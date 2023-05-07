Промес стал лучшим бомбардиром-легионером РПЛ с 86 голами, обогнав Азмуна и Лава

Квинси Промес стал лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ.

Полузащитник « » забил гол с пенальти в матче 26-го тура Мир против «Зенита» (2:3).

Теперь на счету нидерландца 86 мячей в РПЛ.

единолично возглавил список лучших бомбардиров среди легионеров в Премьер-лиге, опередив и , у которых 85 голов.

Для 86 голов Промесу потребовалось провести 171 матч.