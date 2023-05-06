Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Интер» в гостях у «Ромы», «Юве» сыграет с «Аталантой» в воскресенье

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«Милан» примет «Лацио» в 34-м туре Серии А.

Также в субботу «Интер» сыграет в гостях с «Ромой».

В воскресенье «Ювентус» встретится на выезде с «Аталантой», «Наполи» в ранге чемпиона будет противостоять «Фиорентине».

Завершится тур в понедельник матчем «Сассуло» – «Болонья».

Чемпионат Италии

34-й тур

Милан – Лацио
Дата проведения
6 мая, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Интер
Дата проведения
6 мая, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кремонезе – Специя
Дата проведения
6 мая, 21.45, «Stadio Giovanni Zini»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Ювентус
Дата проведения
7 мая, 13.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Монца
Дата проведения
7 мая, 16.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Фиорентина
Дата проведения
7 мая, 19.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Верона
Дата проведения
7 мая, 21.45, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Сампдория
Дата проведения
8 мая, 19.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Салернитана
Дата проведения
8 мая, 19.30, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Болонья
Дата проведения
8 мая, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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14 комментариев

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ljolik888
Милан - Лацио
Аталанта- Ювентус
Рома - Интер
Ух. Ну и турище! В этих матчах может многое решиться , но и наоборот все ещё круче запутаться !
+3
0
+3
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Старый Волк
Начался решающий отрезок чемпионата в распределении еврокубковых мест. Потери «Ромы» делают ее аутсайдером этой гонки.

Лично я надеюсь на ЛЕ. С еврокубковым опытом Моура вполне реально зацепить вторую подряд еврочашку. Надеюсь Смальдини, Джини и Дибала успеют восстановиться к дуэли с Байером. И хватит с нас уже травм в этом сезоне!

Forza Roma 💛❤️
+3
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+3
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Fogell McLovin
у всех топов матчи за 6 очков
+2
0
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CR_se7en
"Это просто праздник какой-то"

Карабас Барабас
+2
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I am Timur >>M<<
Может Погба в старте? Всегда заменить можно.
+2
-1
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ubAA
Вот это будет мясорубка, все претенденты на лч встречаются между собой 😁
+1
0
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Футбол, хоккей итд
Мега-тур! И по времени, хорошо разбросали....👍
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Andrey Ashhabadskiy
Болельщиков Наполи с чемпионством, ну а я пожелаю своему любимому Милану победы.
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Rus Donskoy
за итальянский футбол
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Toffiti
Сегодня Роме будет очень сложно (собственно, как и в остальных оставшихся играх), но всегда есть надежда на чудо. Удачи парням.
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Svyatoslav Chuverov
Импотенция в атаке Милана уже надоела. Пиоли выдай виагры мужикам. Пусть заберут 3 очка у римлян.
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Starki92
Огненный тур.
Для Милана начинается игра, в которой нет права на ошибку.
Поэтому уже сегодня первое испытание и сразу какое - Лацио.
Учитывая, что Лацио прекрасно действует в обороне в этом сезоне и может себе позволить играть вторым номером, потому что груз ответственности так сильно не давит, то для Милана тяжелейшая задача предстоит.
Но верить в этих товарищей не перестаем.
Forza Milan!
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<~Inter~>
Миланские клубы против римских. Интересный тур и все конкуренты за место в ЛЧ
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Kolya Meliksetyan
Календарь конечно 🤦🏻‍♂️
5 команд в полуфиналах еврокубков, прошлый тур поставили посередине недели, а на этот второй состав не поставишь, все играют с конкурентами.
У испанцев вообще выходные.
Леверкузен играет матч в неделю, у Ромы 3 матча за последнюю неделю.
Радует только то что одна миланская точно будет в финале.
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