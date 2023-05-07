ЦСКА продлил беспроигрышную серию до 12 матчей и опередил «Ростов» в таблице РПЛ

ЦСКА продлил серию без поражений до 12 матчей.

Команда тренера обыграл « » (2:1) в матче 26-го тура Мир .

Таким образом, ЦСКА продлил беспроигрышную серию до 12 матчей с учетом всех турниров.

ЦСКА не проигрывает с 5 марта, когда команда уступила «Сочи» (0:2).

Также ЦСКА опередил « » (50 очков) в турнирной таблице и промежуточно вышел на второе место, набрав 51 балл в 26 матчах.

Следующий матч ЦСКА в РПЛ запланирован против «Торпедо».