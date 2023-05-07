Промес стал лучшим бомбардиром-легионером РПЛ с 86 голами, обогнав Азмуна и Лава
Квинси Промес стал лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ.
Полузащитник «Спартака» забил гол с пенальти в матче 26-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (2:3).
Теперь на счету нидерландца 86 мячей в РПЛ.
Квинси Промес единолично возглавил список лучших бомбардиров среди легионеров в Премьер-лиге, опередив Сердара Азмуна и Вагнера Лава, у которых 85 голов.
Для 86 голов Промесу потребовалось провести 171 матч.
Судьи и 2 гол голубых 🤡. Дуарте конечно пень.
Конечно, после возвращения он не совсем «тот», но все равно он делает результат.