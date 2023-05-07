«Зенит» заработал вторую звезду на эмблеме, выиграв чемпионат в 10-й раз
«Зенит» получил право на вторую звезду на эмблеме.
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 10-й чемпионский титул в России (9) и СССР (1).
Теперь «Зенит» сможет нанести вторую звезду на эмблему – в России право на звезду появляется после каждого пятого титула.
У «Спартака» на данный момент 4 звезды над эмблемой, у «Динамо» – 2. ЦСКА также имеет право на 2 звезды над эмблемой, но не пользуется им в чемпионате России.
Бывает.
А вот я признаю, что Спартак сегодня выглядел прекрасно. Очень плотно, очень вгрессивно и с продуманным планом на игру.
Не вижу ничего плохого в пожелании успехов противнику. Это называется уважение.
- Желаю дальнейших успехов..
А Спартаку тогда чего пожелаешь?
Судьи все куплены, бюджет серый, превышает официальный в три раза.
Все начальники в РФС подчинены Миллеру напрямую.
Судьи у него же получают премиальные.
Бегают на допинге.