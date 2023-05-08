Кочетков заменил Андерсена в игре с «Нью-Джерси» и пропустил 4 шайбы. Это его 1-й матч в текущем плей-офф НХЛ

Теги Каролина НХЛ Кубок Гагарина Фредерик Андерсен Петр Кочетков Хоккей

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков вышел на замену в матче Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» (4:8).

23-летний россиянин появился на льду на 21-й минуте игры при счете 0:4, заменив Фредерика Андерсена, отразившего 8 бросков из 12.

Это был первый матч Кочеткова в текущем плей-офф НХЛ. Он пропустил 4 шайбы, отразив 18 бросков из 22. Поражение в матче было записано на счет Петра. 

Счет в серии второго раунда Кубка Стэнли между «Харрикейнс» и «Девилс» стал 2-1. 

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4 комментария

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Фёдор Кузнецов
Выглядит лучше
+1
-1
0
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Марсель Объелся
Петя вышел - Кейнс стали голы забивать. Три подряд в меньшинстве 😳
+1
-1
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DevilsFan
С удачным почином.
0
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