Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Интер» в гостях у «Ромы», «Юве» сыграет с «Аталантой» в воскресенье

«Милан» примет «Лацио» в 34-м туре Серии А.

Также в субботу « » сыграет в гостях с «Ромой».

В воскресенье « » встретится на выезде с «Аталантой», « » в ранге чемпиона будет противостоять «Фиорентине».

Завершится тур в понедельник матчем «Сассуло» – « ».

34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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