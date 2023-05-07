Qazaqstan Hockey Open 2023. Беларусь победила Казахстан (6:0) и выиграла турнир, «Россия 25» заняла 2-е место

Теги Сборная России по хоккею результаты Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

В Астане завершился международный турнир Qazaqstan Hockey Open 2023.

В заключительном матче сборная Беларуси обыграла команду Казахстана (6:0). 

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга ранее обыграла хозяев (3:0) и уступила белорусам (4:7).

По итогам турнира первое место заняла сборная Беларуси, второе – сборная «России 25», третье – сборная Казахстана.

Qazaqstan Hockey Open 2023

Казахстан – Беларусь – 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

0:1 – 3 Горбунов

0:2 – 9 Алистров, ГМ

0:3 – 23 Ковгореня

0:4 – 37 Романович

0:5 – 41 Чезганов

0:6 – 45 Белевич

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Положение команд: Беларусь – 4 очка (2 матча), «Россия 25» – 2 (2), Казахстан – 0 (2). 

45 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
"Система" Йозе Марино снова дала сбой. Даже придуманный для себя турнир выиграть не может, а еще на Канаду замахнулся
+29
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Artemij Sirenkou
Могу сказать только одно:
как ни странно, но Россия-25 (она же по сути сборная РФ во время бана) взяла 0 трофеев, а та же сборная Беларуси выиграла 2 трофея (Кубок Первого канала и Казахстан Опен кап). Да, это второсортные турниры, НО это очень показательно, что именно беларусы побеждают в них, потому что только они собираются и ИГРАЮТ за сборную, несмотря на все баны
+25
-3
+22
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badr
Два года назад на этом турнире мы проиграли Казахстану 2:5. Я думаю, что если бы Скабелку не уволили, даже с этим составом так печально бы для Казахстана не было.
+9
0
+9
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spain-hokkey
Никого в комментариях нет.
Казахи реально играют своими, впервые такое вижу за долгое время. Ну и счет 0-2 не в пользу Казахстана после 1 периода, моё мнение Казахстан - это уровень Польши. Вот оно и показано в целом.
+7
-2
+5
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kutavlik
Ответ Artemij Sirenkou
Могу сказать только одно: как ни странно, но Россия-25 (она же по сути сборная РФ во время бана) взяла 0 трофеев, а та же сборная Беларуси выиграла 2 трофея (Кубок Первого канала и Казахстан Опен кап). Да, это второсортные турниры, НО это очень показательно, что именно беларусы побеждают в них, потому что только они собираются и ИГРАЮТ за сборную, несмотря на все баны
Просто у них есть ТРЕНЕРЫ, а у нас есть то, что есть...То, что изначально себя тренером сделало, потом сборную под себя придумало, а потом тренером этой сборной себя назначило!!!!!
+5
0
+5
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spain-hokkey
Ответ Artemij Sirenkou
Могу сказать только одно: как ни странно, но Россия-25 (она же по сути сборная РФ во время бана) взяла 0 трофеев, а та же сборная Беларуси выиграла 2 трофея (Кубок Первого канала и Казахстан Опен кап). Да, это второсортные турниры, НО это очень показательно, что именно беларусы побеждают в них, потому что только они собираются и ИГРАЮТ за сборную, несмотря на все баны
Смотри прикол, эти трофеи ничего не стоят, давай говорить честно, они никому не нужны. Печально одно, что такой состав Белоруссии просто в щепки выносит казахов 6-0, которые играют на ЧМ. Ведь у белорусов далеко не основа играет, а играет молодняк, а у казахов играет основной состав с Михайлисом.
+8
-3
+5
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Фанат Сан-Марино
Ротенберг зато примажется к победе белорусов, сказав, что только благодаря С. И. С. Т. Е. М. Е. по-ротенберговски удалось победить в этом турнире
+7
-2
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badr
Финал чемпионата ЕАЭС. Сегодня первое белорусское звено разгулялось. Казахстану этим составом сложно будет на ЧМ.
+3
0
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belrus
Наши молодцы, молодежным составом неплохо отыграли 2 спарринга.
+3
0
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spain-hokkey
Я просто напишу по поводу сборной Казахстана и даже если сравнивать с Китаем, который обыграл Эстонию и проиграл Нидерландам, то ненамного и сильнее казахи, просто состав по стабильнее.
В составе Казахстана Михайлис с 41 очками, Бекетаев с 21 очками(защитник), Савицкий с 19 очками, Старченко с 15 очками(за Спартак Москва играет). Все остальные имеют менее 10 очков, играют за Барыс, который в своей Конференции занял последнее место. Выделил бы ещё вратаря Бояркина. Кстати Рымарев играет в ВХЛ, неплохо там набирал. Я даже не знаю как это комментировать. Этот состав уровень Польши или Великобритании или Италии, просто печаль беда. Вот я о чём говорил всегда казахам, я говорил, вы не сильнее Польши.
