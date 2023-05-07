Семак в 5-й раз выиграл чемпионат России и обошел Газзаева, у Романцева – 8 титулов
Сергей Семак вышел на второе место по титулам чемпиона России среди тренеров.
«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России, все победы были одержаны под руководством Семака.
По этому показателю Семак опередил Валерия Газзаева, у которого четыре титула (один с «Аланией», три – с ЦСКА).
Рекордсменом является Олег Романцев – он выигрывал чемпионат России со «Спартаком» восемь раз.
А романцев выигрывал ребятами со своего двора и все судьи были против них