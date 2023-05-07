«Зенит» – «Спартак». Питерцы станут чемпионами, если победят. Онлайн-трансляция начнется в 18:00

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия онлайны Футбол

«Зенит» примет «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

«Зенит» досрочно станет чемпионом, если победит «Спартак».

Зенит – Спартак
Дата проведения
7 мая, 18.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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16 комментариев

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Artem Piatkov
Ну, удачи Зениту!
Только победа!
+19
-5
+14
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igls54
Жарим мясо, мужики!
+20
-6
+14
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Андрей Хенто
Удачи Зениту, оформить чемпионство у себя дома против Спартака будет вишенкой на торте.
+10
-2
+8
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a.k.a. DRAGON0928
Давно я так матча не ждал. Надеюсь,что не будет УГ, как в кубке
+6
-1
+5
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Vito74
Верим в победу мы над врагами.
+4
-1
+3
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Yury Kanareykin
Шёл отряд по берегу, шёл издалека
Шли под красным знаменем фаны сПартака
Голова повязана, кровь на рукаве
Мало их приехало в город на Неве.
+4
-1
+3
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nurlan-zenit
Зениту победы.
Но что за дичь, спортс, «питерцы»? Это единственный ресурс, где я видел такое обращение 🤦🏻‍♂️
+4
-1
+3
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MAXIMum1
Ответ Алексей Супонинский
Футбол – религия для многих, А для меня лишь только два Коротких слова – строже строгих, Моя любовь – Спартак Москва!
Сочувствую. Это же надо так вляпаться. Не дай Бог.
+3
0
+3
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Олег Брындин
Ответ nurlan-zenit
Зениту победы. Но что за дичь, спортс, «питерцы»? Это единственный ресурс, где я видел такое обращение 🤦🏻‍♂️
Тут косноязычные админы с Украины.
+2
0
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KKA
Зееееииит ждём победыыыы!!!)
+3
-3
0
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Владимир Тарасенков
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⚽️⚽️⚽️
Грамотеи фиговы, петербуржцы!!! Не питерцы
Ппц какие дилетанты тут работают
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ДудьСдулся
Сегодня игроки Зенита получат двойную дозу допинга.
Им нечего бояться--у миллера всё схвачено.
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riverman1980
Сбг-братья, когда то в далеком 1988 году отец первый раз привез меня на Кирова и так получилось, что это была игра Зенит-Спартак. Отцу недавно исполнилось 70 и теперь я привезу его на игру Зенит-Спартак. Незаметно пролетели эти 35 лет, но хоть что то должно в этой жизни оставаться неизменным )

Впеееред Зенит, вперед за Питер! )))
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Кот болотный
Ответ Vito74
Верим в победу мы над врагами.
Да какие это враги? Жалкие, да и только
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