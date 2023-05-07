Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством: «С помощью «Газпрома» и Миллера удалось построить настоящую команду-династию»

Теги Зенит СКА ФХР премьер-лига Россия болельщики Газпром Алексей Миллер КХЛ Кубок Гагарина Газпром Арена (Крестовский) Кубок Континента Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с пятым чемпионством подряд.

Клуб из Санкт-Петербурга дома обыграл «Спартак» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ и досрочно выиграл чемпионат России.

«Поздравляю «Зенит» с пятым подряд чемпионством и исторической второй звездой!

С помощью «Газпрома» и Алексея Борисовича Миллера в Петербурге удалось построить настоящую команду-династию. В наше время, когда во всех видах спорта сильные команды жестко конкурируют друг с другом, это почти чудо – стать первыми пять раз подряд. За эти годы сменилось несколько поколений футболистов, а результат остается прежним – «Зенит» забирает золотые медали.

Вторая звезда над эмблемой – историческое достижение. Не будем забывать, что девять из десяти чемпионских успехов «Зенита» случились в эпоху сотрудничества с «Газпромом». Команда и до этого была популярной и радовала болельщиков красивым футболом, но по-настоящему высокие и стабильные результаты появились с приходом эффективных и профессиональных газпромовских менеджеров.

Рад был видеть переполненные трибуны «Газпром Арены» во время матча «Зенита» и «Спартака» – это еще одно подтверждение того, как в Петербурге любят спорт. Мы тоже привыкли к аншлагам в «Ледовом», и эта невероятная поддержка здорово помогает побеждать.

СКА в этом году внес свой вклад в копилку успехов петербургского спорта – мы завоевали Кубок Континента и в очередной раз добрались до финала Западной конференции. По примеру «Зенита» шаг за шагом строим чемпионскую команду и надеемся создать свою успешную династию», – написал главный тренер СКА и сборной «России 25» Ротенберг.

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115 комментариев

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Мадина Уйгурова
Болельщики Зенита и ска, объясните пожалуйста, как можно не будучи сторонниками путина болеть за эти команды?
+234
-27
+207
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Превозмогатель
Не скрывает
+138
-5
+133
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Captain_Noname
О, ну кто бы сомневался

Лишнее подтверждение тому, что успехи Зэ Нита, равно как и "успехи" Марино, - следствие нынешней верхушки
+89
-8
+81
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Misha Stepanenko
Ответ Мадина Уйгурова
Болельщики Зенита и ска, объясните пожалуйста, как можно не будучи сторонниками путина болеть за эти команды?
Если я начал болеть во времена бедного Зенита, когда Спартак забирал все 1ые места. Мне сейчас бросить надо?
+69
-19
+50
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Николай Иванов
Ответ Превозмогатель
Не скрывает
Йозе Марино поздравил придворный политпроект с кабинетно-картонным чемпионством🤡
+47
-2
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FCSM-UL89
По факту сказал..деньги и связь решают
+36
-4
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Ноу криминалити
Ответ Мадина Уйгурова
Болельщики Зенита и ска, объясните пожалуйста, как можно не будучи сторонниками путина болеть за эти команды?
Там вместо Виража сделали сцену, они все схавают
+30
-1
+29
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Мадина Уйгурова
Болельщики Зенита и ска, объясните пожалуйста, как можно не будучи сторонниками путина болеть за эти команды?
Новикову вопрос задайте))
+26
-4
+22
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Новый тренер ФК Спартак
местечковый дутый чемпион на потеху Миллеру
+25
-3
+22
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Bartez1986
я думал, он сборную готовит к супермегагиперважнымархиохренеть какой серии. а он посты строчит. Йозе, так система не работает
+18
0
+18
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Forte Live
Обнагнел в край!!!
+17
0
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Леван Мкртчян
Ответ Превозмогатель
Не скрывает
Ну....если у человека за 5 лет сменилось НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ футболистов , то , возможно, он просто не всегда задумывается что говорит .

И поэтому , все так произошло(с)
+13
-1
+12
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АлексейВ
За 5 лет сменилось несколько поколений футболистов....Да, он реально слабоумный!
+12
0
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stewiegriffin2
олигархат хвалится
+12
-1
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maksim shavkun
Потешный чемпион!!! Национальное достояние!
+10
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Stivi M.D.
Ответ zzzeeerrrooo
Фотки Путина только с футболкой Спартака есть Да и забавно как один Питерский выносит московские клубы
Путин родился в Ленинграде и все его ближнее окружение тоже оттуда. Байки про симпатии к Спартаку расскажешь другим
+12
-2
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Konstantin Zagainov
Кукушка хвалит петуха... хотя скорее один петух лругого....
+9
0
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T622222
От КОЛП Озеро жителям СПб
+10
-1
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Гамарджоба Генацвале
А как же тренерский гений Семака?
+8
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Футбольный Клуб
Ответ Captain_Noname
О, ну кто бы сомневался Лишнее подтверждение тому, что успехи Зэ Нита, равно как и "успехи" Марино, - следствие нынешней верхушки
Хватит уже про Марино, человек со сборной серебро из Казахстана привез.
+8
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Юрий
Вот скоро власть поменяется и зенит сдохнет без газпрома...
+11
-3
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Рамазан Сарвардинов
это никому не нравится кроме болельщиков зенита
+7
0
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Spartakus1984
С помощью «Газпрома»(с) пхахааааа,лучше и не скажешь
+8
-1
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agonharov@mail.ru
вы че дибилы Питерские вообще ничего не видите?!!!. Ни матч чемпионский со Спартаком,ни Ростов сливший,ни время матча под праздник,ни место матча. Миллеровское шоу.
+6
0
+6
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Андрей Ватагин
Ротенберг ты дебил?, пока есть ЦСКА и АК Барс, твоя команда гавно
+6
0
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