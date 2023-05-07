Более 3,2 млрд рублей направят на развитие спорта в новых регионах РФ

Теги Дмитрий Чернышенко деньги Биатлон

Более 3,2 млрд рублей направят на развитие спорта в новых регионах РФ.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Луганскую Народную Республику.

«Всего более 3,2 млрд рублей запланировано из федерального бюджета и внебюджетных источников на восстановление спортивной инфраструктуры и развитие спорта в новых регионах в 2023 году», – сказал Чернышенко.

40 комментариев

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Владислав Романов
Ну направят понятно, в итоге получат то они сколько? 😁
+43
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Max Bochkov
А заберут эти 3,2 млрд, естественно, у старых регионов. Больше их взять то неоткуда...
Ну, а там ищи ветра в поле - ни одна аудиторская проверка ничего даже искать там не будет. Профит, г-н Чернышенко!
+28
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+28
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Игорь М.
Более 3,2 млрд. рублей украли у спортивного развития Алтайского края, Кемеровской области, Волгограда и других регионов, которые БОЛЬШЕ заслужили эти деньги. Страна из Зазеркалья какая-то
+26
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+26
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Nik Yeremich
это откуда столько денег на спорт?
+22
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shahmur
куда туда? мне кажется там много лет ни о каком спорте речи не будет. идеальная черная дыра для чиновников
+20
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DiffusedLight
Ну а че б и нет. Za sport! Можно в предвыборную кампанию вставить этот посыл. Зачем вам экономика развивающаяся, социалка, медицина, образование? Вот спорт свой намутим и будем впереди планеты всей. А, ну ещё вернём пионерию, ну и будем угрожать всем ядерной войной. А я ещё 20 летя буду сидеть в бункере, есть жи. Как вам такое граждане россияне? Сплотимся, НАТО не дремлет
+16
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Abush1969
На ремонт дорог в Херсоне уже отправляли...
+11
0
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Savardus
О, это получается туда поедут 64 тысячи Суторминых? Или как?
+11
-1
+10
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haymaker
Ответ Дмитрий Мельников
А какой у вас есть способ развития кроме критики ?
Если вы оказались в яме, первое, что надо сделать - перестать копать.
+8
0
+8
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Alsjd
А что, в старых регионах спорт уже развился?
+8
0
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Леван Мкртчян
Ответ Savardus
О, это получается туда поедут 64 тысячи Суторминых? Или как?
Получается.....можно было бы пятую часть мобилизации закрыть, только Сутормиными
+9
-1
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Vladimir Vinogradov
На танковый биатлон что ли?
+8
-1
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Гекдениз Кардениз
ври и воруй
+7
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FS.Nika1
Пусть из своего личного кармана оплачивают.
Я не против развития спорта, напротив, очень рада. Но сейчас есть куда более важные направления. Например, медицина, образование...
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мать Зетмира
За наши налоги, разумеется.
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haymaker
Ответ Владислав Романов
Ну направят понятно, в итоге получат то они сколько? 😁
Если они, это ответственные за развитие, то столько и получат. Потом всё сгорит и взорвётся, придётся выделить ещё. Ещё получат. И так по кругу, пока что-то не случится.
+7
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Viks
Это именно то, что им сейчас надо!
+6
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Леван Мкртчян
Ответ Nik Yeremich
это откуда столько денег на спорт?
Краска и бумага подешевли
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Илья Савчук
Сразу бы сказали, что 3 млрд. будет успешно отмыто МММщиком и его дружками
+5
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Павел Светлов
Ответ Игорь М.
Более 3,2 млрд. рублей украли у спортивного развития Алтайского края, Кемеровской области, Волгограда и других регионов, которые БОЛЬШЕ заслужили эти деньги. Страна из Зазеркалья какая-то
регионы же виртуальные, сегодня они есть...
+6
-1
+5
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Ajvengo
Ответ Nik Yeremich
это откуда столько денег на спорт?
из неких внебюджетных средств...
+4
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Abush1969
Ответ Дмитрий Мельников
А какой у вас есть способ развития кроме критики ?
Это не развитие а профанация. Раздача чужих денег своим.
+4
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Сергей Орлов
С 3.14 здят половину, не меньше.
+3
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Тюмен ДL
"Старые" регионы страдают, но нет... Нужно "новые" прокачать
+3
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Evengar
Конечно, больше направить некуда.
+3
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