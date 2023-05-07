«Зенит» – «Спартак». Питерцы станут чемпионами, если победят. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
«Зенит» примет «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
«Зенит» досрочно станет чемпионом, если победит «Спартак».
- Дата проведения
- 7 мая, 18.00, «Газпром Арена»
Восхитительный сезон Малкома и Промеса! Сравним их эффективность и стиль уничтожения соперников?
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Только победа!
Шли под красным знаменем фаны сПартака
Голова повязана, кровь на рукаве
Мало их приехало в город на Неве.
Но что за дичь, спортс, «питерцы»? Это единственный ресурс, где я видел такое обращение 🤦🏻♂️
Ппц какие дилетанты тут работают
Им нечего бояться--у миллера всё схвачено.
Впеееред Зенит, вперед за Питер! )))