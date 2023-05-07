ЦСКА продлил беспроигрышную серию до 12 матчей и опередил «Ростов» в таблице РПЛ

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Оренбург Владимир Федотов Футбол

ЦСКА продлил серию без поражений до 12 матчей.

Команда тренера Владимира Федотова обыграл «Оренбург» (2:1) в матче 26-го тура Мир РПЛ.

Таким образом, ЦСКА продлил беспроигрышную серию до 12 матчей с учетом всех турниров.

ЦСКА не проигрывает с 5 марта, когда команда уступила «Сочи» (0:2).

Также ЦСКА опередил «Ростов» (50 очков) в турнирной таблице и промежуточно вышел на второе место, набрав 51 балл в 26 матчах.

Следующий матч ЦСКА в РПЛ запланирован против «Торпедо».

35 комментариев

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Кирилл
Вышли на второе место - отличный результат !
Жаль, что «сухарь» для Игоря не сохранили …

Ване здоровья ! Надеюсь, ничего серьезного, тьфу тьфу тьфу.

Теперь надо продолжать победную серию в чемпионате, занимать второе место и брать кубок - и сезон вообще будет достаточно успешным )
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9черное
Гнали на Валентиныча, гнали, а он: реанимировал Зе, перезапустил Ваню, Федор уже 15й забил, Мендес и Саша как влитые, Хесус в защиту носится. Тренер. Наконец-то!
+34
-1
+33
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Александр Михненко
Дивеева надо продавать, он самое слабое звено в ЦСКА и Мухина, Карраскаль за 5 минут показал разницу в классе, этот игрок должен быть в старте, ЦСКА с победой, красавцы
+28
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FilinMD
Ответ Все будет Ок
По Дивееву не соглашусь, в данной реальности это топ цз. Мухи нужно дать еще сезон, к там поглядим. Имхо
Дивей психологически поплыл, напомнило Чалова в свое время. То ли его отпускать не хотят, то ли он просто звезду поймал. Так-то это хороший защитник, но сейчас его обходят абсолютно все
+15
-1
+14
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Alex Metallov
Молодцы, неплохо идем! Наконец-то хорошо проводим весенний отрезок, впервые с 2018 года, когда еще Березуцкие и Игнашевич карьеру заканчивая и в команде были Вернблум, Натхо, Головин и Муса.
Но конечно самые главные и ответственные игры еще впереди.
+14
-1
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Никита Марков
За то, как Мухин распорядился моментом, нужно штрафовать
+7
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Толик Вдовенко
Ответ 9черное
Гнали на Валентиныча, гнали, а он: реанимировал Зе, перезапустил Ваню, Федор уже 15й забил, Мендес и Саша как влитые, Хесус в защиту носится. Тренер. Наконец-то!
А Чалов я уверен больше забил бы, не переставь Федотов его не на его позицию.
+7
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+6
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Все будет Ок
Ответ Александр Михненко
Дивеева надо продавать, он самое слабое звено в ЦСКА и Мухина, Карраскаль за 5 минут показал разницу в классе, этот игрок должен быть в старте, ЦСКА с победой, красавцы
По Дивееву не соглашусь, в данной реальности это топ цз. Мухи нужно дать еще сезон, к там поглядим. Имхо
+7
-2
+5
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Кирилл
Тут, кстати, на статистику наткнулся, что с Великим Зе в основе в этом ЦСКА не проигрывает - 7 побед и одна ничья )
+6
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Stilet525
Радует Мойзес! Очень универсальный футболист! Что отобрать, что обыграть - без разницы, и пас и удар тоже на хорошем уровне. Находка нашей селекции. Надеюсь подпишем с ним долгосрочный контракт.
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Kenmc
Ответ 9черное
Гнали на Валентиныча, гнали, а он: реанимировал Зе, перезапустил Ваню, Федор уже 15й забил, Мендес и Саша как влитые, Хесус в защиту носится. Тренер. Наконец-то!
В целом согласен. Дополню немного: первая игра после перерыва была с Сочи, играли Карраскаль, Чалов на своей позиции - в результате проиграли при отвратной игре. Федотов внес коррективы: Зе играет в старте (зачастую с Чаловым), Караскаль сел на лавку и т.д.
