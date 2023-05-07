«МЮ» проиграл 8 выездных матчей за сезон АПЛ, повторив клубный антирекорд

«Манчестер Юнайтед» в третий раз в истории АПЛ проиграл 8 выездных матчей за сезон.

Сегодня команда Эрика тен уступила « » (0:1) в 35-м туре.

Также в этом чемпионате манкунианцы проиграли в гостях «Брентфорду» (0:4), «Манчестер Сити» (3:6), «Астон Вилле» (1:3), «Арсеналу» (2:3), «Ливерпулю» (0:7), «Ньюкаслу» (0:2) и «Брайтону» (0:1).

Также « » потерпел 8 поражений на выезде в прошлом сезоне и в сезоне-2015/16.

Последний матч на чужом поле в этом игровом году «Юнайтед» проведет 20 мая – против «Борнмута».