+5
-3
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spain-hokkey
Ответ badr
Два года назад на этом турнире мы проиграли Казахстану 2:5. Я думаю, что если бы Скабелку не уволили, даже с этим составом так печально бы для Казахстана не было.
Скабелку уволили кстати не по своей вине, ему визу в Латвию не дали.
+3
-1
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Евгений Мешков
Ответ spain-hokkey
Я просто напишу по поводу сборной Казахстана и даже если сравнивать с Китаем, который обыграл Эстонию и проиграл Нидерландам, то ненамного и сильнее казахи, просто состав по стабильнее. В составе Казахстана Михайлис с 41 очками, Бекетаев с 21 очками(защитник), Савицкий с 19 очками, Старченко с 15 очками(за Спартак Москва играет). Все остальные имеют менее 10 очков, играют за Барыс, который в своей Конференции занял последнее место. Выделил бы ещё вратаря Бояркина. Кстати Рымарев играет в ВХЛ, неплохо там набирал. Я даже не знаю как это комментировать. Этот состав уровень Польши или Великобритании или Италии, просто печаль беда. Вот я о чём говорил всегда казахам, я говорил, вы не сильнее Польши.
да блин, если бы они по умному использовали легионеров и местных, а не так как - набрали кого попало, леги разного уровня, иные и вовсе не нужны. а по уму - вот у вас первое звено, там два сильных лега - ставь к ним вашего сильнейшего игрока казаха. также формируй и второе. леги будут тащить, местные развиваться. третье звено наоборот - два крепких казахских игрока + лег, нормальный добротный. в четвертом уже трое местных - это молодежь, ротация и эксперименты, просмотр местных игроков для топ-6 и топ-9. также защита - первые две пары по принципу лег +местный, третья пара местные ребята. и вот у вас костяк есть сборной 11-13 человек. можно кого то натурализовать легов действительно, чтобы иметь мощную обойму человек в 15 . далее стабильность, развитие, поиск - уж конкуренты в КХЛ то вполне приличные. лет за 10 эту систему можно было бы довести до топ-10 мировых сборных. по факту же да, получаем польшу
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Артём Дзюба
Вся страна ждала этих матчей! А Йозе провалился и всех подвел. Это отставка
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AK_Flash
Поздравляю ребят со 2-м местом! Первый шаг, на пути к канадцам сделан, команда на правильном пути.
+1
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spain-hokkey
Ответ Евгений Мешков
да блин, если бы они по умному использовали легионеров и местных, а не так как - набрали кого попало, леги разного уровня, иные и вовсе не нужны. а по уму - вот у вас первое звено, там два сильных лега - ставь к ним вашего сильнейшего игрока казаха. также формируй и второе. леги будут тащить, местные развиваться. третье звено наоборот - два крепких казахских игрока + лег, нормальный добротный. в четвертом уже трое местных - это молодежь, ротация и эксперименты, просмотр местных игроков для топ-6 и топ-9. также защита - первые две пары по принципу лег +местный, третья пара местные ребята. и вот у вас костяк есть сборной 11-13 человек. можно кого то натурализовать легов действительно, чтобы иметь мощную обойму человек в 15 . далее стабильность, развитие, поиск - уж конкуренты в КХЛ то вполне приличные. лет за 10 эту систему можно было бы довести до топ-10 мировых сборных. по факту же да, получаем польшу
Понимаешь, у казахов ввели закон, нельзя иметь двойное гражданство, вот все натурализованные и разбежались. Что я в принципе и доказал, они играли тупо за деньги и никакого отношения к Казахстану не имели и не имеют. У казахов ряд своих не будет выступать. То есть сборная по сути дела сброд и шатания. Польша условно играет своими, которые стараются и играют и развиваются. Условно Великобритания только 6 натурализованных имеет и 2 игрока прямое имеют отношение к Великобритании. Вот и всё. А у казахов тупо кого попало натурализовали, вот и весь ответ.
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spain-hokkey
Уже 0-3. Обыграть Южную Корею 5-0 и 8-2, ну знаете.... Южную Корею обыграли например британцы 4-0, итальянцы 6-1 и поляки 7-0. То есть одно к одному. Я не хочу унижать казахов, как раз сейчас у меня нет плохого ничего к сборной, но игра.... Ну это тихий ужас, а почему? А потому что словенцы, французы, ну и т.д. хотят развиваться, а казахи нет. У них хорошие контракты в Барысе и даже в чемпионате Казахстана, ну и всё устраивает, а словенцу доказывать надо.
