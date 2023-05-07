Гран-при Майами-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:30

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В воскресенье, 7 мая, пройдет пятая гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Майами. Старт – в 22:30 по московскому времени.

Международный автодром Майами
7 мая 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Серхио Перес («Ред Булл»)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
3. Карлос Сайнс («Феррари»)
4. Кевин Магнуссен («Хаас»)
5. Пьер Гасли («Альпин»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Шарль Леклер («Феррари»)
8. Эстебан Окон («Альпин»)
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
11. Алекс Албон («Уильямс»)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
15. Ник де Врис («Альфа Таури»)
16. Ландо Норрис («Макларен»)
17. Юки Цунода («Альфа Таури»)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
19. Оскар Пиастри («Макларен»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 
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8 комментариев

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ногабога
Так, Серхио, а вот это уже заявка)
+5
0
+5
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Николай Кузнецов
Еще пара побед, и мы правда поверим в Переса
+4
0
+4
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Dragon Scorp
У Серхио в последних гонках темп был быстрее чем у Ферзя. Это реальность сегодня.
Все говорят о везении Чеко, но ему тоже не везло в этом году, да и потом у Макса должок за первый чемпионский сезон , который он не отплатил вконце прошлошо. Карма
+8
-5
+3
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a_chip
Ответ Wrister-Killer
Есть инфа, что Алонсо и Перес столкнутся в первом повороте
ФАлосно на грязной части трека стоит, скорее сасайнц с ним обнимется после старта
+2
-1
+1
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allengosta2017
Ставлю на победу Серхио. Хорошо выступает в последнее время.
Интересно, как себя Макс поведет, если Серхио после этого этапа выйдет в лидеры чемпионата)
0
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Gonshic
Ответ Wrister-Killer
Есть инфа, что Алонсо и Перес столкнутся в первом повороте
чувак, поменьше слушай Ральфа и его сплетни, инфа у него блин, хахаха
0
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