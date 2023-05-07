Тони Фергюсона арестовали за пьяное вождение: его пикап врезался в две машины и перевернулся на бок

Тони Фергюсон арестован в Лос-Анджелесе за пьяную езду.

Инцидент произошел ночью в Голливуде, где Фергюсон находился в ночном клубе. После вечеринки он сел за руль пикапа, протаранив две припаркованные на обочине машины.

Прибывшие на место ДТП полицейские заподозрили Фергюсона в пьяном вождении: от бойца пахло алкоголем, он вел себя агрессивно и отказался от освидетельствования.

Тони арестовали, ему грозит штраф. За отказ от теста на алкоголь его могут лишить водительского удостоверения.

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