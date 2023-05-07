Семак в 5-й раз выиграл чемпионат России и обошел Газзаева, у Романцева – 8 титулов

Сергей Семак вышел на второе место по титулам чемпиона России среди тренеров.

« » в пятый раз подряд стал чемпионом России, все победы были одержаны под руководством .

По этому показателю Семак опередил , у которого четыре титула (один с «Аланией», три – с ЦСКА).

Рекордсменом является – он выигрывал чемпионат России со « » восемь раз.