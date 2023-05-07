«Спартак» опустился на 4-е место по итогам тура, «Ростов» – на 3-е, ЦСКА поднялся на 2-е
«Спартак» опустился на 4-е место в таблице после 26-го тура Мир РПЛ.
В 26-м туре «Зенит» досрочно стал чемпионом, обыграв «Спартак» со счетом 3:2. По итогам тура московский клуб опустился на 4-е место в турнирной таблице, оставшись с 49 очками.
«Ростов», уступивший «Факелу» со счетом 0:2, опустился на 3-е место, у него 50 очков. ЦСКА обыграл «Оренбург» (2:1) и поднялся на 2-е место, набрав 51 очко в 26 матчах.
Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?
По игре:
1) Спартак не заслужил поражения
2) Зенит заслужил чемпионство
3) Дуарте можно прямо из Пулково в Парагвай билет покупать.
Спартак с хорошей игрой - Абаскаль молодец 👏
А Зенит - с победой.
Но остальные 28 матчей можно же провести топово?
Контраргументы «руки опускаются», «Сочи, оренбурги» или «Малком 40 лямов» не принимаются.
Но уже в следующем сезоне Абаскаль вполне может опустить Спартак место на восьмое