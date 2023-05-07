Гран-при Майами-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:30

В воскресенье, 7 мая, пройдет пятая гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Майами. Старт – в 22:30 по московскому времени.

Международный автодром Майами

7 мая 2023 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Серхио Перес («Ред Булл»)

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Кевин Магнуссен («Хаас»)

5. Пьер Гасли («Альпин»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

11. Алекс Албон («Уильямс»)

12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

15. Ник де Врис («Альфа Таури»)

16. Ландо Норрис («Макларен»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Оскар Пиастри («Макларен»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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