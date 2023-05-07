Ротенберг о поражении 4:7 от Беларуси: «Мы просто под нагрузками. Не было времени на восстановление»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг объяснил причины поражения от сборной Беларуси со счетом 4:7.

– Мы просто были под нагрузками. Команда находится под нагрузками с точки зрения игр, а белорусы оказались свежее, так как они отдыхали.

В это же время у нас было достаточно моментов, которые мы должны были забить и выиграть. Усилим реализацию, улучшим тактические детали.

С ребятами поговорили в раздевалке. Все прекрасно все понимают.

Играет сборная России, и все хотят выиграть. В следующем матче сделаем все возможное, чтобы показать ту яркую игру, которая у нас была в Челябинске.

– Хватит ли двух дней на восстановление?

– Это то, что есть, и других вариантов у нас нет. Конечно, это лучше, чем меньше 10 или 12 часов на восстановление.

Конечно, это большая разница. Надо играть только на победу. Здесь все в наших руках. Бывают ситуации, когда ребята ошибаются, и не бывает игр без ошибок, но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем.

Впереди много игр. У нас серьезная серия. Сборная Беларуси будет усиливаться, она дополнительно вызывает игроков, поэтому для нас все только начинается.

– Почему не получаются первые периоды в этой серии?

– В этот раз была самая тяжелая игра. Не было времени на восстановление.

График турнира определяли не мы, его определила сборная Казахстана. Такой у нас график. Будем сильнее.

Играя под такими нагрузками, сейчас восстановимся и добавим. Здесь не мы решаем, когда играть.

Даже в плей-офф КХЛ всегда есть день на восстановление, а сейчас у нас не было и суток, и для ребят это было очень тяжело.

Благодарю всех ребят, которые бились всю игру и отдали все для победы. Если будем так играть и с такой самоотдачей, то победим в оставшихся играх, которых много впереди, – сказал главный тренер сборной «России 25».

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41 комментарий

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продавец-пипец
Под какими ты нагрузками????Бабло устал на халяву получать??? 🤡🤡🤡
+99
-2
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Wayne Gretzky 99
Вселенная Йозе. Жалко все же, что он не играющий тренер.
+71
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Марат Каримуллин
а куда готовиться то? Пацаны сезон бегали... а тут ещё нагрузка?
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-1
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Ryan T.
Пхахах.
А нахрена вы нагрузились-то?)) Фееричный просто.
Сезон закончен. С вами в одной песочнице никто играть не сядет. Валите по домам клоуны!
+45
-3
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Серёжа Новиков
Проиграли-были под нагрузками. Выиграли-смотрите, даже под нагрузками одолели соперника.
Смех.
+24
0
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grevestor
В конце сезона под нагрузками? Ок.
+22
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Mac Miller
Запланированный спад
+17
0
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D-eisler@yandex.ru
Роман Борисович не слушайте хейтеров! Они все тля! Желаю вам победы в супер-пупер Серии и стать главным тренером не только сборной 25 (только созданной, (заметьте она только создалась и сразу Роман стал побеждать с ней, что свидетельствует о высочайшем талаенте)). НО и сборной взрослой, куда все НХЛовцы будут гореть желанием приезжать и побеждать во имя Нашего Хоккея, Нашей Системы, Наших великих игроков и Вас.

Роман Велик! (Roman the Bicycle)!
+18
-3
+15
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TimGI86
А вы заметили, что инфополе по Ротенбергу тихое, никто из околохоккейных экспертов не высказывается негативно о поражении. Когда Жамнову стоило сделать промашку, так все ором заливались
+13
0
+13
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Anti S
А ещё клюшки у Белоруссов круче и коньки у них смазаны лучше.
Да скажи ты как есть, пацаны не хотят играть, а я их не научился мотивировать.
Признавать свои слабые места, это удел сильных.
+12
0
+12
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GeorgeKh
Ответ TeRex
Как это кто? Йозе Марино! Это классика, #####! Это знать надо!
Вот и выросло поколение, не знающее легендарного Йозе Марино…
+11
0
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Bartez1986
под нагрузками играют обычно, когда готовятся к чему-то важному. а главное событие сезона - супермегагиперсерия - идёт сейчас. почему же так получилось? лучший тренер современности промахнулся с подготовкой?
+12
-1
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Андрей Васько
Йозе Белорусам проиграл, представляю что бы с ним Канада сделала 😄
+9
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Кавабунга Шреддоголовый
Под какими же нагрузками можно быть в конце сезона, когда уже чемпионат закончился и только эта бесполезность осталась? Неужели сложно сказать, что играть не хотят, а мотиватор из тебя как из пластилина пуля? Ах да, ротенберг не умеет признавать свои ошибки
+9
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Артём Дзюба
А зачем на турнире команда под нагрузками? Йозе, ты точно тренер то?
+7
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BomBerman
Под нагрузкой и проверяют систему.
+6
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TeRex
Ответ Виталий Желтоусов
Пардон за вопрос, но кто такой этот Йозе?
Как это кто? Йозе Марино! Это классика, #####! Это знать надо!
+6
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Booligan
Готовимся к чемпионату мира, молодец, Роман. Как раз к четвертьфиналу выйдем на пик
+5
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jonnysilverhand01
Ротенберг … Йосе … тебе никто не объяснял, что выигрывать лишь из за того, что вы называетесь сборной России не получится … так может делать только сборная Канады …
+6
-1
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KSA1985
3.14. 3 добол
+5
0
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jonnysilverhand01
Ответ Wayne Gretzky 99
Вселенная Йозе. Жалко все же, что он не играющий тренер.
😂😂😂 какой бы из него защитник получился …
+5
-1
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J-12
ахахахахахахаха
+2
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Yury Sin
Ответ D-eisler@yandex.ru
Роман Борисович не слушайте хейтеров! Они все тля! Желаю вам победы в супер-пупер Серии и стать главным тренером не только сборной 25 (только созданной, (заметьте она только создалась и сразу Роман стал побеждать с ней, что свидетельствует о высочайшем талаенте)). НО и сборной взрослой, куда все НХЛовцы будут гореть желанием приезжать и побеждать во имя Нашего Хоккея, Нашей Системы, Наших великих игроков и Вас. Роман Велик! (Roman the Bicycle)!
капец жирно )
+2
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natetinain
под нагрузками? белорусам? всего - то 4:7? очень, очень достойно.
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Александр Колосов
Система дала сбой, видимо
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