«Спартак» опустился на 4-е место по итогам тура, «Ростов» – на 3-е, ЦСКА поднялся на 2-е

«Спартак» опустился на 4-е место в таблице после 26-го тура Мир РПЛ.

В 26-м туре «Зенит» досрочно стал чемпионом, обыграв «Спартак» со счетом 3:2. По итогам тура московский клуб опустился на 4-е место в турнирной таблице, оставшись с 49 очками.

« », уступивший « » со счетом 0:2, опустился на 3-е место, у него 50 очков. обыграл « » (2:1) и поднялся на 2-е место, набрав 51 очко в 26 матчах.

Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?