Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Интер» в гостях у «Ромы», «Юве» сыграет с «Аталантой» в воскресенье
«Милан» примет «Лацио» в 34-м туре Серии А.
Также в субботу «Интер» сыграет в гостях с «Ромой».
В воскресенье «Ювентус» встретится на выезде с «Аталантой», «Наполи» в ранге чемпиона будет противостоять «Фиорентине».
Завершится тур в понедельник матчем «Сассуло» – «Болонья».
34-й тур
- Дата проведения
- 6 мая, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 6 мая, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 6 мая, 21.45, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 7 мая, 13.30, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 7 мая, 16.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 7 мая, 21.45, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 8 мая, 19.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 8 мая, 19.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 8 мая, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Аталанта- Ювентус
Рома - Интер
Ух. Ну и турище! В этих матчах может многое решиться , но и наоборот все ещё круче запутаться !
Лично я надеюсь на ЛЕ. С еврокубковым опытом Моура вполне реально зацепить вторую подряд еврочашку. Надеюсь Смальдини, Джини и Дибала успеют восстановиться к дуэли с Байером. И хватит с нас уже травм в этом сезоне!
Forza Roma 💛❤️
Карабас Барабас
Для Милана начинается игра, в которой нет права на ошибку.
Поэтому уже сегодня первое испытание и сразу какое - Лацио.
Учитывая, что Лацио прекрасно действует в обороне в этом сезоне и может себе позволить играть вторым номером, потому что груз ответственности так сильно не давит, то для Милана тяжелейшая задача предстоит.
Но верить в этих товарищей не перестаем.
Forza Milan!
5 команд в полуфиналах еврокубков, прошлый тур поставили посередине недели, а на этот второй состав не поставишь, все играют с конкурентами.
У испанцев вообще выходные.
Леверкузен играет матч в неделю, у Ромы 3 матча за последнюю неделю.
Радует только то что одна миланская точно будет в финале.