Тони Фергюсона арестовали за пьяное вождение: его пикап врезался в две машины и перевернулся на бок
Тони Фергюсон арестован в Лос-Анджелесе за пьяную езду.
Инцидент произошел ночью в Голливуде, где Фергюсон находился в ночном клубе. После вечеринки он сел за руль пикапа, протаранив две припаркованные на обочине машины.
Прибывшие на место ДТП полицейские заподозрили Фергюсона в пьяном вождении: от бойца пахло алкоголем, он вел себя агрессивно и отказался от освидетельствования.
Тони арестовали, ему грозит штраф. За отказ от теста на алкоголь его могут лишить водительского удостоверения.
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Как бы его не застрелили как нибудь.
Бухать Тони точно не стоит.
Хуже алкоголя только героин.