месси вроде ещё никуда не уехал.
+3
-1
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Иван Лапин
Ничего, завтра узнаем, что на самом деле всё обстоит по-другому
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Ansu Fati
Ответ Даниил Гутин
Месси ещё Иньесту может позвать, а Аль Наср подписать Зидана, чтоб вообще весело было
Месси, Суарес, Педро, Иньеста, Бускетс, Ракитич, Пике, Альба, Браво в Аль Хиляль против Роналду, Бензема, Модрич, Рамос, Пепе, Марсело, К. Навас в Аль Наср) я бы это противостояние не пропустил))
+2
0
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Oleg
Ответ Гильяно
Вы также писали, когда были слухи про ПСЖ, писали что Месси «никогда не перейдет в мешок», не кинет Барсу:)) Буду ржать над тобой олежка, когда Месси проведет первый матч в Саудии)))
Ты можешь поржать над своим бездарем, который провалил 5 ЧМ и имеет рекорд 0+0 в плей офф на главном турнире в истории ФИФА ЧМ.

Месси ЧЕМПИОН МИРА, он в футболе выиграл все, он официально ФИФА с Пеле и Марадоной признан величайшим.
Лео может уже с сигарой на поле выходить где угодно, он все и всем доказал.
+10
-9
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Вадим Симонов
Ответ Евгений Смирнов
Комментарий удален модератором
Клиника!
+1
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