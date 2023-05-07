«Зенит» заработал вторую звезду на эмблеме, выиграв чемпионат в 10-й раз

«Зенит» получил право на вторую звезду на эмблеме.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 10-й чемпионский титул в России (9) и СССР (1).

Теперь « » сможет нанести вторую звезду на эмблему – в России право на звезду появляется после каждого пятого титула.

У « » на данный момент 4 звезды над эмблемой, у « » – 2. также имеет право на 2 звезды над эмблемой, но не пользуется им в чемпионате России.