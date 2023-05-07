Ротенберг о поражении 4:7 от Беларуси: «Мы просто под нагрузками. Не было времени на восстановление»

Роман Ротенберг объяснил причины поражения от сборной Беларуси со счетом 4:7.

– Мы просто были под нагрузками. Команда находится под нагрузками с точки зрения игр, а белорусы оказались свежее, так как они отдыхали.

В это же время у нас было достаточно моментов, которые мы должны были забить и выиграть. Усилим реализацию, улучшим тактические детали.

С ребятами поговорили в раздевалке. Все прекрасно все понимают.

Играет сборная России, и все хотят выиграть. В следующем матче сделаем все возможное, чтобы показать ту яркую игру, которая у нас была в Челябинске.

– Хватит ли двух дней на восстановление?

– Это то, что есть, и других вариантов у нас нет. Конечно, это лучше, чем меньше 10 или 12 часов на восстановление.

Конечно, это большая разница. Надо играть только на победу. Здесь все в наших руках. Бывают ситуации, когда ребята ошибаются, и не бывает игр без ошибок, но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем.

Впереди много игр. У нас серьезная серия. Сборная Беларуси будет усиливаться, она дополнительно вызывает игроков, поэтому для нас все только начинается.

– Почему не получаются первые периоды в этой серии?

– В этот раз была самая тяжелая игра. Не было времени на восстановление.

График турнира определяли не мы, его определила сборная Казахстана. Такой у нас график. Будем сильнее.

Играя под такими нагрузками, сейчас восстановимся и добавим. Здесь не мы решаем, когда играть.

Даже в плей-офф КХЛ всегда есть день на восстановление, а сейчас у нас не было и суток, и для ребят это было очень тяжело.

Благодарю всех ребят, которые бились всю игру и отдали все для победы. Если будем так играть и с такой самоотдачей, то победим в оставшихся играх, которых много впереди, – сказал главный тренер сборной «России 25».