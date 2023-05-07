Дуарте получил красную после подката в борьбе с Малкомом во 2-м тайме игры «Зенит» – «Спартак»
Защитник «Спартака» Алексис Дуарте удален во втором тайме матча с «Зенитом».
На 73-й минуте футболист красно-белых, преследуя полузащитника Малкома, совершил подкат и сбил соперника.
Первоначально главный судья Павел Кукуян показал 23-летнему парагвайцу желтую карточку, но после просмотра видеоповтора принял решение удалить игрока.
«Зенит» – «Спартак». 2:1 – Дуарте удален, петербуржцы станут чемпионами, если победят. Онлайн-трансляция
Так прыгать🤦♂️
Твой очередной заговор провалился.
Так что Малкому действительно повезло, что он смог продолжить игру.
Он же даже не англоязычный. Атлет шикарный, с мячом работать умеет, движение, передачи, игру читает, в единоборствах большей частью - хорош, но опыта игры против игроков с хитринкой не хватает, немного нелепый конечно, но втянется, думаю)