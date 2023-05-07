«Россия 25» проиграла первый турнир под руководством Ротенберга

Роман Ротенберг проиграл первый турнир во главе сборной «России 25».

Национальная команда заняла второе место из трех команд на турнире Qazaqstan Hockey Open 2023, который состоялся в Астане.

«Россия 25» под руководством набрала два очка, проиграв Беларуси (4:7) и обыграв Казахстан (3:0).

Первой на турнире стала белорусская команда под руководством Дмитрия Квартальнова, победившая также Казахстан (6:0) и набравшая четыре балла.

Команда «Россия 25» начала майское турне с двух побед над Беларусью в Челябинске – 4:0 и 6:2.

Ротенберг о поражении 4:7 от Беларуси: «Мы просто под нагрузками. Не было времени на восстановление»