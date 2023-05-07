«Зенит» забил «Спартаку» после ошибки Селихова. Голкипер выбил мяч в ногу Клаудиньо
Александр Селихов допустил результативную ошибку в матче против «Зенита».
На 13-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ вратарь «Спартака», нанося удар в сторону центра поля, попал в выставленную ногу прессингующего Клаудиньо, и мяч от нее влетел в сетку.
В результате «Зенит» повел в счете в игре, победа в которой принесет ему чемпионство.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Но ошибка нелепая, эт да, особенно с учётом того, как уверенно и издевательски долго он стоял с мячом, ожидая Клаудиньо