Александр Селихов допустил результативную ошибку в матче против «Зенита».

На 13-й минуте матча 26-го тура Мир вратарь «Спартака», нанося удар в сторону центра поля, попал в выставленную ногу прессингующего , и мяч от нее влетел в сетку.

В результате « » повел в счете в игре, победа в которой принесет ему чемпионство.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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