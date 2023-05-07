«МЮ» проиграл 8 выездных матчей за сезон АПЛ, повторив клубный антирекорд

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия рекорды Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» в третий раз в истории АПЛ проиграл 8 выездных матчей за сезон.

Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «Вест Хэму» (0:1) в 35-м туре.

Также в этом чемпионате манкунианцы проиграли в гостях «Брентфорду» (0:4), «Манчестер Сити» (3:6), «Астон Вилле» (1:3), «Арсеналу» (2:3), «Ливерпулю» (0:7),  «Ньюкаслу» (0:2) и «Брайтону» (0:1).

Также «МЮ» потерпел 8 поражений на выезде в прошлом сезоне и в сезоне-2015/16.

Последний матч на чужом поле в этом игровом году «Юнайтед» проведет 20 мая – против «Борнмута».

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50 комментариев

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Акира_1
Тен Хаг хорош. Задобрил МЮ второсортным Кубком лиги, а сам набирает шлак на рынке, обновляет рекорды и коллекционирует разгромы. 👍
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Чёрный тюльпан
Ничего, ещё с Борнмутом в гостях играть, может и этот рекорд падёт!😂
+57
-4
+53
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Nikhad
Смешно как все защищают тен хага, будто он борется за лч тренируя саутгемптон, а не потратив 250 млн летом
+40
-1
+39
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Старик Стариканов
8 Хаг
+33
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+30
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fellx
Ответ Этот Райола хочет денег
Печально наблюдать, как некогда великий клуб с славными традициями стагнирует и позорится, но самое главное, что Манчестер все равно в топах-пусть и в другого цвета футболках
Как вы смеете? У них же реннесанс. Новый Сэр Алекс пришел. Мужик же. Сразу взял два трофея! Один Кубок Чемпионшипа(выиграв у Чарльтона, Ноттингем Фореста) и главный трофей это уход Роналду. Для поклонников 7 Хага сезон уже хороший.
+31
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+21
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Дани Алисса
очередной "лучший после Фергюсона"
тупо из-за Роналду его возвысили
+21
-7
+14
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Этот Райола хочет денег
Печально наблюдать, как некогда великий клуб с славными традициями стагнирует и позорится, но самое главное, что Манчестер все равно в топах-пусть и в другого цвета футболках
+11
-2
+9
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dutchtrio
Ответ Акира_1
Тен Хаг хорош. Задобрил МЮ второсортным Кубком лиги, а сам набирает шлак на рынке, обновляет рекорды и коллекционирует разгромы. 👍
Он ничего не задобрил. Он убил немало сил на него, в итоге весной это боком выходит
+8
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GuruFutbola
Дайте 7хагу поработать и он еще ни 1 рекорд побьет)
+13
-8
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Jaxongir Shodiev
Мы считали Пепа лысым шарлатаном, поскольку раньше не видели истинного шарлатанства.
+4
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Теннисный абсолют
Эффект Дена Хага!
+4
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Nexus I
"Товарищ тен Хаг, благодарим за успешно выполненное задание. Летом можете возвращаться"
Руководство АФК "Аякс"
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Ман Сити
А за что этого физрука все хвалят то? Особенно после 7-0
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The Best
Ответ jSH
а за что борется "Челси", потративший 500 миллионов?
А что сразу Челси?В Челси глобальная перестройка идёт,новый владелец пришёл и всю систему разрушил.Купили кого попало,тренеров увольняют.А МЮ потратил 250 млн под Тен Хага (Антони и Маласия в том числе).
+2
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Dead88 Poets
ай да тнх вот это уровень , остановите Юнайтед
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llolishe
И еще три юбилея летом без побед в АПЛ-ЛЧ-ЛЕ

Тен Хаагболл в деле
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Роберт Валанцаска
Ответ Старик Стариканов
8 Хаг
Еще два и будет Тен Хаг :)
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avalanch
Ответ Старик Стариканов
8 Хаг
Так до тена и доберется
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yurchik07
Ответ SPB_12_adekvat
Он вообще-то выиграл трофей и имеет шансы второй взять, это тоже ничего?
Замучаются пыль глотать.Ман Сити их раскатать в лепешку.
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Nexus I
Ответ Юрий Кечко
Рпл конечно сбавила но ты бродишь дружок В начале 10-х рпл на голову была сильнее Голландии , это видно и в личных встречах и в результатах в ек Сейчас просто послабее
Бредишь ты, дружок. Ты еще советские времена вспомни. Последние три года Нидерланды по сумме баллов для таблицы коэффициентов УЕФА опережают Францию и скоро должны войти в первую пятерку. А сколько баллов в последние годы набирала Россия, можешь сам посмотреть.
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защита трента
Ответ dimamak10
Мне кажется Ливерпуль выиграет 3 матча, мю по сути тоже должен выиграть 3 домашних матча , А вот у сорок сложнее соперники, они могут оказаться лишними
но впереди домашняя игра с борнмутом.И если они проиграют или сыграют вничью, то у набравшего форму ливерпуля есть все шансы.
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dimamak10
Ответ Okaka
Сульшер как-то закончил сезон без гостевых поражений, зато были 6 домашних )
Он рекорд апл поставил по беспроигрышной выездной серии
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Роман Кудрявцев
ЭТХ гений
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yurchik07
Ай молодца Тен Хаг!!!Столько уже антирекордов переписано.Но ничего,ведь ещё есть куда "стремиться".
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защита трента
Спасибо 7хагу за увеличение шанса попадания в ЛЧ!Если проиграет еще один матч то пиши пропало.Наши не смеют проигрывать,при таком раскладе.
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