Видна тренерская работа, после этого ни одного поражения.
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*BG*
Ответ Stilet525
Радует Мойзес! Очень универсальный футболист! Что отобрать, что обыграть - без разницы, и пас и удар тоже на хорошем уровне. Находка нашей селекции. Надеюсь подпишем с ним долгосрочный контракт.
Это да, но иногда очень самоуверенно и рискованно играет, оставаясь, по сути, последним защитником перед вратарем. Сегодня перебарщивал с этим. За такое могут и наказать. А так, классное приобретение. Роша и Мойзес - это, прямо, удачный выбор селекционного отдела.
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ОЛЛС1911
Ответ Alex Metallov
Молодцы, неплохо идем! Наконец-то хорошо проводим весенний отрезок, впервые с 2018 года, когда еще Березуцкие и Игнашевич карьеру заканчивая и в команде были Вернблум, Натхо, Головин и Муса. Но конечно самые главные и ответственные игры еще впереди.
та весна как образец на долгие годы
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Честный контроль
Вы лучшие ребята!
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krasno-siniyman
Шикарный отрезок после зимней паузы продолжается
Сегодня Игорь подтащил в важных моментах
А другой Игорь, несмотря на забитый мяч, в очередной раз упустил своего игрока в пропущенном мяче
Никогда бы не подумал, что это скажу, но я очень огорчен травме Облякова, Иван конечно выдает лучший отрезок в своей карьере
И последний вопрос. Что на поле делает Заболотный? Сколько у него должно быть попыток, чтобы великий Зе наконец то забил. Что он дает команде? Борец-молодец-холодец? Ну не знаю, хочу видеть Федю в качестве наконечника команды
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Аленка_76
Молодцы!
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jonnysilverhand01
Армейцы - молодцы !
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БолельщикСоСтажем
Отличная команда, заслужено должны брать серебро и кубок
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Заборостроитель
Серия на тоненького, первый тайм играют неплохо, второй тайм до свистка на нервах.
Были бы еврокубки с такой игрой делать нечего было, а так сойдёт.
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Stilet525
Ответ *BG*
Это да, но иногда очень самоуверенно и рискованно играет, оставаясь, по сути, последним защитником перед вратарем. Сегодня перебарщивал с этим. За такое могут и наказать. А так, классное приобретение. Роша и Мойзес - это, прямо, удачный выбор селекционного отдела.
Есть такой грех, и связан, скорее всего, с нереализованными амбициями в атакующем амплуа. Не думаю, что ЦЗ - это его любимая позиция на поле. Ему хочется больше повозиться с мячом, а тут играть надо проще.
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Толик Вдовенко
Ответ Никита Марков
За то, как Мухин распорядился моментом, нужно штрафовать
А Заболотный? Точно так же. Слева игрок открывается под выход 1 на 1, а этот умник тупо в двух защитников прет. Они играть не должны оба.
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*BG*
Ответ Никита Марков
За то, как Мухин распорядился моментом, нужно штрафовать
Это - психология. Мухин на лавке сидит, играет редко. Хотел забить, чтобы себя показать, чтобы выпускали чаще.
Должен был с Федей мячом поделиться, конечно. Запорол момент.
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Денис Кёнигсберг
Если добавить стабильности, можно и газовой трубой побиться в следующем году
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*BG*
Ответ Stilet525
Есть такой грех, и связан, скорее всего, с нереализованными амбициями в атакующем амплуа. Не думаю, что ЦЗ - это его любимая позиция на поле. Ему хочется больше повозиться с мячом, а тут играть надо проще.
Похоже на то. Латералем, он в охотку носился в атаку. Это ему ближе, судя по всему.
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borrex
Ответ Толик Вдовенко
Не с этим тренером!
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