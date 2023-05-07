Семак в 5-й раз выиграл чемпионат России и обошел Газзаева, у Романцева – 8 титулов

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сергей Семак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Олег Романцев Алания Владикавказ Футбол

Сергей Семак вышел на второе место по титулам чемпиона России среди тренеров.

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России, все победы были одержаны под руководством Семака.

По этому показателю Семак опередил Валерия Газзаева, у которого четыре титула (один с «Аланией», три – с ЦСКА).

Рекордсменом является Олег Романцев – он выигрывал чемпионат России со «Спартаком» восемь раз.

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38 комментариев

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Vićtor Diaź
Главное не путать, что команду Семака тащили и они скупали лучших игроков.
А романцев выигрывал ребятами со своего двора и все судьи были против них
+93
-27
+66
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Руслан Абакаров
Ответ Vićtor Diaź
Главное не путать, что команду Семака тащили и они скупали лучших игроков. А романцев выигрывал ребятами со своего двора и все судьи были против них
Романцев еще в Европе результаты давал, в отличие от этого манекена
+67
-27
+40
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Давид Agabekyan
Ответ Руслан Абакаров
Романцев еще в Европе результаты давал, в отличие от этого манекена
1:18 результате на века
+57
-27
+30
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мать Зетмира
Поздравляем Богданыча, кто бы что ни говорил про еврокубки, а держать команду в таком тонусе в течении долгих лет - надо уметь. Очень хочу посмотреть на него в Европе. Чем он хуже того же Черчесова?
+17
-2
+15
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ПавелАвер
предсказуемо
+6
-1
+5
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Oleg Olegov
Спасибо, Богданыч!
+4
0
+4
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Новый тренер ФК Спартак
Такой бред)) на серьезных щас такие , типа мы супер топ)) какой год чемпион бумажный уже в серьез никто не воспринимает эту лигу приколов
+7
-3
+4
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justburn
Ответ Bastion Rus
Да даже если зенит возглавит хокейный Ротенберг с вероятностью 90% возьмет рпл.
А почему Манчини и Луческу не смогли?
+4
0
+4
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Evengar
Он так и Романцева обойдёт и Анчелотти..))
+2
0
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Руслан Абакаров
Ответ Давид Agabekyan
1:18 результате на века
Последнее место в самой слабой группе тоже
+3
-1
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ilmir84
с такими вливаниями и трансферами зенит неудачник еврокубков(имеем ввиду до сво).при Семаке ничего абсолютно нового в тактике и рисунке игры не появилось. пока бразильцы за десятки млн будут-такой гегемон у нас. фэйрплей не распространяется на них
+2
0
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Кузя Гитарист
Всех с Чемпионством !
+3
-2
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Камбоджа Иванов
Все верно, у Спартака в 2017 - заслуженное и хорошее чемпионство, а у Локо, ЦСКА и Зенита - дутые
локо и цска были заслуженные , но этот цирк просто уже не смешно
+1
0
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justburn
Ответ евГений
Дутый чемпион. Первый тайм наглядно показал, как они зарабатывают очки ;))
Пожарных вызывать, или сами справитесь?
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Vitaly A.
Семак дает результат, специалиста такого уровня приятно поздравить с победой даже болельщику другой команды
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Иван Петров
Челси, Тоттенхэм, Реал, Ювентус, ПСЖ добавили в шорт-лист 5-ти кратного чемпиона России
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Путин до 2036 - у Семака все шансы установить вечный рекорд :))
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Evgeny Trifonov
Ответ Vićtor Diaź
Главное не путать, что команду Семака тащили и они скупали лучших игроков. А романцев выигрывал ребятами со своего двора и все судьи были против них
особенно Хусаинов был против, и угрозы не брать в сборную если не перейдёшь в Спартак.
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Андрей Ефимов
Ответ Руслан Абакаров
Романцев еще в Европе результаты давал, в отличие от этого манекена
у вашего позорноо клуба 0 трофеев в ЕК. О чём речь?
+3
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Руслан Абакаров
Ответ Андрей Ефимов
у вашего позорноо клуба 0 трофеев в ЕК. О чём речь?
Мы про клуб или про тренеров ?
+2
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zzzeeerrrooo
Ответ Руслан Абакаров
Романцев еще в Европе результаты давал, в отличие от этого манекена
Что за результат?
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Митя Коваленко
Ответ Руслан Абакаров
Последнее место в самой слабой группе тоже
а какая самая слабая группа?
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Жанна Калгина
Ответ Руслан Абакаров
Романцев еще в Европе результаты давал, в отличие от этого манекена
И чего Романцев выиграл в еврокубках
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Хортон
Ответ Руслан Абакаров
Романцев еще в Европе результаты давал, в отличие от этого манекена
Ну сравнивать еврокубки сейчас и в 90-х бессмысленно, такого разрыва между бедными и богатыми и близко не было.
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Камбоджа Иванов
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Такой бред)) на серьезных щас такие , типа мы супер топ)) какой год чемпион бумажный уже в серьез никто не воспринимает эту лигу приколов
Все верно, у Спартака в 2017 - заслуженное и хорошее чемпионство, а у Локо, ЦСКА и Зенита - дутые
+2
-2
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