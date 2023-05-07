Более 3,2 млрд рублей направят на развитие спорта в новых регионах РФ
Более 3,2 млрд рублей направят на развитие спорта в новых регионах РФ.
Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Луганскую Народную Республику.
«Всего более 3,2 млрд рублей запланировано из федерального бюджета и внебюджетных источников на восстановление спортивной инфраструктуры и развитие спорта в новых регионах в 2023 году», – сказал Чернышенко.
Ну, а там ищи ветра в поле - ни одна аудиторская проверка ничего даже искать там не будет. Профит, г-н Чернышенко!
Я не против развития спорта, напротив, очень рада. Но сейчас есть куда более важные направления. Например, медицина, образование...