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Жэд Кэлэд
Ответ spain-hokkey
Смотри прикол, эти трофеи ничего не стоят, давай говорить честно, они никому не нужны. Печально одно, что такой состав Белоруссии просто в щепки выносит казахов 6-0, которые играют на ЧМ. Ведь у белорусов далеко не основа играет, а играет молодняк, а у казахов играет основной состав с Михайлисом.
Казахи играли без особой мотивации, и для них это только подготовка к ЧМ, встряска. А не финальная суперсерия, как для Беларуси и России.
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spain-hokkey
Ответ Жэд Кэлэд
Казахи играли без особой мотивации, и для них это только подготовка к ЧМ, встряска. А не финальная суперсерия, как для Беларуси и России.
Да на ЧМ я думаю будет также, только там будет официальные игры, я вижу в целом подготовку казахов, видел состав Казахстана, кстати интересный игрок Буяльский есть в NCAA играет, ну и те кого выделял. А по факту если то я не вижу за счёт чего казахи могут занять место в группе выше 7, ну и выиграть даже больше чем 1 игру, да и Словения не подарок, хотя на их месте я бы немного добавил бы молодёжи, как сделали норвежцы.
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RVC
Ответ spain-hokkey
Слушай мне дичь не надо погонять, любому очевидно, это товарищеский турнир в конце сезона.
смешно про то что Россия могла бы обыграть Канаду. Если взять основные составы обеих сборных, будет вынос России без шансов.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ spain-hokkey
Ещё раз, этот турнир 100 лет не нужен, а Россия основным составом могла бы обыграть Канаду.
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Евгений Мешков
Ответ spain-hokkey
Понимаешь, у казахов ввели закон, нельзя иметь двойное гражданство, вот все натурализованные и разбежались. Что я в принципе и доказал, они играли тупо за деньги и никакого отношения к Казахстану не имели и не имеют. У казахов ряд своих не будет выступать. То есть сборная по сути дела сброд и шатания. Польша условно играет своими, которые стараются и играют и развиваются. Условно Великобритания только 6 натурализованных имеет и 2 игрока прямое имеют отношение к Великобритании. Вот и всё. А у казахов тупо кого попало натурализовали, вот и весь ответ.
да, но все же я больше о том, что должно быть какое то понимание, что и для чего делаете. если подписываете лега - смотрите, чтобы это был реально сильный игрок, чтобы ваши лидеры росли. не надо легами забивать по 14-15 мест в основе. в натурализации даже такой тоже нет ничего плохого - желательно конечно чтобы лег приезжал и связывал свою карьеру с Казахстаном, но главное тут скорее опять же умеренность - ну 1, ну 2 натурализованных, не надо там и пачками складировать.. ну и работа со своими игроками. ведь все, абсолютно все, у Барыса/сборной было все эти годы, чтобы выстроить свою концепцию и реализовать
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spain-hokkey
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
ну как это в 2018? Чемпионат мира 2021, 1/4 финала и победа Канады в овертайме чем не официальный матч, разве что название было ROC, а не Россия
А блин я уже забыл, ведь ещё так обозначается с различными флагами.
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RVC
Ответ spain-hokkey
К сожалению 2 топовых состава абсолютно сыграть не могут и не смогут лет ещё 10. Последний раз топовые составы играли в 2016 году на Кубке мира, но я уверен если бы Россия сыграла с Канадой и были бы топовые составы, были бы интересные игры.
Интересные, но очевидно что 90% игр останутся за Канадой. Особенно сейчас, когда Россия варится в собственном соку и не имеет шансов соревноваться с лучшими.
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El Cazador
Беларусь показывает где был бы борыс если б играл с таким же количеством легов, как и все остальные - боролся бы за предпоследнюю строчку в конференции
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jonnysilverhand01
Ответ spain-hokkey
Да эти турниры смысла для России не имеют, просто приезжает левый состав и всё. Когда ты это поймёшь? Судить по этим играм смешно. Слушай судить по товарищеским играм смешно, тут ни у России, ни у Белоруссии нет основы и близко. А вот у Казахстана играет основной состав и проиграл России 0-3 и Белоруссии 0-6. Что само по себе печально для казахов... Я о чём в целом всегда и говорил.
Да это все отмазки, сам знаешь, мы почти всегда в хоккее были лидерами и на любом турнире с пятым составом выносили сборные подобного уровня … в таких даже товарищеских турнирах, все кроме первого места - это позор. Если так рассуждать, ещё лет десять и от казахов будем «получать»
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