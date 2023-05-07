Промес стал лучшим бомбардиром-легионером РПЛ с 86 голами, обогнав Азмуна и Лава

Теги Спартак Вагнер Лав премьер-лига Россия рекорды Квинси Промес Сердар Азмун Футбол

Квинси Промес стал лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ.

Полузащитник «Спартака» забил гол с пенальти в матче 26-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (2:3).

Теперь на счету нидерландца 86 мячей в РПЛ.

Квинси Промес единолично возглавил список лучших бомбардиров среди легионеров в Премьер-лиге, опередив Сердара Азмуна и Вагнера Лава, у которых 85 голов.

Для 86 голов Промесу потребовалось провести 171 матч.

43 комментария

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Bogdan119
Ответ Иван Новиков
Гроза крыльев в топ-матче традиционно исчез.
1+1 это исчез?) тогда Малколм вообще на поле не появлялся))
+44
-4
+40
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Виталий
Отличное достижения , мои поздравления , легенда !💪
+30
-9
+21
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Фанат Лионеля Месси
Легенда Спартака
+13
-5
+8
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Ganibale
Спартак переиграл. Спасибо команде!
Судьи и 2 гол голубых 🤡. Дуарте конечно пень.
+19
-15
+4
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dim32842009@yandex.ru
Ответ Bogdan119
1+1 это исчез?) тогда Малколм вообще на поле не появлялся))
Не читай, у белых «голубых» сегодня праздник все-таки.
+5
-1
+4
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Goldstream
Ответ Виталий
Отличное достижения , мои поздравления , легенда !💪
Как болельщик Зенита, очень рад, что Промес украсил лигу своей игрой.
Конечно, после возвращения он не совсем «тот», но все равно он делает результат.
+4
-1
+3
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Алексей Спартаковский
Антоха единственное светлое пятно среди этих деревях остальные, остальные даже на запас не тянут, тренера вообще нет
+4
-2
+2
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RUSfan SpartakOV
За Промеса отдельно рад!Он ещё увеличит показатели!!!
+2
-1
+1
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фанат Ска хабаровска
Ответ Ganibale
Спартак переиграл. Спасибо команде! Судьи и 2 гол голубых 🤡. Дуарте конечно пень.
Кукуян хотел и пенальти не ставить, но не смог найти причин не сделать этого
+8
-7
+1
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Rudenzik
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
86 голов за 171 матч это супер статистика, вроде не заметный нап, по сравнению с тем же Вагнером, но в итоге стал лучшим
Промес хорош, но Вагнер всё таки получше будет 85 голов за 169 игр, плюс 30 голов в еврокубках
+2
-1
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Добрый_Ээх
Ответ Rudenzik
Промес хорош, но Вагнер всё таки получше будет 85 голов за 169 игр, плюс 30 голов в еврокубках
Вагнер - форвард, в отличие от Промеса
+1
0
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Никита Самарин
Квинси конечно молодец, главное теперь не сбавлять и дотянуть до 100 голов ⚽.
+2
-2
0
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FCSM-UL89
Квинси красава, топ нашего чемпионата! Дальше больше, не сбавляй
+2
-2
0
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Эмырхан Амиров
С@ка С@ки пи@арасы все кто позорит Спартак сегодня в питере😡👊😡👊
0
0
0
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Мукунку хороший
Отличный результат! Спасибо Антоша!
+4
-4
0
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0:4 на спотифай камп ноу
86 голов за 171 матч это супер статистика, вроде не заметный нап, по сравнению с тем же Вагнером, но в итоге стал лучшим
+2
-2
0
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Ion Ion
Ответ dim32842009@yandex.ru
Не читай, у белых «голубых» сегодня праздник все-таки.
Благодаря Кукуяну
0
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Бременер
Ответ фанат Ска хабаровска
Кукуян хотел и пенальти не ставить, но не смог найти причин не сделать этого
Это по совокупности. Да и не зенитовский он судейка.
0
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f0rmoceft
Ответ Честный контроль
Уголовник возглавил список лучших бомбардиров-легионеров в РПЛ. Мы это зaслужили.
Не мыкай за всех
+1
-1
0
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Честный контроль
Ответ f0rmoceft
Не мыкай за всех
Брысь любитель нетрадиционного клуба
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Честный контроль
Ответ Зизуха
Кто посмел обогнать старика Вагнера?
Уголовный элемент
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