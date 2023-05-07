«Зенит» забил «Спартаку» после ошибки Селихова. Голкипер выбил мяч в ногу Клаудиньо

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Селихов Клаудиньо Футбол

Александр Селихов допустил результативную ошибку в матче против «Зенита».

На 13-й минуте матча 26-го тура Мир РПЛ вратарь «Спартака», нанося удар в сторону центра поля, попал в выставленную ногу прессингующего Клаудиньо, и мяч от нее влетел в сетку.

В результате «Зенит» повел в счете в игре, победа в которой принесет ему чемпионство.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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50 комментариев

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Peter Parker
Какие еще оправдания нужны для Селихова? Сколько еще раз Ребров напишет отмазку. Сколько еще Глебчик будет говорит, что Саша молодец
+50
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+44
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Max Zhomkov
Селихов хотел 1на1 сразу отдать что ли?)) стоял там выцеливал полчаса
+30
-1
+29
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Cruel Snake
Сами приближают чемпионство соперника. Сами
+22
-1
+21
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Max Zhomkov
Селихов хотел 1на1 сразу отдать что ли?)) стоял там выцеливал полчаса
Искал Клаудиньо, настоящий плеймейкер✨
+23
-3
+20
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Updated
Были у Селихова крутые и важные спасения, но и привозы бывают просто позорные.
+19
-1
+18
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Отец Абду
Кариус на минималках:)
+14
-1
+13
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Очки Дани Алвеса
Ответ Peter Parker
Какие еще оправдания нужны для Селихова? Сколько еще раз Ребров напишет отмазку. Сколько еще Глебчик будет говорит, что Саша молодец
Да там что он, что Максименко, плывут в СПБ стабильно. Так что теорема Эскобара
+16
-4
+12
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arspurs9
После нового года Селихов очень плох. Не спасает когда надо, теперь еще и таким занимается
+10
-2
+8
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Илья Богданов
Ответ Updated
Были у Селихова крутые и важные спасения, но и привозы бывают просто позорные.
Были 2 года назад и еще давнее, а последние 2 года ловит только то, что в руки летит, а с этой весны и привозить стал
+5
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+5
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box2box2
В Амкаре был крутой вратарь, но фирменный борщ сломал пареньку всю психику и карьеру. Потенциально был вратарь для сборной, загубил карьеру(
+7
-3
+4
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Константин Михайлович
Ответ Александр Бугаев
А про Зенит ты также рассуждаешь? Ведь Лодыгин и Лунев, когда только перешли в Зенит были круты, а потом мощно скатились.
А ты знал Лодыгина до прихода в Зенит?
+4
-1
+3
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Валерий Артеменко
Дебил Селихов,позор .
+4
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genadijhamiduline
Идиот..........
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Николай Минкин
Ответ Updated
Были у Селихова крутые и важные спасения, но и привозы бывают просто позорные.
Привозы что-то зачастили в последнее время.
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deadcandance
Привоз селихова это уже закономерность
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Кот болотный
Вспоминается гол Аршавина "Локомотиву"
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Роман Шер
Селю на лавку!!!! Навсегда!!!!! 3 привоза подрат...
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DenJD
Ещё с динамо было видно, что Селихов впервые мяч увидел в Спартаке. В нормальной команду он бы уже закончил свою карьеру. И второй мяч мог взять. Это точно профессиональный вратарь?
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snork
Есть хорошие вратари, есть плохие и очень плохие и есть Селихов.
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King_X
Сейчас у спартачей найдётся козел отпущения за весь сезон))
И Максименко станет топом))
А про сейвы, вытащенные пенки на последней и топовую игру Сели забудут, будто сейчас спад не у всей команды, а у него одного

Но ошибка нелепая, эт да, особенно с учётом того, как уверенно и издевательски долго он стоял с мячом, ожидая Клаудиньо
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Victor Pavlovuch
Ответ King_X
Сейчас у спартачей найдётся козел отпущения за весь сезон)) И Максименко станет топом)) А про сейвы, вытащенные пенки на последней и топовую игру Сели забудут, будто сейчас спад не у всей команды, а у него одного Но ошибка нелепая, эт да, особенно с учётом того, как уверенно и издевательски долго он стоял с мячом, ожидая Клаудиньо
Да забудьте вы о пенальти,! Это было давно и неправда уже! То что брал пенальти , не даёт ему право ошибаться по десятку раз в каждом матче! Если слаб он как вратарь , так и нужно говорить , а не петь ему диферамбы !
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Александр Саканов
Спартак забей зениту 2 гола или 3 гола
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Хуан Карос
#СЕЛИХОВМУДАК
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fil_spb
Ответ Peter Parker
Какие еще оправдания нужны для Селихова? Сколько еще раз Ребров напишет отмазку. Сколько еще Глебчик будет говорит, что Саша молодец
Ладно, я за Глебчика скажу. Саша - молодец!
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ws357
Ответ Очки Дани Алвеса
Да там что он, что Максименко, плывут в СПБ стабильно. Так что теорема Эскобара
Аксиома же)
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