ЦСКА продлил беспроигрышную серию до 12 матчей и опередил «Ростов» в таблице РПЛ
ЦСКА продлил серию без поражений до 12 матчей.
Команда тренера Владимира Федотова обыграл «Оренбург» (2:1) в матче 26-го тура Мир РПЛ.
Таким образом, ЦСКА продлил беспроигрышную серию до 12 матчей с учетом всех турниров.
ЦСКА не проигрывает с 5 марта, когда команда уступила «Сочи» (0:2).
Также ЦСКА опередил «Ростов» (50 очков) в турнирной таблице и промежуточно вышел на второе место, набрав 51 балл в 26 матчах.
Следующий матч ЦСКА в РПЛ запланирован против «Торпедо».
Жаль, что «сухарь» для Игоря не сохранили …
Ване здоровья ! Надеюсь, ничего серьезного, тьфу тьфу тьфу.
Теперь надо продолжать победную серию в чемпионате, занимать второе место и брать кубок - и сезон вообще будет достаточно успешным )
Но конечно самые главные и ответственные игры еще впереди.
Видна тренерская работа, после этого ни одного поражения.
Сегодня Игорь подтащил в важных моментах
А другой Игорь, несмотря на забитый мяч, в очередной раз упустил своего игрока в пропущенном мяче
Никогда бы не подумал, что это скажу, но я очень огорчен травме Облякова, Иван конечно выдает лучший отрезок в своей карьере
И последний вопрос. Что на поле делает Заболотный? Сколько у него должно быть попыток, чтобы великий Зе наконец то забил. Что он дает команде? Борец-молодец-холодец? Ну не знаю, хочу видеть Федю в качестве наконечника команды
Были бы еврокубки с такой игрой делать нечего было, а так сойдёт.
Должен был с Федей мячом поделиться, конечно. Запорол момент.