Месси перейдет в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой. Лео больше не хочет играть под давлением, «Барса» с ним не общалась (Diario Sport)

Лео Месси может переехать в Саудовскую Аравию вместе с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Как пишет Diario Sport, еще три месяца назад аргентинец был категорически против переезда в Саудовскую Аравию, но на данный момент такое развитие событий выглядит наиболее вероятным.

После раздумий Месси поменял планы. Он хочет продолжать играть, но реалистично оценивает свое состояние и понимает, что уже вряд ли сможет выступать на высшем уровне.

Лионель выиграл все трофеи в мировом футболе, и он больше не хочет ставить себя в положение, где на него будут давить и требовать новых побед. Сейчас он в большей степени думает о будущем, чем о настоящем, и предпочитает очень крупный контракт и тихую семейную жизнь обязанности каждое воскресенье бороться за три очка.

Месси думал о переходе в «Барсу», но его вряд ли удастся осуществить из-за плохого финансового состояния клуба. По данным источника, это «мечта, далекая от реальности».

Месси не хочет вновь проходить через стресс, подобный тому, что он испытал, когда был вынужден покинуть «Барсу». На данный момент клуб не предпринял никаких действий по возвращению Лео, а президент «Барсы» Жоан Лапорта ни разу не общался с форвардом на эту тему.

Отмечается, что поедет в Саудовскую Аравию не один, а в компании и . Лео хочет, чтобы в новой обстановке его окружали люди, которым он доверяет.

В ходе недавней поездки в Саудовскую Аравию в статусе амбассадора страны по туризму Лео показали дома, в которых они с Бускетсом и Альбой смогут жить, и школы, куда смогут пойти их дети.

На данный момент Месси не интересует, кто будет играть в его новой команде или тренировать ее. Ему важнее качественные условия жизни.

Бускетс и Альба знают об этом плане, они уже дали согласие на переезд. За сезон в Саудовской Аравии они заработают в три раза больше, чем за год в «Барсе». При этом Серджи знает, что сможет остаться в каталонском клубе, только если снизит зарплату на 40%.

Сейчас речь идет о том, что Месси, Альба и Бускетс заключат с одним из саудовских клубов контракты по схеме «1+2».

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