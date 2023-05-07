«Россия 25» проиграла первый турнир под руководством Ротенберга

Теги СКА Сборная России по хоккею Дмитрий Квартальнов Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг проиграл первый турнир во главе сборной «России 25».

Национальная команда заняла второе место из трех команд на турнире Qazaqstan Hockey Open 2023, который состоялся в Астане.

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга набрала два очка, проиграв Беларуси (4:7) и обыграв Казахстан (3:0).

Первой на турнире стала белорусская команда под руководством Дмитрия Квартальнова, победившая также Казахстан (6:0) и набравшая четыре балла.

Команда «Россия 25» начала майское турне с двух побед над Беларусью в Челябинске – 4:0 и 6:2.

Ротенберг о поражении 4:7 от Беларуси: «Мы просто под нагрузками. Не было времени на восстановление»

69 комментариев

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ivanpetuhov835@gmail.com
😆
+140
-5
+135
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Niko [Ars]
объективно сложно было затащить турнир, учичитывая что состав сборной только на 90% процентов состоял из игроков СКА
+115
-2
+113
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Serge Vendino
Ответ Niko [Ars]
объективно сложно было затащить турнир, учичитывая что состав сборной только на 90% процентов состоял из игроков СКА
Остальные 10% не посвящены в таинство великой Системы, поэтому ничего не получалось
+84
0
+84
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krostis
не проиграла, а завоевала медали)
+68
-1
+67
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The_Enot
Ну ничего это только начало, поддержим великого тренера и его систему!
+60
-4
+56
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Mbest77
Ответ krostis
не проиграла, а завоевала медали)
Заняли почетное второе место, уступив только легендарной сборной картофельного листа!
А беларусы заняли всего то третье место с конца
+50
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+48
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MironSM84
Срочно создать Россия 26))
+43
0
+43
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Latenight Radio
опять 25
+30
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+30
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Торт Спартак
Нужно создать Россию 26 и уж с чистого листа всех драть! И казахов и белорусов!🤣
+15
0
+15
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MikhaL
Надо было играть с Сирией и Никарагуа, тогда бы шансы на победу были выше.
+14
0
+14
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Серый
Закрыть надо было на базе. Да и вообще вернутся сильнее, новорожденными, весь мир следит за этими баталиями!
+12
0
+12
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Максим Черкашин
Ответ Serge Vendino
Остальные 10% не посвящены в таинство великой Системы, поэтому ничего не получалось
Таинство происходит через постель Ротенберга.😁
+12
-1
+11
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hitriy klop
Ответ Mbest77
Заняли почетное второе место, уступив только легендарной сборной картофельного листа! А беларусы заняли всего то третье место с конца
Как в том анекдоте: "Рейган пришел предпоследним, а Леонид Ильич занял почётное второе место". В забеге двух президентов)
+9
0
+9
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Сергей Фетисов
Вот и уровень показал Ротенберг.Здесь за деньги не купишь бразильцев ,как в футболе.Так и в группе В будем ,когда допустят играть будем.
+9
0
+9
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syak7
Ну белорусов зря пригласили, надо было ЮАР или Китай. Тогда бы точно впереди всех были.
+8
0
+8
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Философ Востока
И у великих бывают поражения 🙃
+8
0
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Philatelist79
Наш лидер пришёл к финишу вторым)))))))
+7
0
+7
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Hitgoe Himgob
Ответ ivanpetuhov835@gmail.com
😆
Цирк не уехал, цирк остался вместе с главным клоуном)))))
+8
-1
+7
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jonnysilverhand01
Ещё один прорыв отечественного спорта ! Спасибо, дальше только Талибан Оупен Кап и почетное второе место после Афганистана
+7
0
+7
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Oleg Olegov
Ротену нужно срочно посмотреть ещё 50-60 матчей
+6
0
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Андрей Балабаев
Срочно отменить проклятущих ленионеров в кхл полностью.
+6
0
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Александр Ульянов
а он сказал, что скоро вернутся возрождёнными?
+5
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Андрей Максимкин
Как?! Ему специально и сборную создали и турнир сделали, только трофеи ставь на полку... Ну талант
+5
0
+5
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megaotstoi
Ответ The_Enot
Ну ничего это только начало, поддержим великого тренера и его систему!
Кто не падал, тот не поднимался
+4
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STAVRsSC
Меньше надо было пафоса после побед над Беларусью в товарняках. В спорте за бравады наказывают. Но в принципе это не важно. В ближайшие годы стартов у сборной не ожидается, так что можно тренироваться и на Монголии. Там крутой Ледовый дворец открыли. Почему бы сборной-25 не сыграть с монголами дружеский матч?
+4
0
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