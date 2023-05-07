«Зенит» заработал вторую звезду на эмблеме, выиграв чемпионат в 10-й раз

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва игровая форма стиль Футбол

«Зенит» получил право на вторую звезду на эмблеме.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 10-й чемпионский титул в России (9) и СССР (1).

Теперь «Зенит» сможет нанести вторую звезду на эмблему – в России право на звезду появляется после каждого пятого титула.

У «Спартака» на данный момент 4 звезды над эмблемой, у «Динамо» – 2. ЦСКА также имеет право на 2 звезды над эмблемой, но не пользуется им в чемпионате России.

Материалы по теме

97 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мать Зетмира
Хоть и болею за Спартак, но нашел в себе силы поздравить соперника. Вполне заслуженная победа и чемионство. Поздравляю болельщиков Питерской команды и желаю дальнейших успехов.
+80
-23
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ Savardus
Купил и заработал - немножко разные вещи
Заработал. Купить это вам следует огнетушитель
+81
-26
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vićtor Diaź
Ответ мать Зетмира
Хоть и болею за Спартак, но нашел в себе силы поздравить соперника. Вполне заслуженная победа и чемионство. Поздравляю болельщиков Питерской команды и желаю дальнейших успехов.
Спасибо большое. Всем таким же адекватным болельщикам спартака желаю только всего наилучшего 🤝
+41
-5
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ dereds
Бред давать звезду за 5 чемпионств, идеально за 10
Ты же помнишь, какой клуб продавливал идею о звезде за пять титулов, чтобы получить четыре звезды?)
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zozikuk
Печально, что есть такой клуб , как Зенит. Печально , что в Питере так болеют за него. Потому что негоже, что бы национальное достояние так тратилось . Я даже когда были еврокубки не болел за зенит. Мне просто стыдно . Почему Ростов тратит деньги из бюджета области, Краснодар из денег человека,Спартак из денег частной компании и т.д. , а эти из наших денег, не важно за кого ты болеешь ю покупают игроком по 100млн и ещё и радуются победам. Фу, противно .
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Ответ Андрей Бычок
ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА - КУКУЯН команда зенит ( Газпром )
Я понимаю, тяжело признавать победу принципиального соперника.
Бывает.
А вот я признаю, что Спартак сегодня выглядел прекрасно. Очень плотно, очень вгрессивно и с продуманным планом на игру.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мать Зетмира
Ответ Vićtor Diaź
Спасибо большое. Всем таким же адекватным болельщикам спартака желаю только всего наилучшего 🤝
Адекватных много, на самом деле. Не вижу смысла писать о заговорах, судьях, газпроме итд, почему бы просто не порадоваться за болельщиков, коих действительно много?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitrii.gorelkin1964@gmail.com
Как была защита у Спартака НИКАКАЯ ТАК И ОСТАЛАСЬ КАПИТАН ЗОБНИН СМОТРЕЛ ФУТБОЛ ХОРОШО ЧТО НЕ 7-1
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ мать Зетмира
Хоть и болею за Спартак, но нашел в себе силы поздравить соперника. Вполне заслуженная победа и чемионство. Поздравляю болельщиков Питерской команды и желаю дальнейших успехов.
Есть же адекватные болельщики. Жаль что большинство это Петрова, Спартакусы и Савардусы
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Купил и заработал - немножко разные вещи
+77
-73
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Лузин
Хоть я болею за Спартак, но Зенит поздравляю с чемпионством! Спартаку нужно очень сильно менять состав, а не тренеров
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
Все таки прекрасно завершили. 3-2.Хорошая игра. Сергеев и Мантуан конечно джокеры.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Краснов
Второй гол, в котором проигнорированы два фола зенита, один из которых и вовсе в собственной штрафной, лучше всего показывают стиль, в котором добыта звезда
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мать Зетмира
Ответ Ю.М.Н. 77
Офигительный болельщик Спартака : - Желаю дальнейших успехов.. А Спартаку тогда чего пожелаешь?
Я не думаю, что мне, как болельщику, нужно что-то говорить по этому поводу. Я - болельщик, это заведомо предполагает преданность своему клубу.
Не вижу ничего плохого в пожелании успехов противнику. Это называется уважение.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jetro-Gibbs
Ответ Александр Михненко
Комментарий удален модератором
Посмотрим как вы построитесь 21-го мая)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Captain_Noname
А здесь будут комментарии от челибасов, предрекавших разгром вкупе с игрой в одну калитку?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Ваганов
А давайте следующий чемпионат не будем проводить- назначим Зенит чемпионом. Чо мучаться-то??
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Gornik
Все по делу. Как всегда защита полное решето.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Where
Ответ zozikuk
Печально, что есть такой клуб , как Зенит. Печально , что в Питере так болеют за него. Потому что негоже, что бы национальное достояние так тратилось . Я даже когда были еврокубки не болел за зенит. Мне просто стыдно . Почему Ростов тратит деньги из бюджета области, Краснодар из денег человека,Спартак из денег частной компании и т.д. , а эти из наших денег, не важно за кого ты болеешь ю покупают игроком по 100млн и ещё и радуются победам. Фу, противно .
Почему газ - ваш, а нефть - частная?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Julian Brandt
Ответ Эдуард Ваганов
А давайте следующий чемпионат не будем проводить- назначим Зенит чемпионом. Чо мучаться-то??
это как в 90 е походило?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
Ответ мать Зетмира
Хоть и болею за Спартак, но нашел в себе силы поздравить соперника. Вполне заслуженная победа и чемионство. Поздравляю болельщиков Питерской команды и желаю дальнейших успехов.
таких лицемеров поискать , комменты для плюсов, позорище😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexM37
Ответ мать Зетмира
Хоть и болею за Спартак, но нашел в себе силы поздравить соперника. Вполне заслуженная победа и чемионство. Поздравляю болельщиков Питерской команды и желаю дальнейших успехов.
Про сегодняшнюю "заслуженную" бы хоть молчал, болельшик х..в
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mc-manaman
между двух звёзд можно нанести трубу газа вдобавок
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ю.М.Н. 77
Ответ мать Зетмира
Хоть и болею за Спартак, но нашел в себе силы поздравить соперника. Вполне заслуженная победа и чемионство. Поздравляю болельщиков Питерской команды и желаю дальнейших успехов.
Офигительный болельщик Спартака :
- Желаю дальнейших успехов..
А Спартаку тогда чего пожелаешь?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
во всей красе , всем видно, как Зенит становился чемпионом 10 раз.
Судьи все куплены, бюджет серый, превышает официальный в три раза.
Все начальники в РФС подчинены Миллеру напрямую.
Судьи у него же получают премиальные.
Бегают на допинге.
+21
-20
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий