Дуарте получил красную после подката в борьбе с Малкомом во 2-м тайме игры «Зенит» – «Спартак»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия дисквалификации судьи видеоповторы Малком Павел Кукуян Алексис Дуарте Футбол

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте удален во втором тайме матча с «Зенитом».

На 73-й минуте футболист красно-белых, преследуя полузащитника Малкома, совершил подкат и сбил соперника.

Первоначально главный судья Павел Кукуян показал 23-летнему парагвайцу желтую карточку, но после просмотра видеоповтора принял решение удалить игрока.

«Зенит» – «Спартак». 2:1 – Дуарте удален, петербуржцы станут чемпионами, если победят. Онлайн-трансляция

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36 комментариев

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Андрей Хенто
Ну это за гранью, зачем так прыгать сзади прямой ногой. Карточку краснее не придумаешь.
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Vićtor Diaź
Больной на голову этот Дуарте
Так прыгать🤦‍♂️
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ОттоДракула
За такие подкаты и такую подставу команде надо лишать зп за пару-тройку месяцев.
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VolchoK
Простоват Дуарте - увидел мяч - летит в подкат. Малкому конечно подарок, увидел покат, прикрыл мяч ногой - нарушение, карточка. На мой взгляд красную можно было и не давать, защитник играл в мяч, нападающий перехитрил, подставил ногу - красавец конечно, но шипами въехал вскользь, жесткого стыка не было. По итогу - нарушение - да, желтая - да, красная - на усмотрение.
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Никита Давыдкин
Ну красная без вопросов. Другой вопрос зачем так прыгать в ноги у боковой линии вдалеке от ворот и подводить команду
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Fjordy
Ответ ДудьСдулся
Только спартаковцам такие красные дают. Только за наступ на спартаковца Бальде не дают пенальти. Миллер--главное зло росс. футбола. Очень рад, что россУЖАС вытурилииз Европы. Зениту там делать нечего. Пусть с туркмен-Заде играют.
Иди проспись
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Игорь М.
Ответ ДудьСдулся
только спратаковцам такие красные дают. Зенитовцу за такое бы не дали--"крови нет, нога цела, даже гетры не пострадали, до мяча добрался"--объяснили бы продажные судьи и комментаторы. На Бальде был пенальти?
Да, заговор же опять)
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Igors Suras
Ответ Vićtor Diaź
Больной на голову этот Дуарте Так прыгать🤦‍♂️
Гнать Дуарте в шею из команды!!! Селихова на лавку до конца сезона!!!!
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Игорь М.
Справедливая красная карточка Дуарте. На что он рассчитывал?
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AVKU
Настоящий мясник. Малкому невероятно повезло, что не уехал в больницу сразу же.
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Big Nick
Ответ ДудьСдулся
Только спартаковцам такие красные дают. Только за наступ на спартаковца Бальде не дают пенальти. Миллер--главное зло росс. футбола. Очень рад, что россУЖАС вытурилииз Европы. Зениту там делать нечего. Пусть с туркмен-Заде играют.
Кузяеву за менее опасную игру дали красную.
Твой очередной заговор провалился.
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Фантом
Ответ VolchoK
Простоват Дуарте - увидел мяч - летит в подкат. Малкому конечно подарок, увидел покат, прикрыл мяч ногой - нарушение, карточка. На мой взгляд красную можно было и не давать, защитник играл в мяч, нападающий перехитрил, подставил ногу - красавец конечно, но шипами въехал вскользь, жесткого стыка не было. По итогу - нарушение - да, желтая - да, красная - на усмотрение.
В общем-то в судейских рекомендациях в последние лет десять оговаривается, что ПОПЫТКА подката сзади двумя ногами - это как минимум ЖК. Реализованный подкат - красная вне зависимости от нанесенной сопернику травмы (за нее потом дисквалификацию накидывают). Именно из-за запредельной травмоопасности этого действия.

Так что Малкому действительно повезло, что он смог продолжить игру.
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Lol Ko
Ответ VolchoK
я думаю будет играть, втянется. Он же даже не англоязычный. Атлет шикарный, с мячом работать умеет, движение, передачи, игру читает, в единоборствах большей частью - хорош, но опыта игры против игроков с хитринкой не хватает, немного нелепый конечно, но втянется, думаю)
Это этот шикарный атлет не стал бежать в матче с Акроном, когда Спартаку гол забили?
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VolchoK
Ответ dmtrlebedeff
Он уже по совокупности карточки собирает. Его к психологу сводить что ли надо! Я не знаю, что с такими делать. Ужас! 😡
я думаю будет играть, втянется.
Он же даже не англоязычный. Атлет шикарный, с мячом работать умеет, движение, передачи, игру читает, в единоборствах большей частью - хорош, но опыта игры против игроков с хитринкой не хватает, немного нелепый конечно, но втянется, думаю)
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dmtrlebedeff
Ответ VolchoK
Простоват Дуарте - увидел мяч - летит в подкат. Малкому конечно подарок, увидел покат, прикрыл мяч ногой - нарушение, карточка. На мой взгляд красную можно было и не давать, защитник играл в мяч, нападающий перехитрил, подставил ногу - красавец конечно, но шипами въехал вскользь, жесткого стыка не было. По итогу - нарушение - да, желтая - да, красная - на усмотрение.
Он уже по совокупности карточки собирает. Его к психологу сводить что ли надо! Я не знаю, что с такими делать. Ужас! 😡
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titov-and-trubach
В Спартаке всегда должен играть защитник, который косячит и хватает кк. Вспоминаю Штранцля, Инсауральде, Коффрие и тд.
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dmtrlebedeff
На Бальде чистый пенальти. Дуарте - чистая КК! В остальном всё неплохо для сегодняшнего судейства!
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Morpeh Kaspiya
Дуарте на банку!Больше косячит пока...Причём не один раз.
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dmtrlebedeff
Дуарте - реальный псих!
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Palich86
Что скажет мадам Салихова?
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Спартак Уокер
Я честно сказать подумал что Малколму конец он так жёстко сыграл против него
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Макс Марин
Почему Абаскаль не видит что это полное дно, а не защитник
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Макс Марин
Даунарте
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lezeboka
Дуарте обгадился с акроном. Бросил бежать и махнул рукой. С ростовом играл отвратно. И этот рыжий ставит его на эту игру. И опять гадость. Убирать в дубль. А решения тренера вообще не имеют качества. Надо задуматься)))
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Игорь М.
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