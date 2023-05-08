Кочетков заменил Андерсена в игре с «Нью-Джерси» и пропустил 4 шайбы. Это его 1-й матч в текущем плей-офф НХЛ
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков вышел на замену в матче Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» (4:8).
23-летний россиянин появился на льду на 21-й минуте игры при счете 0:4, заменив Фредерика Андерсена, отразившего 8 бросков из 12.
Это был первый матч Кочеткова в текущем плей-офф НХЛ. Он пропустил 4 шайбы, отразив 18 бросков из 22. Поражение в матче было записано на счет Петра.
Счет в серии второго раунда Кубка Стэнли между «Харрикейнс» и «Девилс» стал 2-1.
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