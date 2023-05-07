«Зенит» – «Спартак». Питерцы станут чемпионами, если победят. Онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Зенит» примет «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

« » досрочно станет чемпионом, если победит « ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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