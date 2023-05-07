Qazaqstan Hockey Open 2023. Беларусь победила Казахстан (6:0) и выиграла турнир, «Россия 25» заняла 2-е место
В Астане завершился международный турнир Qazaqstan Hockey Open 2023.
В заключительном матче сборная Беларуси обыграла команду Казахстана (6:0).
Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга ранее обыграла хозяев (3:0) и уступила белорусам (4:7).
По итогам турнира первое место заняла сборная Беларуси, второе – сборная «России 25», третье – сборная Казахстана.
Qazaqstan Hockey Open 2023
Казахстан – Беларусь – 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
0:1 – 3 Горбунов
0:2 – 9 Алистров, ГМ
0:3 – 23 Ковгореня
0:4 – 37 Романович
0:5 – 41 Чезганов
0:6 – 45 Белевич
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Положение команд: Беларусь – 4 очка (2 матча), «Россия 25» – 2 (2), Казахстан – 0 (2).
как ни странно, но Россия-25 (она же по сути сборная РФ во время бана) взяла 0 трофеев, а та же сборная Беларуси выиграла 2 трофея (Кубок Первого канала и Казахстан Опен кап). Да, это второсортные турниры, НО это очень показательно, что именно беларусы побеждают в них, потому что только они собираются и ИГРАЮТ за сборную, несмотря на все баны
Казахи реально играют своими, впервые такое вижу за долгое время. Ну и счет 0-2 не в пользу Казахстана после 1 периода, моё мнение Казахстан - это уровень Польши. Вот оно и показано в целом.
В составе Казахстана Михайлис с 41 очками, Бекетаев с 21 очками(защитник), Савицкий с 19 очками, Старченко с 15 очками(за Спартак Москва играет). Все остальные имеют менее 10 очков, играют за Барыс, который в своей Конференции занял последнее место. Выделил бы ещё вратаря Бояркина. Кстати Рымарев играет в ВХЛ, неплохо там набирал. Я даже не знаю как это комментировать. Этот состав уровень Польши или Великобритании или Италии, просто печаль беда. Вот я о чём говорил всегда казахам, я говорил, вы не сильнее Польши.