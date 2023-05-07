«Спартак» опустился на 4-е место по итогам тура, «Ростов» – на 3-е, ЦСКА поднялся на 2-е

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Факел Оренбург Футбол

«Спартак» опустился на 4-е место в таблице после 26-го тура Мир РПЛ.

В 26-м туре «Зенит» досрочно стал чемпионом, обыграв «Спартак» со счетом 3:2. По итогам тура московский клуб опустился на 4-е место в турнирной таблице, оставшись с 49 очками.

«Ростов», уступивший «Факелу» со счетом 0:2, опустился на 3-е место, у него 50 очков. ЦСКА обыграл «Оренбург» (2:1) и поднялся на 2-е место, набрав 51 очко в 26 матчах.

Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?

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52 комментария

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Зизуха
Выбыли из зоны лч
+59
-1
+58
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Nogoi89
Ну, справедливая таблица на данный момент. Федотов хорошую работу проводит, А Спартак и Ростов примерно одинаково заслужили 3-е место.
+40
-7
+33
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Давид Agabekyan
Вперёд ЦСКА. Не место дельфинам и любителям чая в двойке
+54
-23
+31
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Атакующий Юран
Дуарте 🤦🏻‍♂️

По игре:

1) Спартак не заслужил поражения
2) Зенит заслужил чемпионство
3) Дуарте можно прямо из Пулково в Парагвай билет покупать.

Спартак с хорошей игрой - Абаскаль молодец 👏
А Зенит - с победой.
+22
-3
+19
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юра георгиевский
Ответ Давид Agabekyan
Вперёд ЦСКА. Не место дельфинам и любителям чая в двойке
Я лично коней больше уважаю, они честнее играют и не ноют.
+22
-5
+17
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Игорь М.
Ответ Spartakus1984
А что она должна скзать?Поражение в Питере на праздник зенита было предсказуемо,ключевой матч не этот который будет с ЦСКА.
предсказуемо, что Селихов привезёт, Дуарте сфолит на красную и КБ опять раздвинут ноги?)
+14
-1
+13
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Сергей Жарковский
Что то Заремы не слыхать?Ау?!
+15
-3
+12
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Fatty Toni
Такая таблица мне больше нравится.
+13
-2
+11
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dmitrii.gorelkin1964@gmail.com
Один привоз другой проспал Так играть нельзя И плакать про судейство нет смысла А Спартаку надо что то сделать с защитой Она НУЛЕВАЯ
+8
0
+8
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pyritanza
Ответ Седой Петрович
Спартак будет жить!
Спартак не тонет💪респект)
+10
-3
+7
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Саня Беляков
До сих пор смешно , как в коммент шоу клоуны слуцкий, нобель , генич и казанский кричали , что Спартак выиграет чемпионат)))
+12
-6
+6
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Nikitooki
Просто напомню: «Второй состав в лиге…»
+6
0
+6
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Vagner01
Зенит с заслуженным чемпионством! Пока конкурентов увы нет! Ну а нам удержать второе место что для нас было бы на данный момент успехом!
+7
-1
+6
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ЛексЛютый
Хорошо, москвичи, вас убивают в матчах с Зенитом и вы героически не снимаетесь с чемпионата.
Но остальные 28 матчей можно же провести топово?
Контраргументы «руки опускаются», «Сочи, оренбурги» или «Малком 40 лямов» не принимаются.
+9
-4
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Den_84
Кто привез Дуарте? Расстрелять. Зоба плохо, шустрее соображай.
+5
0
+5
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Артем Гладских
Ответ Давид Agabekyan
Вперёд ЦСКА. Не место дельфинам и любителям чая в двойке
Дельфин 🐬 есть только в Спартаке..
+4
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tnec
Дааа, теперь Спартак точно не попадет в Лигу Чемпионов. Жалко
+4
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artpal
Ответ Ветер
Давай рыжий! Ты же можешь ещé хуже сделать. За тобой не заржавеет.
Тяжело чисто математически
Но уже в следующем сезоне Абаскаль вполне может опустить Спартак место на восьмое
+3
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Ветер
Давай рыжий! Ты же можешь ещé хуже сделать. За тобой не заржавеет.
+4
-2
+2
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Tresk2
Без Заремы спартак никакой.
+2
0
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юра георгиевский
Где они этого Дуарте купили ?! Ужас дворовый.
+3
-1
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Артем Гладских
Ответ Зизуха
Выбыли из зоны лч
Это точно
+2
0
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Александр Жердин
Ничего не буду иметь против, если такая будет итоговая таблица чемпионата. Я имею ввиду последовательность команд. Зенит - с победой. Но не прекращать играть, а не катать вату, как было сегодня после первого гола. И если Семак действительно хочет развиваться как тренер, то на родном стадионе надо играть с позиции силы. В конце концов, соперник -не Барселона или Манчестер.
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Артем Гладских
Ответ tnec
Дааа, теперь Спартак точно не попадет в Лигу Чемпионов. Жалко
Он , бы и так не попал бы) благодаря чеферину )
+2
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Евгений Носов
Ответ Leonid73
Можно сколь угодно симпатизировать «Ростову» и петь ему (Карпину) дифирамбы, но по-справедливости, - с таким качеством игры в быть тройке - нонсенс.
Ростов конечно играл слабо, но ему надо симпатизировать, это единственная команда, где в натуре играют русские молодые пацаны, Россия большая, и очень обидно, что в нашем футболе остались только названия команд. Я вообще не понимаю как можно болеть за команду где полный состав Бразилии, уже две скамейки! Где сейчас был бы Зенит, с деньгами Ростова? И при чем тут тренер Семак? Что он сделал? Пусть идёт в Ростов, и будет команда в последней пятёрке! Я никого не хочу обидеть, я за русский футбол! За русские фамилии, за наших пацанов.
+1
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