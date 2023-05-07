Тони Фергюсона арестовали за пьяное вождение: его пикап врезался в две машины и перевернулся на бок

Теги происшествия UFC легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон арестован в Лос-Анджелесе за пьяную езду.

Инцидент произошел ночью в Голливуде, где Фергюсон находился в ночном клубе. После вечеринки он сел за руль пикапа, протаранив две припаркованные на обочине машины.

Прибывшие на место ДТП полицейские заподозрили Фергюсона в пьяном вождении: от бойца пахло алкоголем, он вел себя агрессивно и отказался от освидетельствования.

Тони арестовали, ему грозит штраф. За отказ от теста на алкоголь его могут лишить водительского удостоверения.

Кевин Ли заявил, что подерется с Тони Фергюсоном

Фергюсон – о новом сезоне TUF: «Удачи Тупице Макнагетсу и Майклу Люстре. Надеюсь на обоюдный нокаут»

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bosniec
Плохо закончит, как мне кажется. У него итак непорядок с кукушкой, так ещё и употребляет алкоголь в чрезмерном количестве
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azimkhodjaev@icloud.com
Вот что бывает когда полудурки богатеют , только вред обществу
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
superduper
Ответ HRYNDEL
В машине его Кокорин со стулом не сидел???
Сидел. И Петросян с бояном
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Только чемпионское де....мо
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Блин, до меня только сейчас дошло что общего между Тони и Гагариным - они оба поехали
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joker111
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Вот что бывает когда полудурки богатеют , только вред обществу
Да он на мели,скорее всего.жаль его,урон критический для здоровья получал в последних боях.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
Ответ superduper
Сидел. И Петросян с бояном
Боян не знаю, знаю бАян)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Михайлюк
Ответ Мистер Блин
Боян не знаю, знаю бАян)))
С бояном кркичем имелось в виду
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фикиск Фусов
Факин щит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нету Нету
Эль Куку епты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stan789
Такие пацанчики как Тони, под алкоголем крайне опасны, навыки то убийственные для гражданского.
Как бы его не застрелили как нибудь.
Бухать Тони точно не стоит.
Хуже алкоголя только героин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Прудникова
Хорошо, не погиб никто.😡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DiffusedLight
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Вот что бывает когда полудурки богатеют , только вред обществу
Только чемпионское д*ерьмо, есть жи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stan789
Ответ Мыло "судейское"
боец отличный, жаль человек - гуано...
Знаком с ним?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий